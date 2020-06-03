Con gái mới 24 tháng tuổi đã biết đọc, Lan Phương tự hào: 'Cái gì con cũng giỏi hơn mẹ'

Hậu trường 03/06/2020 15:52

Nổi tiếng là bà mẹ cuồng con, diễn viên Lan Phương hào hứng khoe con gái 2 tuổi đã biết đọc chữ, đếm số. Cô còn tiết lộ những sở thích đặc biệt của 'công chúa nhỏ'.

Trên trang cá nhân, diễn viên Lan Phương vừa chia sẻ clip con gái bập bẹ đọc chữ và tự hào khoe: "Lina đọc chữ cái khi tròn 24 tháng. Mẹ tự hào về con lắm lắm Lina ơi. Bây giờ đi đâu thấy chữ là đọc, đọc nhanh ơi là nhanh, thích đếm số người, số đồ vật nữa (con hiểu số và đếm được đến 5), bơi cũng nhanh thoăn thoắt, và rất hiểu chuyện. Cái gì con cũng giỏi hơn mẹ hết đó Lina yêu ơi".

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Lan Phương tự hào vì con gái thông minh và hiểu chuyện - Ảnh: FB
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Mang trong mình hai dòng máu, con gái Lan Phương thừa hưởng nét đẹp của cả bố và mẹ - Ảnh: FB

Dưới bài viết, Lan Phương nhận được vô số lời khen từ mọi người vì chăm con gái quá khéo. Chỉ mới 24 tháng tuổi nhưng Lina đã lớn phổng phao và vô cùng thông minh.

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Sau khi kết hôn, Lan Phương chuyển ra Hà Nội sống cùng ông xã - Ảnh: FB

Lan Phương là gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình. Cô để lại nhiều ấn tượng trong các bộ phim đình đám như: Cả một đời ân oán, Cô gái xấu xí, Nàng dâu order...

Năm 2017, chân dài này công khai hẹn hò với bạn trai ngoại quốc cao 2m. Cuối năm 2017, Lan Phương khoe được bạn trai cầu hôn. Không lâu sau đó, cô mang thai và hạ sinh con gái đầu lòng. Hiện tại, cặp đôi đã là vợ chồng hợp pháp dù chưa tổ chức đám cưới chính thức.

Thời gian gần đây, Lan Phương đưa con gái vào TP. Hồ Chí Minh sống để tham gia dự án phim mới. Chồng ngoại quốc thường xuyên bay vào thăm vợ con.

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