Choáng với bộ ảnh hở sạch sành sanh của Trà Ngọc Hằng lúc sắp đẻ đến nơi

Hậu trường 14/12/2018 10:51

Sau khi chia sẻ thông tin bí mật sinh con, Trà Ngọc Hằng đã hé lộ bộ ảnh bán khỏa thân lúc mang bầu vô cùng táo bạo.

Một năm qua, Trà Ngọc Hằng gần như vắng bóng hoàn toàn khỏi làng giải trí. Nhiều người tưởng cô về quê lập nghiệp hoặc lấy chồng và ra nước ngoài sinh sống. Tuy nhiên, mới đây "Hoa khôi đất mũi" đã chia sẻ thông tin vừa sinh con gái được 4 tháng khiến nhiều người hết sức bất ngờ. 

Sau khi tiết lộ chuyện làm mẹ đơn thân, Trà Ngọc Hằng tiếp tục công khai bộ ảnh nude được chụp trong quá trình mang thai. Có thể thấy, tuy vòng bụng đã lớn nhưng "Hoa khôi đất mũi" vẫn táo bạo cởi hết trang phục để khoe đường cong cơ thể. Bộ ảnh này lập tức vướng nhiều tranh cãi trên cộng đồng mạng. Bên cạnh những ý kiến khen ngợi vẻ đẹp mỹ mãn của Trà Ngọc Hằng, cho rằng đây là khoảnh khắc thiêng liêng cần được lưu giữ thì cũng có không ít bình luận chỉ trích người đẹp miền Tây. Nhiều người cho rằng, Trà Ngọc Hằng có thể chụp ảnh bụng bầu nhưng không nên quá hở hang sẽ gây phản cảm cho người xem.

Choáng với bộ ảnh hở sạch sành sanh của Trà Ngọc Hằng lúc sắp đẻ đến nơi - Ảnh 1
Choáng với bộ ảnh hở sạch sành sanh của Trà Ngọc Hằng lúc sắp đẻ đến nơi - Ảnh 2
Trước khi sinh con, Trà Ngọc Hằng đã nổi tiếng với phong cách ăn mặc gợi cảm quá mức - Ảnh: Ảnh: Internet
Choáng với bộ ảnh hở sạch sành sanh của Trà Ngọc Hằng lúc sắp đẻ đến nơi - Ảnh 3
Choáng với bộ ảnh hở sạch sành sanh của Trà Ngọc Hằng lúc sắp đẻ đến nơi - Ảnh 4
Trà Ngọc Hằng táo bạo tung bộ ảnh nude thời còn bầu bí - Ảnh: Ảnh: Internet
Choáng với bộ ảnh hở sạch sành sanh của Trà Ngọc Hằng lúc sắp đẻ đến nơi - Ảnh 5
Một năm qua, Trà Ngọc Hằng gần như mất tích vì không muốn chia sẻ chuyện mang bầu và sinh con - Ảnh: Ảnh: Internet
Choáng với bộ ảnh hở sạch sành sanh của Trà Ngọc Hằng lúc sắp đẻ đến nơi - Ảnh 6
Choáng với bộ ảnh hở sạch sành sanh của Trà Ngọc Hằng lúc sắp đẻ đến nơi - Ảnh 7
'Hoa khôi đất mũi' không ngại khỏa thân hoàn toàn để khoe vẻ đẹp cơ thể dù đang mang thai - Ảnh: Ảnh: Internet
Choáng với bộ ảnh hở sạch sành sanh của Trà Ngọc Hằng lúc sắp đẻ đến nơi - Ảnh 8
Cận kề ngày sinh, Trà Ngọc Hằng vẫn giữ được vẻ đẹp quyến rũ - Ảnh: Ảnh: Internet

Cách đây ít lâu, một số khán giả đã bắt gặp Trà Ngọc Hằng đang bế một em bé 4 tháng tuổi đi chơi. Hóa ra, thời gian qua cô ở ẩn để sinh con nhưng giữ bí mật hoàn toàn với khán giả. Chia sẻ trong một bài phỏng vấn, Trà Ngọc Hằng thừa nhận đã sinh con gái đầu lòng với bạn trai. Tuy nhiên, người đẹp chấp nhận cảnh làm mẹ đơn thân vì cả cô lẫn bố đứa bé đều chưa sẵn sàng cho hôn nhân. 

Bị lộ chuyện bí mật sinh con và làm mẹ một mình, Trà Ngọc Hằng quyết định làm điều này sau một năm mất tích

Bị lộ chuyện bí mật sinh con và làm mẹ một mình, Trà Ngọc Hằng quyết định làm điều này sau một năm mất tích

Sau khi chia sẻ thông tin bí mật sinh con, Trà Ngọc Hằng đăng ảnh bụng bầu một cách thoải mái và không còn sợ ai dị nghị.

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