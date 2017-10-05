Tuy nhiên khi so sánh những mỹ nhân sau đây, mọi người mới giật mình nhận ra không phải ai cũng giữ được nhan sắc xinh đẹp như thuở còn con gái.

Cuộc sống của các người đẹp làng giải trí Việt sau khi lấy chồng, sinh con luôn được người hâm mộ quan tâm. Nhiều khán giả cho rằng, những người nổi tiếng vốn đã xinh đẹp nay lấy được chồng đại gia, có điều kiện chăm sóc bản thân nên mang bầu cũng vẫn xinh xắn là điều đương nhiên.

Sau khi giành được danh hiệu Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, Diễm Trang không tiến sâu vào showbiz Việt mà quyết định "yên bề gia thất". Vào tháng 12/2015, cô kết hôn với chồng đại gia. Đến tháng 3/2016, Diễm Trang thông báo cô đang mang bầu tháng thứ 3.

Diễn viên Trang Nhung

Trang Nhung được đánh giá là một trong những người mẫu, diễn viên giàu tiềm năng của showbiz Việt. Tuy nhiên trong lúc sự nghiệp đang phát triển, nữ diễn viên bất ngờ kết hôn với Nguyễn Hoàng Duy, giám đốc của một công ty truyền thông đa phương tiện lớn.

Ca sĩ Vy Oanh

Vy Oanh là một trong những nữ ca sĩ được yêu mến bởi giọng hát ngọt ngào và khuôn mặt khả ái. Tháng 4/2015, Vy Oanh sinh con trai đầu lòng tại Mỹ với người chồng đại gia bí mật.

Những mỹ nhân xuống sắc "không phanh"

Người đẹp Phan Như Thảo

Phan Như Thảo là một trong những sao Việt bị 'phá tướng' nhiều nhất khi mang thai. Trước khi có bầu, cô là một hot girl nổi tiếng với nét đẹp dịu dàng, dễ lấy thiện cảm từ người đối diện. Vì thế, chẳng lạ khi mỹ nhân này được đại gia Đức An mê như điếu đổ và rước về dinh.

Do lần đầu mang thai, chưa có kinh nghiệm cùng với việc tăng cân nhanh, Phan Như Thảo liên tục bị chê ăn mặc xuề xòa và nhan sắc kém xinh.

Ca sĩ Phạm Thanh Thảo

Từ khi lập gia đình sinh con, Phạm Thanh Thảo gần như vắng bóng trong làng giải trí Việt bởi nữ ca sĩ theo chồng sang Mỹ định cư và dành toàn thời gian để chăm sóc tổ ấm. Trong vòng ba năm, cô đã hạ sinh hai cậu con trai kháu khỉnh.

Diễn viên Vân Trang

Vân Trang là cái tên không xa lạ gì trong làng giải trí Việt. Đầu năm 2016, nữ diễn viên kết hôn với đại gia Hữu Quân. Chỉ sau một thời gian ngắn cô mang bầu trong sự vui mừng của họ hàng hai bên. Từ khi mang bầu, ngoại hình thay đổi nhiều nên Vân Trang cũng hạn chế tối đa xuất hiện trước công chúng.