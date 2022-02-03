Chồng Hoa hậu Diễm Hương lần đầu lộ diện bên con trai giữa nghi vấn ly hôn kéo dài nhiều năm

Ngày 3/2, trang Facebook cá nhân của bé Noah - con trai Hoa hậu Diễm Hương đăng ảnh cậu bé bên bố và mẹ ngày Tết: "Anh 3 và chị 2 của Noah. Hết Tết chưa à...". Kèm theo bộ ảnh, tài khoản của bé Noah còn tag cả Facebook của bố và mẹ vào bài viết.

Số khác lại cho biết, đây có thể là những hình ảnh được chụp không cùng thời điểm, chỉ là đăng lên cùng lúc, không nói được gì về mối quan hệ của Diễm Hương - Quang Huy hiện tại.

Đây là lần hiếm hoi Quang Huy xuất hiện giữa nghi vấn ly hôn Diễm Hương nhiều năm qua. Bức ảnh thu hút sự chú ý của dư luận cùng những ý kiến trái chiều của cư dân mạng. Người cho rằng mối quan hệ của cả hai vẫn ổn, số khác hoài nghi họ hội ngộ ngày Tết vì con.

Diễm Hương bên con trai.

Quang Huy hiếm hoi lộ diện bên con trai.

Từ năm 2017 tới nay, tin đồn Diễm Hương ly hôn người chồng thứ 2 liên tục rộ lên. Tuy nhiên, người trong cuộc luôn giữ im lặng. Trong nhiều dịp đặc biệt, Quang Huy không còn xuất hiện bên gia đình, chân dài 9X cũng không nhắc đến chồng trên mạng xã hội. tới tháng 3/2021, Diễm Hương tiếp tục lộ bằng chứng ly hôn Quang Huy, khi được giới thiệu "là mẹ đơn thân" trong một chương trình cô tham gia.

Dù nhiều lần bị soi bằng chứng ly hôn Quang Huy nhưng Diễm Hương đều không lên tiếng về sự việc.

Diễm Hương nhiều lần lộ bằng chứng đã ly hôn chồng.

Tháng 7/2021, Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 khoe ảnh con trai, hiếm hoi nhắc đến bố đẻ và nhà nội của bé Noah: "Có ông ngoại là biết chữ, biết cửu chương, có đồ chơi. Có bà ngoại là có đùi gà rô ti, ca hú, có cái bụng no, được đi bơi đi chơi. Có bà nội là được chiều chuộng. Có mẹ là có hình đẹp và ăn đòn. Có ba là có xúc xích cao bồi, có người bao che. Và còn rất nhiều ông bà, cô chú anh chị thương con".

Đây là lần hiếm hoi Diễm Hương nhắc đến bố đẻ con trai, Quang Huy, cũng là người chồng thứ 2 của cô. Tin đồn Diễm Hương ly hôn Quang Huy đã rộ lên vài năm qua, song hoa hậu chưa một lần lên tiếng xác nhận.