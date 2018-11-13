Chưa đầy 2 tuần sau tin đồn mang thai lần 3, Khánh Thi bất ngờ báo tin vui

Mới đây, trên trang cá nhân, kiện tướng dancesport Khánh Thi nhận được nhiều lời khen khi đăng tải hình ảnh diện váy body khoe thân hình thon gọn, săn chắc của mình thuở còn son rỗi. Kèm theo đó, bà mẹ hai con vui mừng thông báo về việc giảm cân thành công sau sinh.

“Đã giảm được 4kg. Tập từ thứ 3 ngày 6/11 đến hôm nay là thứ 2 ngày 12/11. 58kg giảm còn 54kg. Tiếp tục chiến đấu. Sau này sẽ gửi lại clip quá trình tập luyện giảm cân của mình nhé. U36 rồi 2 con nên mỡ nhiều. Hành trình giảm cân lấy lại vóc dáng khác hẳn với các cô gái còn son trẻ và mới lấy chồng. Ra Hà Nội công tác nhưng vẫn dành thời gian tập mọi lúc mọi nơi. Trời thu là muốn ăn ngon à", Khánh Thi thông báo tin vui đến người hâm mộ.