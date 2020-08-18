Con gái út của NSƯT Chiều Xuân khoe nhan sắc phổng phao ở tuổi 16: Mặt xinh, body cũng sexy hết nấc

Dù chưa chính thức gia nhập làng giải trí nhưng Hồng Khanh – con gái NSƯT Chiều Xuân đã sở hữu cho mình lượng người hâm mộ đông đảo.
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Đỗ Thị Hồng Khanh sinh năm 2004, là con gái NSƯT Chiều Xuân. Có mẹ là diễn viên nổi tiếng, Hồng Khanh sớm được thừa hưởng máu nghệ sĩ và dần bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ khi còn nhỏ. Năm 2013, cô bé thử sức với cuộc thi “Giọng hát Việt nhí” và đã đạt được những thành tích nhất định cũng như ghi lại dấu ấn trong lòng khán giả.
Bẵng đi một thời gian, con gái út của nghệ sĩ Chiều Xuân ngày càng xinh đẹp và trưởng thành. Hiện tại, Hồng Khanh đang là học sinh cấp 3 và cô bé vẫn theo đuổi đam mê âm nhạc. Dù chưa chính thức bước chân vào làng giải trí nhưng con gái Chiều Xuân đã nhận được sự chú ý của nhiều người. Trang Facebook cá nhân của Hồng Khanh hiện đã có hơn 60 nghìn lượt theo dõi.
Trên mạng xã hội, Hồng Khanh cũng thường xuyên cập nhật hình ảnh đến khán giả. Qua đó, cô bé mũm mĩm năm nào nay đã hoàn toàn lột xác với phong cách sexy, quyến rũ hơn hẳn. Không chỉ gây ấn tượng với gương mặt xinh đẹp, gu thời trang của Hồng Khanh còn vô cùng cá tính và thu hút.
Những hình ảnh đời thường của Hồng Khanh luôn nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Nhiều người dự đoán con gái Chiều Xuân sẽ sớm trở thành mỹ nhân của showbiz Việt.