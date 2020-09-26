Cuộc sống của Phạm Quỳnh Anh hậu ly hôn, nhan sắc 'gây mê' khi không thuộc về ai

Cuối năm 2018, Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy thông báo ly hôn sau 1 năm ly thân khiến công chúng tiếc nuối. Bởi trước đó, họ từng là hình mẫu gia đình hạnh phúc và có quãng thời gian yêu và cưới kéo dài 16 năm. Sau khi hôn nhân đổ vỡ, vợ chồng nghệ sĩ giữ mối quan hệ bạn bè và cùng nhau chăm sóc hai con.

Dù đã ly hôn nhưng Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Họ không ngại tái ngộ và đứng chung khung hình trong những dịp đặc biệt của các con - Ảnh: FB

Sau nhiều năm tạm buông sự nghiệp để vun vén hạnh phúc, Phạm Quỳnh Anh quay lại sân khấu. Bỏ mặc mọi ồn ào, nữ ca sĩ tất bật chạy show và ra nhiều sản phẩm âm nhạc mới. Cô chứng tỏ bản thân vẫn rất ổn sau biến cố, thậm chí làm chủ được kinh tế để lo cho cuộc sống của bản thân và các con.