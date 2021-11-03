Con gái cố ca sĩ Phi Nhung 'ra lò' kênh Youtube để chia sẻ nhiều điều đặc biệt về cuộc đời của mẹ

Sau hơn 1 tháng cố ca sĩ Phi Nhung qua đời nhưng những lùm xùm xoay quanh việc tiền cat-xê của con nuôi Hồ Văn Cường vẫn đang là đề tài bàn tán trên các diễn đàn mạng. Liên quan đến việc này, mới đây, Wendy đã cùng cậu ruột ở Mỹ thông báo về việc cho ra mắt kênh YouTube để tâm sự với khán giả những điều chưa biết, chưa hiểu về người mẹ quá cố. Nói về lý do lập kênh trong thời điểm này, Wendy cho biết, cô muốn đính chính những đồn thổi sai lệch về mẹ trong suốt thời gian vừa qua.

Ngoài ra, Wendy Phạm cũng nói thêm kênh YouTube này giống như nhật ký ghi lại khoảnh khắc để chia sẻ cho mọi người hiểu biết thêm, nên có những điều sai sót xin khán giả bỏ qua. Con gái cố ca sĩ Phi Nhung bộc bạch: "Con thấy nhiều người đăng từ lúc mẹ bệnh tới bây giờ quá nhiều chuyện không đúng, ví dụ như mẹ đang khỏe xong tự nhiên mẹ bệnh, với lại đang được cải thiện thì người ta đăng hình mẹ không qua khỏi... rất nhiều tin tức không đúng sự thật. Nên con muốn ra mắt kênh này để nói về sự thật từ lúc mẹ bệnh đến bây giờ để mọi người hiểu mẹ ra sao, tất cả những hoạt động về mẹ... con muốn kể với khán giả".