Cùng lấy chồng đại gia nhưng nhan sắc những mỹ nhân Việt này thay đổi 'một trời một vực' khi mang thai

Hậu trường 05/10/2017 20:29

Đều là những mỹ nhân của showbiz và có chồng đại gia nhưng khi mang thai, sinh con những người đẹp này lại có nhan sắc thay đổi đến không ngờ.

Cuộc sống của các người đẹp làng giải trí Việt sau khi lấy chồng, sinh con luôn được người hâm mộ quan tâm. Nhiều khán giả cho rằng, những người nổi tiếng vốn đã xinh đẹp nay lấy được chồng đại gia, có điều kiện chăm sóc bản thân nên mang bầu cũng vẫn xinh xắn là điều đương nhiên.

Tuy nhiên khi so sánh những mỹ nhân sau đây, mọi người mới giật mình nhận ra không phải ai cũng giữ được nhan sắc xinh đẹp như thuở còn con gái.

Những sao Việt vẫn là mỹ nhân khi mang thai

Á hậu Diễm Trang

Sau khi giành được danh hiệu Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, Diễm Trang không tiến sâu vào showbiz Việt mà quyết định "yên bề gia thất". Vào tháng 12/2015, cô kết hôn với chồng đại gia. Đến tháng 3/2016, Diễm Trang thông báo cô đang mang bầu tháng thứ 3.

Á hậu Diễm Trang
Từ khi mang thai, người đẹp chọn chế độ ăn không tăng cân nhiều nhưng lại cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho sự phát triển của thai nhi - Ảnh: Ngoisao.vn

Á hậu Diễm Trang
 Diễm Trang còn thực hiện việc tập các động tác thể dục phù hợp với bà bầu trong suốt thời kỳ mang thai - Ảnh: Internet

Á hậu Diễm Trang
 Vì thế những tháng cuối của thai kỳ, người đẹp vẫn giữ được đường cong gợi cảm và khuôn mặt xinh tươi - Ảnh: Internet

Á hậu Diễm Trang
Thậm chí sau khi sinh không lâu, Á hậu đã lấy lại ngay được vóc dáng trước đó khiến nhiều chị em phải trầm trồ khen ngợi - Ảnh: Internet

Diễn viên Trang Nhung

Trang Nhung được đánh giá là một trong những người mẫu, diễn viên giàu tiềm năng của showbiz Việt. Tuy nhiên trong lúc sự nghiệp đang phát triển, nữ diễn viên bất ngờ kết hôn với Nguyễn Hoàng Duy, giám đốc của một công ty truyền thông đa phương tiện lớn.

Diễn viên Trang Nhung
Trang Nhung xinh đẹp và quyến rũ khi mang thai - Ảnh: Internet

Diễn viên Trang Nhung
Nữ diễn viên rất biết cách chọn trang phục để vẫn lộng lẫy khi mang thai - Ảnh: Internet

Diễn viên Trang Nhung
Bé đầu của Trang Nhung hiện tại đã hơn 2 tuổi và cô đang mang bầu lần 2 được hơn 5 tháng. Cả hai lần mang bầu, khuôn mặt cô vẫn xinh đẹp và thon gọn - Ảnh: Internet

Ca sĩ Vy Oanh

Vy Oanh là một trong những nữ ca sĩ được yêu mến bởi giọng hát ngọt ngào và khuôn mặt khả ái. Tháng 4/2015, Vy Oanh sinh con trai đầu lòng tại Mỹ với người chồng đại gia bí mật. 

Ca sĩ Vy Oanh
Khi con trai hơn 2 tuổi, nữ ca sĩ bất ngờ tiết lộ, cô đã mang bầu lần 2 - Ảnh: Internet

Ca sĩ Vy Oanh
Dù mang thai ở những tháng cuối kỳ, giọng ca Đồng xanh vẫn giữ được thân hình nhỏ gọn, gợi cảm và không tăng cân quá nhiều - Ảnh: Internet 

Ca sĩ Vy Oanh
Đặc biệt, chỉ sau 17 ngày sinh con thứ 2, Vy Oanh đã lấy lại được vóc dáng nhỏ gọn làm nhiều người kinh ngạc - Ảnh: Internet

Những mỹ nhân xuống sắc "không phanh"

Người đẹp Phan Như Thảo

Phan Như Thảo là một trong những sao Việt bị 'phá tướng' nhiều nhất khi mang thai. Trước khi có bầu, cô là một hot girl nổi tiếng với nét đẹp dịu dàng, dễ lấy thiện cảm từ người đối diện. Vì thế, chẳng lạ khi mỹ nhân này được đại gia Đức An mê như điếu đổ và rước về dinh.

Do lần đầu mang thai, chưa có kinh nghiệm cùng với việc tăng cân nhanh, Phan Như Thảo liên tục bị chê ăn mặc xuề xòa và nhan sắc kém xinh.

Người đẹp Phan Như Thảo
Khi mang thai nhiều người không thể nhìn ra đây là hot girl Phan Như Thảo - Ảnh: Internet

Người đẹp Phan Như Thảo
Việc tăng cân nhanh và cách chọn trang phục không phù hợp khiến người đẹp trông kém xinh trong mắt người đối diện - Ảnh: Internet

Ca sĩ Phạm Thanh Thảo

Từ khi lập gia đình sinh con, Phạm Thanh Thảo gần như vắng bóng trong làng giải trí Việt bởi nữ ca sĩ theo chồng sang Mỹ định cư và dành toàn thời gian để chăm sóc tổ ấm. Trong vòng ba năm, cô đã hạ sinh hai cậu con trai kháu khỉnh.

Ca sĩ Phạm Thanh Thảo
Nữ ca sĩ dường như mất kiểm soát về cân nặng và mũm mĩm trông thấy. Thế nhưng, giọng ca Chữ hiếu chữ tình không bận tâm về sự thay đổi đó - Ảnh: Ngoisao.vn

Ca sĩ Phạm Thanh Thảo
Với Phạm Thanh Thảo, sức khỏe của hai con là điều mà cô quan tâm hơn cả việc mất đi vóc dáng thời con gái - Ảnh: Ngoisao.vn

Diễn viên Vân Trang

Vân Trang là cái tên không xa lạ gì trong làng giải trí Việt. Đầu năm 2016, nữ diễn viên kết hôn với đại gia Hữu Quân. Chỉ sau một thời gian ngắn cô mang bầu trong sự vui mừng của họ hàng hai bên. Từ khi mang bầu, ngoại hình thay đổi nhiều nên Vân Trang cũng hạn chế tối đa xuất hiện trước công chúng.

Diễn viên Vân Trang
Việc tăng cân cũng khiến Vân Trang đánh mất gương mặt V-line vốn có - Ảnh: Ngoisao.vn

Diễn viên Vân Trang
Sau khi sinh nữ diễn viên vẫn chưa lấy lại vóc dáng mảnh mai, thon gọn như trước nhưng người đẹp cho biết đang cảm thấy khá hài lòng với hiện tại - Ảnh: Internet

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