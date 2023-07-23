Con gái Hoa hậu Điện ảnh 1992: Nhan sắc nổi bật, ra dáng "gái nhà võ" nhưng mặc quần cạp trễ vẫn đẹp mê

Nhan sắc và phong cách của con gái Hoa hậu Điện ảnh 1992 - Katleen luôn là tâm điểm thu hút sự chú ý của công chúng. Với vẻ đẹp nổi bật và sự tự tin, cô ấy không chỉ có ngoại hình quyến rũ mà còn có vẻ ngoài mạnh mẽ, đầy quyền lực. Mặc dù có vẻ ngoài "gái nhà võ" khi diện trang phục thể thao, con gái Hoa hậu Điện ảnh 1992 vẫn giữ được nét duyên dáng và quyến rũ riêng. Một trong số đó chính là việc cô ấy dám mặc quần cạp trễ, tạo điểm nhấn thú vị cho phong cách thời trang của mình. Dẫu vậy, sự tự tin và tinh thần cởi mở của cô ấy đã tạo nên một cách diện đồ độc đáo.
Bảng thành tích của chân những năm đầu thập niên 90s rất đáng nể. Năm 1992, cô đăng quang ngôi vị cao nhất "Hoa hậu Điện ảnh" và sau đó đạt thêm nhiều thành tích ấn tượng như: Hoa hậu có nụ cười đẹp nhất của cuộc thi Hoa Hậu Báo Tiền Phong 1993, Á hậu thời trang TP.HCM, Á hậu Thời trang châu Á 1994, Hoa hậu Ảnh 1994...
Vốn xuất thân từ con nhà nòi với bố là võ sư Nam Anh - Chưởng môn Vịnh Xuân Chính thống phái và mẹ là Thanh Xuân - Hoa hậu Điện ảnh Việt Nam 1992, Katleen Phan Võ hẳn đã là cái tên khiến công chúng không ít lần trầm trồ. Ngoài sắc vóc ấn tượng, cô nàng 9X này còn nổi bần bật với gu thời trang sành điệu.