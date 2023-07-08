Chồng cũ viết tâm thư ‘dài như dòng sông Volga’ về ồn ào tình cảm, Diệp Lâm Anh: 'Lại để người khác suy nghĩ thay và làm mọi thứ hộ mình'

Tôi và Lâm Anh đã không thể tiếp tục mối quan hệ này. Lẽ ra chúng tôi có thể chia tay như 2 người lớn văn minh, xây dựng cuộc sống riêng của nhau trên nguyên tắc của sự tôn trọng, không ồn ào. Một mái nhà tan vỡ là quá đủ rồi, tôi không mong các con mình phải chịu thêm bất kỳ nỗi đau nào khác.

Theo đó, vào tối ngày 8/7 thiếu gia Nghiêm Đức đã chính thức lên tiếng khi có bài viết dài trên mạng xã hội. Theo đó, anh viết: "Chào mọi người. Thời gian qua các bạn đã đọc được nhiều thông tin liên quan đến cá nhân tôi và gia đình. Tôi đã có một cuộc hôn nhân thất bại. Khi người ta thất bại trong việc gì đó, họ thường muốn giấu đi. Nên tôi chọn cho mình cách im lặng, lùi về phía sau để mọi chuyện được giải quyết êm thấm và nhẹ nhàng. Như thế sẽ tốt cho các con của tôi, hai bé còn quá nhỏ. Những sóng gió nên đặt sau cánh cửa nhà thì hơn.

Sau quãng thời gian sống với những điều tiếng, tôi chọn cách lên tiếng thế này một lần sau cuối để những ai cần sẽ có thêm góc nhìn về mọi việc. Đầu tiên, tôi đã có những hành động sai lầm, chắc chắn là vậy. Tôi nhận hết những sai lầm đó.

Lẽ ra nếu em, tôi và 2 bên gia đình có thể cùng nhau trao đổi, sửa chữa và cảm thông, câu chuyện buồn này sẽ khác. Nhưng em chọn cách để đưa mọi thứ lên mạng, và câu chuyện của một gia đình trở thành drama không đáng có.

Hãy dùng nó để nói chuyện với tòa, thay vì làm như hiện tại. Tôi mong em hãy thật sự: “Nghĩ cho các con”. Trước giờ tôi chưa một lần làm xấu hình ảnh của em trong mắt người khác. Vì đây là vợ mình, là mẹ của các con mình, vậy mà em lại luôn muốn bôi nhọ tôi. Nếu tôi là một người như vậy, tại sao em lại từng rất hạnh phúc khi cưới tôi sau hơn 3 năm tìm hiểu?

Chỉ ít phút đăng tải, bài viết đã thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ. Ảnh: Internet

Trước khi đến với nhau, tôi cũng có thành tựu riêng, những anh em quen biết tôi đều hiểu việc này. Công việc kinh doanh chung của 2 vợ chồng, dù một tay tôi gây dựng những bước đi quan trọng nhất dựa trên các mối quan hệ của mình, tôi đều tin tưởng giao lại hết cho em. Lâm Anh là người của công chúng, tôi muốn vợ có một hình ảnh đẹp, được mọi người nhìn nhận tán thưởng. Tôi cũng như gia đình dành mọi thứ cho em phát triển và rực rỡ như thế: Diệp Lâm Anh giỏi việc kinh doanh, đảm việc nhà, yêu chồng thương con. Không chỉ là một dancer ít người biết đến khi xưa.

Rất tiếc, dù hào quang luôn thuộc về em nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Suy nghĩ chúng tôi khác nhau: Tôi coi gia đình là trên hết, còn Lâm Anh thì hình ảnh cá nhân mới là thứ cần ưu tiên. Em bận việc quán xá, sẵn sàng để nửa đêm con ngủ không thấy hơi mẹ dù trước giờ tiền bạc chưa phải nỗi lo của gia đình. Vậy đâu là điều quan trọng nhất với em?

