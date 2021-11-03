Con gái cố ca sĩ Phi Nhung 'ra lò' kênh Youtube để chia sẻ nhiều điều đặc biệt về cuộc đời của mẹ

Con gái ca sĩ Phi Nhung đã có buổi livestream để chia sẻ những điều đặc biệt về người mẹ quá cố của mình.
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Wendy đã cùng cậu ruột ở Mỹ thông báo về việc cho ra mắt kênh YouTube để tâm sự với khán giả những điều chưa biết, chưa hiểu về người mẹ quá cố. Nói về lý do lập kênh trong thời điểm này, Wendy cho biết, cô muốn đính chính những đồn thổi sai lệch về mẹ trong suốt thời gian vừa qua.
Ngoài ra, Wendy Phạm cũng nói thêm kênh YouTube này giống như nhật ký ghi lại khoảnh khắc để chia sẻ cho mọi người hiểu biết thêm, nên có những điều sai sót xin khán giả bỏ qua. Con gái cố ca sĩ Phi Nhung bộc bạch: "Con thấy nhiều người đăng từ lúc mẹ bệnh tới bây giờ quá nhiều chuyện không đúng, ví dụ như mẹ đang khỏe xong tự nhiên mẹ bệnh, với lại đang được cải thiện thì người ta đăng hình mẹ không qua khỏi... rất nhiều tin tức không đúng sự thật. Nên con muốn ra mắt kênh này để nói về sự thật từ lúc mẹ bệnh đến bây giờ để mọi người hiểu mẹ ra sao, tất cả những hoạt động về mẹ... con muốn kể với khán giả".
Trưa 2/11, Wendy Phạm cũng đã có buổi livestream để chia sẻ về những lá thư của những khán giả thân thương gửi đến cho mình sau khi Phi Nhung qua đời. Đặc biệt, con gái Phi Nhung cũng lần đầu nói rõ lí do bản thân không khóc quá nhiều khi mẹ qua đời: "Ban ngày bận đi đây đi đó rồi lo cho mấy đứa bé, đi chùa thì không có khóc, nhưng tối trước khi ngủ, lên Facebook xem hình mẹ là chảy nước mắt. Wendy cứ hỏi "tại sao", "phải sự thật hay không"..., đêm càng thêm dài. Mẹ không thích khóc, mẹ dạy phải mạnh mẽ. Con gái hay trai cũng đều phải mạnh mẽ lên chứ không được khóc, để mẹ đi thanh thản".
Nói về khoảng thời gian qua, sau những ồn ào giữa ekip của mẹ và Hồ Văn Cường cùng Bầu Thụy, Wendy Phạm cũng đã có những lời chia sẻ gửi đến ông bầu nổi tiếng này. Theo bầu Thụy tiết lộ: “Wendy tối hôm qua có nhờ người nói với chú Ngọc Sơn là nói dùm con với chú Thụy, mẹ con dù có chuyện đúng chuyện sai thì xin mọi người dừng lại tại đây, Wendy mong muốn từ hôm nay trở đi Wendy và chú Ngọc Sơn, chú Thụy nâng đỡ cho Cường và mọi người trong gia đình có niềm đam mê ca hát để thực hiện mong muốn của mẹ Phi Nhung khi còn sống. Vậy nên mong mọi người ủng hộ cháu Cường và Wendy rồi kết thúc mọi chuyện tại đây và không bình luận đụng chạm đến ai".