Clip nam vương Lê Khôi Nguyên bị chủ nợ đến tận nhà đòi nợ?

Đoạt danh hiệu Mister Việt Nam đầu tiên, cuộc sống của Lê Khôi Nguyên đã ít nhiều thay đổi. Anh là người của công chúng gắn liền tên tuổi với hình ảnh “nam vương”.

Sau cuộc thi, nam người mẫu là đại diện của Việt Nam chiến thắng hạng 3 khi tham gia cuộc thi sắc đẹp Nam giới lớn nhất hành tinh Mister International 2011. Sở hữu nhiều giải thưởng và là gương mặt được nhiều nhãn hàng chú ý.

Nam Vương Lê Khôi Nguyên.

Vốn giữ hình ảnh nóng bỏng và thu hút trong những bức hình, mới đây anh bị tố quỵt nợ 20 triệu đồng từ một người bạn.

Mặc dù một mực phủ nhận thông tin và cho rằng đó là bịa đặt nhưng đoạn clip mới được công bố được fan nhận ra Lê Khôi Nguyên chính là người đã nặng lời và thách thức chủ nợ.

Theo một nguồn tin đáng tin cậy thì người bị nam vương Lê Khôi Nguyên “quên” 20 triệu là một người bạn đã từng rất thân thiết với anh chàng.

Đoạn Clip dài hơn 15 phút ghi lại quá trình Chị T đến tận nhà nam Vương Lê Khôi Nguyên đòi nợ, số nợ là 20 triệu đồng mà Nguyên hoàng toàn phủ nhận số tiền mượn trên với lý do khi mượn số tiền trên không có giấy tờ chứng thực nên anh phủ nhận hoàn toàn.

Clip chị T đến tận nhà nam vương Lê Khôi Nguyên đòi nợ.

Chị T người được cho rằng chủ nợ của Nguyên” chia sẻ với chúng tôi: “Trước đó tôi và Nguyên là bạn bè chơi chung nhóm, trong lúc gặp khó khăn về tài chính cậu ấy đã hỏi mượn tôi 20 triệu.Tuy nhiên sau một thời gian không thấy Nguyên nhắc đến món nợ, tôi cần lấy lại số tiền cho mượn, nên tôi có gọi cho Nguyên để lấy lại, nhắn tin Nguyên không trả lời. Do không biết Nguyên ở đâu sau 1 thời gian tôi mới tìm được nhà, khi gặp được Nguyên, Nguyên phủ nhậnt? việc mượn tiền của tôi. Không chỉ vậy, Nguyên còn phủ nhận không quen biết chúng tôi. 20 triệu thật sự không quá lớn để đánh đổi danh dự như vậy! bởi khi đưa số tiền này cho bạn, khi bạn mình cần mà số tiền chỉ 20 triệu mà tôi bắt bạn mình ghi giáy nợ và ra phòng công chứng.Tôi rất thất vọng về lối hành xử của Nguyên”.

Khôi Nguyên vẫn chưa có lời giải thích nào cho sự việc này và khán giả đang mong chờ câu trả lời từ nam vương để không mất niềm tin vào hình ảnh anh đã xây dựng bấy lâu nay.

Trước đó, trong showbiz rất nhiều người đã bị tố quỵt tiền của bạn bè và mất điểm trong mắt công chúng về lối hành xử kém văn minh.