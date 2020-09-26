Cuộc sống của Phạm Quỳnh Anh hậu ly hôn, nhan sắc 'gây mê' khi không thuộc về ai

Bước vào cuộc sống độc thân, Phạm Quỳnh Anh gặt hái được nhiều thành công sau khi trở lại với âm nhạc. Cô được khen nhan sắc ngày càng thăng hạng hậu ly hôn.
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Cuối năm 2018, Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy thông báo ly hôn sau 1 năm ly thân khiến công chúng tiếc nuối. Bởi trước đó, họ từng là hình mẫu gia đình hạnh phúc và có quãng thời gian yêu và cưới kéo dài 16 năm. Sau khi hôn nhân đổ vỡ, vợ chồng nghệ sĩ giữ mối quan hệ bạn bè và cùng nhau chăm sóc hai con.
Sau nhiều năm tạm buông sự nghiệp để vun vén hạnh phúc, Phạm Quỳnh Anh quay lại sân khấu. Bỏ mặc mọi ồn ào, nữ ca sĩ tất bật chạy show và ra nhiều sản phẩm âm nhạc mới. Cô chứng tỏ bản thân vẫn rất ổn sau biến cố, thậm chí làm chủ được kinh tế để lo cho cuộc sống của bản thân và các con.
Bên cạnh công việc và lo cho 2 con, Phạm Quỳnh Anh chăm chút cho bản thân nhiều hơn. Cô là minh chứng rõ nhất cho câu nói "phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai". Ở tuổi 36, giọng ca "Tất cả sẽ thay em" ngày càng thăng hạng nhan sắc. Trên trang cá nhân, bà mẹ hai con thường xuyên chia sẻ hình ảnh gợi cảm, khoe vóc dáng lý tưởng khiến người hâm mộ trầm trồ.
Sau những đổ vỡ, Phạm Quỳnh Anh đang tận hưởng khoảng thời gian bình yên, hạnh phúc. Người hâm mộ hi vọng cô sớm tìm được hạnh phúc mới cho riêng mình.