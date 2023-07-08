Lễ ăn hỏi sang trọng của Á hậu 1 Phương Anh và doanh nhân Đức Hồ: Chú rể lịch lãm trao nhẫn cưới, cặp uyên ương xứng đôi 'trai tài, gái sắc'

Á hậu Phương Anh xuất hiện xinh đẹp, đầy rạng rỡ trong ngày vui của mình, cô nàng đã diện 1 chiếc áo Nhật Bình của người Huế đầy cổ điển, cùng với sắc hồng dịu dàng, nữ tính đến từ nhà thiết kế Trần Thiện Khánh.

Chiều 8.7, người đẹp chính thức tung toàn bộ ảnh buổi lễ. Buổi lễ không chỉ có gia đình, họ hàng tham dự mà còn có dàn chị em Hoa, á hậu thân thiết của cô nàng ghé thăm.

Cặp đôi trao nhẫn cho nhau trong lễ ăn hỏi. Ảnh: Internet

Chồng của cô nàng cũng xuất hiện vô cùng lịch lãm, điển trai trong trang phục áo Tấc xứ Huế. Anh không chỉ là doanh nhân tài năng, thành đạt mà hiện tại vẫn đang tiếp tục con đường học vấn để lấy bằng tiến sĩ tại Anh. Ngoài ra, anh còn được biết đến là con trai của Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học và Hiệu trưởng của trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh - Hutech.

Sau lễ đám hỏi đầy cảm xúc hân hoan ngày hôm nay, cặp đôi cũng cho biết tiệc cưới của cả 2 sẽ được tổ chức vào tháng 9 năm nay. Ảnh: Internet

Hội chị em thân thiết, nổi tiếng của cô nàng cũng cùng tham dự và nhận nhiệm vụ bê tráp như Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, Á hậu Nguyễn Lê Ngọc Thảo, Á hậu Kiều Loan, Á hậu Huỳnh Phạm Thuỷ Tiên. Các mĩ nhân đã đến từ sáng sớm và diện những chiếc áo dài màu trắng ngà đầy ngọt ngào, khoe nhan sắc xinh đẹp, tươi trẻ, cuốn hút.

Ngay sau đó, cô nàng đã đăng tải 1 tấm hình chụp cùng chồng sắp cưới của mình lên trên trang Facebook cá nhân với dòng trạng thái: “Chạy đâu cho thoát”, kèm tấm hình cả 2 cùng khoe nhẫn đính hôn với nhau. Nhiều người cho rằng, cả 2 sinh ra là để dành cho nhau, phù hợp với câu “xứng đôi vừa lứa”.

Dàn phù dâu toàn mỹ nhân nổi tiếng. Ảnh: Internet

Sau lễ đám hỏi đầy cảm xúc hân hoan ngày hôm nay, cặp đôi cũng cho biết tiệc cưới của cả 2 sẽ được tổ chức vào tháng 9 năm nay.

Hồi đầu năm nay, Á hậu Phương Anh khiến nhiều người bất ngờ khi lần đầu khoe ảnh nắm tay bạn trai. Đến tháng 4, cô được bạn trai cầu hôn tại một show thời trang ở Phú Quốc.

Phương Anh được ông xã cầu hôn tại một show diễn thời trang hồi tháng 4. Ảnh: Dân Trí

Phạm Ngọc Phương Anh sinh năm 1998, đoạt Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô thành thạo 2 ngoại ngữ, có chứng chỉ IELTS 8.0 và DALF C1 cho tiếng Pháp.

Tháng 12/2022, Phương Anh đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss International 2022. Dù được đánh giá cao song người đẹp 9X không mang về thành tích tốt.