Con gái út của NSƯT Chiều Xuân khoe nhan sắc phổng phao ở tuổi 16: Mặt xinh, body cũng sexy hết nấc

Cô bé 9 tuổi Hồng Khanh từng được rất nhiều khán giả yêu mến nhờ vẻ ngoài đáng yêu cùng chất giọng cao vút – Ảnh: Internet

Đỗ Thị Hồng Khanh sinh năm 2004, là con gái NSƯT Chiều Xuân . Có mẹ là diễn viên nổi tiếng, Hồng Khanh sớm được thừa hưởng máu nghệ sĩ và dần bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ khi còn nhỏ. Năm 2013, cô bé thử sức với cuộc thi “Giọng hát Việt nhí” và đã đạt được những thành tích nhất định cũng như ghi lại dấu ấn trong lòng khán giả.

Bẵng đi một thời gian, con gái út của nghệ sĩ Chiều Xuân ngày càng xinh đẹp và trưởng thành. Hiện tại, Hồng Khanh đang là học sinh cấp 3 và cô bé vẫn theo đuổi đam mê âm nhạc. Dù chưa chính thức bước chân vào làng giải trí nhưng con gái Chiều Xuân đã nhận được sự chú ý của nhiều người. Trang Facebook cá nhân của Hồng Khanh hiện đã có hơn 60 nghìn lượt theo dõi.

Hồng Khanh xinh đẹp ở tuổi 16 - Ảnh: FB

Trên mạng xã hội, Hồng Khanh cũng thường xuyên cập nhật hình ảnh đến khán giả. Qua đó, cô bé mũm mĩm năm nào nay đã hoàn toàn lột xác với phong cách sexy, quyến rũ hơn hẳn. Không chỉ gây ấn tượng với gương mặt xinh đẹp, gu thời trang của Hồng Khanh còn vô cùng cá tính và thu hút.

Con gái Chiều Xuân cân đủ thể loại trang phục, từ cá tính...

...đến sexy, gợi cảm - Ảnh: FB

Mặt xinh dáng lại còn chuẩn thế này thì đích thị là mỹ nhân tương lai của Vbiz rồi - Ảnh: FB

Những hình ảnh đời thường của Hồng Khanh luôn nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Nhiều người dự đoán con gái Chiều Xuân sẽ sớm trở thành mỹ nhân của showbiz Việt.