Bên cạnh đó, thiếu gia Nghiêm Đức tiết lộ bản thân bị vợ cũ cho người theo dõi: "Em cho người theo dõi tôi sau khi ly thân, những ảnh chụp “tình cờ” được cung cấp cho báo chí đầy đủ để mọi người thấy tôi là một người đàn ông tệ bạc, ngoại tình, có vấn đề về tâm lý, sức khỏe. Bố mẹ tôi cũng đâu có tội tình gì, tại sao giờ họ cứ phải đi giải thích với nội ngoại, tránh đi ánh mắt của hàng xóm láng giềng và người đời.Lẽ ra đau một lần cho gia đình nhỏ của mình, giờ còn đau lần nữa khi nhìn thấy bố mẹ mình phải chịu đựng như vậy.

Lý do tại sao chúng tôi phải ra toà, Lâm Anh đã lên báo rơi nước mắt, kể rất nhiều, chắc mọi người đều đã rõ. Nhưng còn một điều mà mọi người chưa rõ, là những thoả thuận phía sau việc ly hôn, còn chưa được thống nhất. Đó mới là điều mà cô ấy muốn. Lâm Anh vẫn sẵn sàng nhường quyền nuôi con cho tôi - điều kiện cần và đủ là một con số vô cảm.

Thực tế thì chúng tôi đâu có tranh giành gì với nhau. Điều tôi mong muốn là: “Các con”, còn thứ cô ấy đang muốn, đơn giản là “Con số”.

Việc cả hai kéo dài vấn đề ly hôn được Nghiêm Đức chia sẻ không phải vì tranh giành quyền nuôi hai con mà là do phía Diệp Lâm Anh mong muốn một "con số". Ảnh: Internet

Với bản thân tôi, việc cô ấy hay tôi nuôi các con không quan trọng bằng việc chúng được ở gần nhau. Tôi đã mong muốn hai chúng tôi sống một cuộc sống sau này cả hai đều có thể gặp con, có thể đón con về ở cùng khi mình muốn. Nhưng rồi tôi mới hiểu, đấy chỉ là mong muốn một phía của tôi.

Ngày mọi người thấy ảnh tôi nhảy lên xe ô tô cũng chỉ là giọt nước tràn ly, khi tôi không được gặp con sau bao ngày xa cách, mà phản hồi tôi nhận lại khi mong được gặp con là: “Làm cho xong điều kiện” rồi tính. Chuyện xảy ra thế nào cô ấy đã cho mọi người biết, nhưng do đâu nên cơ sự như thế, đã từng ai hỏi là vì sao?

Mọi tài sản chung của chúng tôi đều có trên giấy tờ, nhưng tại sao chưa ly hôn xong cô ấy lại bán hết cổ phần công ty, không nói với tôi tiếng nào? Lý do là gì, thì cô ấy là người rõ nhất.

Còn tôi, tôi chỉ muốn được chăm sóc, được ở bên các con, nên bao nhiêu tiền kinh doanh tôi cũng để cho Lâm Anh đứng tên tài khoản và giữ hết, với tôi tiền mất có thể kiếm lại, nhưng con cái không gì có thể thay thế. Tôi đã chấp nhận đến như thế, nhưng mà cô ấy vẫn muốn nhiều hơn, để rồi khi không đạt được thoả thuận tài chính, thì lại ngăn cản không cho tôi gặp con.

Diệp Lâm Anh và chồng cũ trước đây. Ảnh: Internet

Ngay trong chính phiên toà vừa qua, cô ấy cũng chỉ muốn bàn đến chuyện cần được hỗ trợ bao nhiêu, nhà cửa, tài chính ra sao, quyền lợi thế nào. Việc hai con của tôi không được gặp nhau, cô ấy cũng không muốn bàn đến.

Còn rất nhiều chuyện nữa, nhưng tôi xin giữ lại. Tất cả sự thật sẽ nằm ở tòa. Tôi muốn kết thúc mọi chuyện ở đây một lần sau cuối. Hãy phát xét cá nhân tôi mà bỏ qua cho gia đình và hai con nhỏ.

