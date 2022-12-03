Chồng cũ thiếu gia của Diệp Lâm Anh nói gì trước tòa để tranh quyền nuôi con?

Nữ diễn viên cho biết, chồng cũ và cô đến nay hòa giải bất thành vì mâu thuẫn trong việc phân chia quyền nuôi con.

Suốt thời gian qua, dân tình vẫn chưa hết xôn xao câu chuyện ly hôn của Diệp Lâm Anh và thiếu gia Nghiêm Đức. Mới đây nhất, ngày 2/12, cặp đôi đã có phiên sơ thẩm vụ ly hôn chủ yếu xoay quanh vấn đề phân chia tài sản, quyền nuôi con của vợ chồng Diệp Lâm Anh.

Tại đây, nữ diễn viên cho biết, chồng cũ và cô đến nay hòa giải bất thành vì mâu thuẫn trong việc phân chia quyền nuôi con. Trong khi doanh nhân Nghiêm Đức (chồng cũ của Diệp Lâm Anh) muốn nuôi con gái lớn thì cô muốn được nuôi cả 2 con để các bé không bị chia cắt, thiếu thốn tình cảm từ khi còn nhỏ.

Tổ ấm của Diệp Lâm Anh trước khi ly hôn - Ảnh: Internet

Về phía doanh nhân Nghiêm Đức, anh trình bày với HDXX rằng Diệp Lâm Anh hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, giờ giấc không ổn định nên không thể đảm bảo việc chăm sóc cùng lúc 2 con nhỏ.

Kết quả cuối cùng của phiên sơ thẩm là Diệp Lâm Anh chỉ được quyền nuôi con gái, chồng cô nuôi con trai.

Đại diện phía Diệp Lâm Anh cho biết cô đang rất suy sụp khi nhận được kết quả của toà - Ảnh: Zingnews

Nói về kết quả không như mong muốn trên, phía đại diện Diệp Lâm Anh chia sẻ với truyền thông rằng: "Hiện tại, Diệp Lâm Anh vẫn muốn được nuôi dưỡng hai con, vì không muốn tình cảm hai chị em của con mình bị chia cắt. Diệp Lâm Anh đang suy sụp và thất vọng".

Doanh nhân Nghiêm Đức (chồng cũ Diệp Lâm Anh) xuất hiện tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: Internet

Sau nhiều năm hẹn hò, Diệp Lâm Anh chính thức về chung một nhà với thiếu gia Nghiêm Đức vào năm 2018. Đến cuối năm 2019, cuộc sống hôn nhân của cặp đôi có nhiều dấu hiệu rạn nứt. Vào tháng 1/2022, sau nhiều lần hàn gắn tình cảm không thành, cả hai chính thức xác nhận ly hôn.

Diệp Lâm Anh mất quyền nuôi con trai, Elly Trần bật khóc, ngậm ngùi hoàn cảnh của đồng nghiệp Vào ngày 2/12, phiên tòa sơ thẩm xét xử việc ly hôn và giành quyền nuôi con của Diệp Lâm Anh và chồng diễn ra, nữ diễn viên đã nghẹn ngào bật khóc khi kết quả phán quyết không được nuôi con trai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-cu-thieu-gia-cua-diep-lam-anh-noi-gi-truoc-toa-e-tranh-quyen-nuoi-con-531013.html