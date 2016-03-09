Cùng ngắm bộ hình cưới đẹp lung linh của Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi

Hậu trường 09/03/2016 09:43

Mới đây nhất hình cưới của cặp đôi Ngô Kỳ Long - Lưu Thi Thi chính thức được công bố và nhận được nhiều lời khen ngợi cũng như chúc phúc từ người hâm mộ.

Mối tình giữa Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi được phát triển sau khi hai người cùng hợp tác trong bộ phim nổi đình nổi đám Bộ Bộ Kinh Tâm. Mặc dù Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi đã chính thức đăng ký kết hôn vào năm ngoái nhưng "Tứ Gia" vẫn còn nợ "Nhược Hy" một đám cưới hoành tráng. Được biết hôn lễ của hai người sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 3 tại Bali - Indonesia, rất nhiều diễn viên nổi tiếng sẽ tham gia hôn lễ của hai người.

Cùng ngắm bộ hình cưới đẹp lung linh của Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi - Ảnh 1
Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi hạnh phúc trong bộ hình cưới được thực hiện ở nước ngoài

Cùng ngắm bộ hình cưới đẹp lung linh của Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi - Ảnh 2
Đây là lần thứ hai Ngô Kỳ Long thành hôn

Đây là lần kết hôn thứ hai của nam diễn viên Ngô Kỳ Long, sau khi chia tay người vợ đầu tiên Mã Á Thư bốn năm, vào tháng 11 năm 2013 Ngô Kỳ Long chính thức công khai hẹn hò với nữ diễn viên Lưu Thi Thi. Theo một số nguồn tin đáng tin cậy, năm 2015 cặp đôi này đã đăng ký kết hôn, nhưng do công việc quá bận rộn nên đám cưới được chuyển sang đầu năm 2016.

Cùng ngắm bộ hình cưới đẹp lung linh của Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi - Ảnh 3
Cặp đôi nảy sinh tình cảm sau khi cùng hợp tác trong bộ phim "Bộ Bộ Kinh Tâm"

Cùng ngắm bộ hình cưới đẹp lung linh của Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi - Ảnh 4
Cuối cùng thì "Tứ Gia" và "Nhược Hy" cũng về chung một nhà

Hôn lễ của Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt quan tâm, rất nhiều bạn thân của cặp đôi này đều là diễn viên nổi tiếng. Đây được xem là đám cưới đáng được mong đợi nhất của làng giải trí Hoa ngữ trong năm nay.

Cùng ngắm bộ hình cưới đẹp lung linh của Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi - Ảnh 5
Lưu Thi Thi là một diễn viên tài năng, cô có khả năng hóa thân thành nhiều nhân vật khác nhau và đều tạo dấu ấn riêng cho mình

Lưu Thi Thi được biết đến là một nữ diễn viên tài năng, sau thành công của Bộ Bộ Kinh Tâm, hiện nay bộ phim Nữ Y Minh Phi Truyện của Lưu Thi Thi đóng cùng Hoắc Kiến Hoa, Hoàng Hiên đang được công chiếu và cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi của đồng nghiệp cũng như người hâm mộ.

Cùng ngắm bộ hình cưới đẹp lung linh của Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi - Ảnh 6

Sau khi những tấm hình cưới này được đăng tải, rất nhiều người hâm mộ đã gửi lời khen cũng như chúc phúc tới cặp đôi Ngô Kỳ Long - Lưu Thi Thi .

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Từ khóa:   Hoắc Kiến Hoa Lưu Thi Thi

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