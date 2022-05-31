May mắn trở thành con nuôi của Phi Nhung sau khi tham gia vào cuộc thi Ban Nhạc Quyền Năng, Quỳnh Trang có những bước tiến vững chắc trên con đường sự nghiệp. Thời điểm mẹ nuôi qua đời, Quỳnh Trang đã cùng các em đứng ra lo toan hậu sự. Hiện tại, nữ ca sĩ đã dần ổn định sau mất mát và dần trở lại với nhịp cuộc sống bình thường.

Kể từ khi Phi Nhung qua đời vào tháng cuối tháng 9/2021, các con nuôi của cố ca sĩ đặc biệt là Hồ Văn Cường, Quỳnh Trang, Tuyết Nhung và Thiên Ngân - những người theo đuổi con đường nghệ thuật - nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

Mới đây, trên trang cá nhân, giọng ca trẻ đã đăng tải bài viết báo tin vui đến người hâm mộ. Theo đó, Quỳnh Trang háo hức cho biết, cô sẽ có chuyến lưu diễn tại Úc vào tháng 7 sắp tới. Cụ thể, nữ ca sĩ cho hay: "Em hẹn gặp quý vị khán giả tại Úc nha. Tuy là tận cuối tháng 7 nhưng giờ đã thấy nôn nao và hồi hộp lắm rồi ạ".

Ở phần bình luận, Quỳnh Trang cũng cho biết thêm đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến Úc để biểu diễn. Nhiều khán giả không khỏi vui mừng và gửi nhiều lời chúc mừng đến Quỳnh Trang.

Bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình

Về những ồn ào giữ Hồ Văn Cường và Phi Nhung, Quỳnh Trang từng chia sẻ: "Khi còn sinh thời, mẹ thương Cường rất nhiều, Cường cũng vậy. Cường từng tâm sự với em là Cường thương mẹ như mẹ ruột của mình nên khi xảy ra những chuyện không hay như vậy em thấy rất đáng tiếc vì tất cả đều từ tình thương mà ra.

Khi mẹ và Cường trải qua nhiều chuyện, bị tác động bởi nhiều thứ xung quanh, em rất tiếc cho hai mẹ con trong thời gian trước. Tới bây giờ em và Cường vẫn tâm sự với nhau, Cường vẫn nói Cường rất thương mẹ.

Em nghĩ trong chuyện này chắc chắn có đúng, cũng có sai. Em nghĩ mẹ cũng rất muốn bảo vệ Cường và không muốn có những thông tin sai lệch nào đến với Cường nữa".