Lâm Anh, đúng sai thế nào, chúng ta đều là những người có lỗi. Tôi đã nhìn nhận về bản thân suốt những ngày qua, mong em cũng sẽ thấy được những điều em bị che lấp ở bản thân mình. Tất cả đã đau rồi, đừng để ai phải đau hơn nữa.

Bố mẹ, cho con xin lỗi. Việc hợp tan này làm bố mẹ khổ tâm nhiều. Các con ơi, bố xin lỗi vì đã không cho các con một gia đình trọn vẹn. Mong các con lớn khôn trong an lành và niềm vui, yêu thương, bảo vệ lẫn nhau. Bố yêu thương các con nhiều, bố tin mẹ cũng vậy. Cho dù thế nào, bố mẹ cũng sẽ yêu thương và bảo vệ các con mãi mãi".

Động thái của Diệp Lâm Anh sau dòng trạng thái dài của chồng cũ. Ảnh: Internet

Chỉ ít phút đăng tải, bài viết đã thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ. Tuy nhiên, ngay sau đó, Diệp Lâm Anh đã đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân của mình. Cô viết: "Lại một lần nữa, anh ấy để người khác suy nghĩ thay và làm mọi thứ hộ mình.

Gửi: Này, “người giỏi văn”: Bạn rất giỏi chính tả và sâu sắc, nên bạn không thể nhập vai anh Đức được. Anh ấy không có thói quen viết tiếng Việt như vậy."

Hiện cả hai bài đăng vẫn đang gây xôn xao dư luận.

Trước đó, trên trang cá nhân, Diệp Lâm Anh chia sẻ về phiên tòa ly hôn giữa mình và chồng cũ thiếu gia với mọi người. Cô bày tỏ, bản thân luôn tự dặn mình suốt 4 năm qua là làm gì cũng phải nghĩ cho con.

"Nghĩ cho con là điều tôi luôn được mọi người khuyên và tự dặn mình suốt 4 năm. Đó cũng là lý do để tôi nuốt ngược mọi thứ cay đắng, ấm ức và khổ sở vào trong. Tôi từng làm được điều này, nhưng bây giờ thì tôi hiểu rằng “nghĩ cho con” là phải nghĩ xa hơn, chứ không phải khư khư giữ chúng khỏi những điều tệ hại vốn là sự thật", Diệp Lâm Anh chia sẻ.

Trong bài chia sẻ, Diệp Lâm Anh cũng khẳng định sẽ bằng mọi cách giành quyền nuôi con. Cô cũng gửi lời xin lỗi tới bố mẹ chồng cũ. "Tôi cũng xin gửi một lời xin lỗi chân thành nhất tới ba mẹ chồng cũ. Tôi mong mọi người hiểu lý do của mình khi buộc phải nói ra tất cả những chuyện không hay theo cách như thế này", Diệp Lâm Anh viết.Trước đó hôm 5/7, phiên tòa phúc thẩm xử vụ ly hôn giữa Diệp Lâm Anh và chồng cũ Nghiêm Đức diễn ra tại Tòa án Nhân dân TP.HCM.

Đại diện của Diệp Lâm Anh chia sẻ trên VietNamNet: "Phiên phúc thẩm diễn ra trong hơn 1 tiếng đồng hồ. Sau đó, tòa hoãn lại do cả 2 bên chưa thống nhất được quyền nuôi con. Nguyện vọng của Diệp Lâm Anh là có thể chăm lo 2 bé vì cô ấy tin không ai lo cho con tốt hơn mẹ".

Dù nguyện vọng 2 bên trái ngược, Diệp Lâm Anh nói phiên tòa diễn ra nhẹ nhàng, không căng thẳng như phiên sơ thẩm cuối năm 2022. Tháng 1/2022, Diệp Lâm Anh xác nhận đã ly thân chồng và dọn ra ngoài ở riêng sau 2 năm chung sống. Họ trải qua 3 lần hòa giải về việc phân chia tài sản, quyền nuôi con nhưng không thành công.