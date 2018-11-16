Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng thân hình nóng bỏng, người mẫu Trà Ngọc Hằng không e ngại khi cởi bỏ xiêm y trước ống kính.
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Trà Ngọc Hằng được công chúng biết đến nhiều qua hình ảnh một chân dài có thân hình cuốn hút và gu thời trang táo bạo nhất nhì làng giải trí Việt. Người đẹp sinh năm 1990 không ngại “đốt mắt” người nhìn khi tung ra những loạt ảnh sexy, khoe 3 vòng chuẩn trên mạng xã hội.
Đặc biệt, Trà Ngọc Hằng là một cái tên khá hot trong giới trẻ khi sở hữu gương mặt xinh đẹp, ngoại hình nổi bật, đôi chân dài miên man, làn da trắng ngần cùng gu thời trang sành điệu. Trước khi vào showbiz cô được công chúng biết đến nhiều khi giành danh hiệu Hoa khôi đất Mũi Cà Mau 2010. Ngoài ra, chân dài này cũng từng là Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Quốc tế 2011.
Sau những thành công trong lĩnh vực người mẫu, Trà Ngọc Hằng lấn sân sang ca hát. Dù đầu tư khá nhiều về hình ảnh nhưng cô không tạo được dấu ấn với khán giả.
Sự nghiệp ca hát không thành công như mong đợi, Trà Ngọc Hằng gần như rút lui khỏi showbiz Việt. Thế nhưng thời gần đây, cô bất ngờ quay lại và được nhắc đến nhiều khi tung ra những hình ảnh siêu nóng bỏng.