Chưa đầy 2 tuần sau tin đồn mang thai lần 3, Khánh Thi bất ngờ báo tin vui

Hậu trường 13/11/2018 11:08

Chia sẻ mới đây của Khánh Thi về việc giảm cân sau sinh nhận được rất nhiều sự quan tâm của hội mẹ bỉm sữa.

Mới đây, trên trang cá nhân, kiện tướng dancesport Khánh Thi nhận được nhiều lời khen khi đăng tải hình ảnh diện váy body khoe thân hình thon gọn, săn chắc của mình thuở còn son rỗi. Kèm theo đó, bà mẹ hai con vui mừng thông báo về việc giảm cân thành công sau sinh.

“Đã giảm được 4kg. Tập từ thứ 3 ngày 6/11 đến hôm nay là thứ 2 ngày 12/11. 58kg giảm còn 54kg. Tiếp tục chiến đấu. Sau này sẽ gửi lại clip quá trình tập luyện giảm cân của mình nhé. U36 rồi 2 con nên mỡ nhiều. Hành trình giảm cân lấy lại vóc dáng khác hẳn với các cô gái còn son trẻ và mới lấy chồng. Ra Hà Nội công tác nhưng vẫn dành thời gian tập mọi lúc mọi nơi. Trời thu là muốn ăn ngon à", Khánh Thi thông báo tin vui đến người hâm mộ.

Chưa đầy 2 tuần sau tin đồn mang thai lần 3, Khánh Thi bất ngờ báo tin vui - Ảnh 1
Với kinh nghiệm nhiều năm tập luyện dancesport của mình, có lẽ hành trình lấy lại vóc dáng thon gọn của Khánh Thi sẽ không còn xa - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết của bà xã Phan Hiển, nhiều chị em vô cùng bất ngờ và thi nhau hỏi bí quyết giảm 4kg trong vòng 6 ngày của bà mẹ 2 con.

Chưa đầy 2 tuần sau tin đồn mang thai lần 3, Khánh Thi bất ngờ báo tin vui - Ảnh 2

Chưa đầy 2 tuần sau tin đồn mang thai lần 3, Khánh Thi bất ngờ báo tin vui - Ảnh 3
Cô nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng - Ảnh: FBNV

Cách đây không lâu, Khánh Thi bị đồn mang thai lần 3 sau 5 tháng sinh mổ khi chia sẻ loạt ảnh đang ngủ cùng con gái Anna, lộ vòng 2 to bất thường. Tuy nhiên, ngay sau đó Khánh Thi và Phan Hiển đã lên tiếng phủ nhận thông tin này và giải thích do tăng cân sau sinh.

Chưa đầy 2 tuần sau tin đồn mang thai lần 3, Khánh Thi bất ngờ báo tin vui - Ảnh 4
Cô nàng gây xôn xao khi chia sẻ ảnh đang ngủ bên con gái Anna - Ảnh: FBNV
Chưa đầy 2 tuần sau tin đồn mang thai lần 3, Khánh Thi bất ngờ báo tin vui - Ảnh 5
Thân hình tăng cân cùng vòng 2 to bất thường khiến Khánh Thi vướng tin đồn mang thai lần 3 - Ảnh: FBNV
Chưa đầy 2 tuần sau tin đồn mang thai lần 3, Khánh Thi bất ngờ báo tin vui - Ảnh 6
Ngay sau đó, Phan Hiển lên tiếng phủ nhận thông tin trên - Ảnh: FBNV
Khánh Thi rơi nước mắt thổ lộ lý do chọn học trò kém 12 tuổi làm chồng dù bị chỉ trích

Khánh Thi rơi nước mắt thổ lộ lý do chọn học trò kém 12 tuổi làm chồng dù bị chỉ trích

Không phải vì đẹp trai hay giàu có mà chính sự chân thành, biết quan tâm của Phan Hiển đã khiến Khánh Thi xiêu lòng và chọn anh làm chồng.

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