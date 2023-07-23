Con gái Hoa hậu Điện ảnh 1992: Nhan sắc nổi bật, ra dáng "gái nhà võ" nhưng mặc quần cạp trễ vẫn đẹp mê

Dù chỉ cao 1m65 nhưng con gái của Hoa hậu Điện ảnh 1992 lại sở hữu số đo 3 vòng vô cùng mãn nhãn nhờ chăm chỉ học võ phái Vịnh Xuân từ bé.

Nhan sắc và phong cách của con gái Hoa hậu Điện ảnh 1992 - Katleen luôn là tâm điểm thu hút sự chú ý của công chúng. Với vẻ đẹp nổi bật và sự tự tin, cô ấy không chỉ có ngoại hình quyến rũ mà còn có vẻ ngoài mạnh mẽ, đầy quyền lực. Mặc dù có vẻ ngoài "gái nhà võ" khi diện trang phục thể thao, con gái Hoa hậu Điện ảnh 1992 vẫn giữ được nét duyên dáng và quyến rũ riêng. Một trong số đó chính là việc cô ấy dám mặc quần cạp trễ, tạo điểm nhấn thú vị cho phong cách thời trang của mình. Dẫu vậy, sự tự tin và tinh thần cởi mở của cô ấy đã tạo nên một cách diện đồ độc đáo.

Thanh Xuân còn là người đẹp tài năng khi đăng quang Hoa hậu Điện ảnh 1992. Cô sở hữu chiều cao chuẩn nên "phủ sóng" trên nhiều sân khấu thời trang đình đám một thời.

Bảng thành tích của chân những năm đầu thập niên 90s rất đáng nể. Năm 1992, cô đăng quang ngôi vị cao nhất "Hoa hậu Điện ảnh" và sau đó đạt thêm nhiều thành tích ấn tượng như: Hoa hậu có nụ cười đẹp nhất của cuộc thi Hoa Hậu Báo Tiền Phong 1993, Á hậu thời trang TP.HCM, Á hậu Thời trang châu Á 1994, Hoa hậu Ảnh 1994...

Chiều cao cùng kinh nghiệm làm mẫu đã khiến Thanh Xuân là mỹ nhân nổi bật trong làng thời trang Việt Nam năm xưa.

Vốn xuất thân từ con nhà nòi với bố là võ sư Nam Anh - Chưởng môn Vịnh Xuân Chính thống phái và mẹ là Thanh Xuân - Hoa hậu Điện ảnh Việt Nam 1992, Katleen Phan Võ hẳn đã là cái tên khiến công chúng không ít lần trầm trồ. Ngoài sắc vóc ấn tượng, cô nàng 9X này còn nổi bần bật với gu thời trang sành điệu.

Tuy là gương mặt mới trong làng giải trí nhưng hot girl gây chú ý bởi tư duy thẩm mỹ khá tinh tế cùng thần thái sang chảnh. Tại họp báo phim Võ sinh đại chiến cô nàng xuất hiện với hình ảnh vô cùng cá tính, gợi cảm với chiếc váy da đen nhám ôm sát. Phần eo trở thành điểm nhấn “ đinh ” với thiết kế cắt xẻ gợi cảm. Để tổng thể hoàn hảo hơn không thể thiếu lối trang điểm với tông nâu và kiểu tóc cột cao.

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, người đẹp bất ngờ kết hôn với võ sư Nam Anh năm 1996 và sang Canada định cư. Trái ngọt của cuộc hôn nhân với chưởng phái Vịnh Xuân có "đủ nếp đủ tẻ".

Trong sự kiện thảm đỏ cuối năm lễ trao giải Ngôi sao xanh 2020, Katleen như tăng độ quyến rũ với chiếc váy body ôm sát, nhấn nhá cách chắp vải hay ho cùng đường xẻ tà khoe đôi chân thon. Cô còn kết hợp phụ kiện ánh bạc như vòng cổ, hoa tai và đôi giày cao gót...

Có mẹ từng là người dày dặn kinh nghiệm thời trang Việt Nam, Katleen được hướng dẫn và chỉ dạy cho từng cách tạo dáng với thời trang.

Mạnh mẽ là thế, nhưng ngay sau đó tại show diễn thời trang của nhà thiết kế Chung Thanh Phong, Katleen lại trở thành tâm điểm với mái tóc hồng pastel. Cô nàng thướt tha trong thiết kế tông trắng cùng họa tiết xếp vải tạo hình hoa hồng đầy tinh tế. Để tôn lên thêm vẻ đẹp lộng lẫy trên thảm đỏ sự kiện, mỹ nhân chọn phụ kiện đi kèm là đôi giày cao gót ánh bạc, đính hạt lấp lánh.

Không chỉ sở hữu vẻ đẹp lai hút mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên, Katleen còn có vóc dáng vô cùng xịn sò. Được biết dù chỉ cao 1m65, nặng 50kg nhưng số đo 3 vòng lần lượt là 81-61-93cm. Để có thân hình đẹp này một phần là do Katleen Phan tập võ từ bé, hiện tại nữ diễn viên duy trì giữ dáng đều đặn với chạy bộ, võ thuật và cả gym, yoga.

Xuất hiện tại show diễn của nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn nằm trong khuôn khổ sự kiện đình đám Vietnam International Fashion 2020, nữ diễn viên cũng thu hút ánh nhìn khi diện trang phục mang màu sắc táo bạo. Cô mạnh dạn phối bộ váy cổ yếm gam hồng neon, xếp li tỉ mỉ với áo tứ thân tím được thiết kế bo tay phồng. Với tổng thể quá đỗi nổi bật này, mỹ nhân chỉ chọn độc nhất phụ kiện là đôi giày cao gót sắc đỏ với kiểu dáng tối giản

MC Hoàng Linh U40 bầu vượt mặt vẫn thả dáng trên giày cao gót, cách ăn mặc chuẩn chỉnh nhưng rất sang Dù mang thai ở độ tuổi cận kề 40, bụng bầu cũng đã vượt mặt, MC Hoàng Linh vẫn chăm chỉ đi làm và khoe dáng nuột nà.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-gai-hoa-hau-dien-anh-1992-nhan-sac-noi-bat-ra-dang-gai-nha-vo-nhung-mac-quan-cap-tre-van-dep-me-603920.html