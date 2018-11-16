Trà Ngọc Hằng được công chúng biết đến nhiều qua hình ảnh một chân dài có thân hình cuốn hút và gu thời trang táo bạo nhất nhì làng giải trí Việt. Người đẹp sinh năm 1990 không ngại “đốt mắt” người nhìn khi tung ra những loạt ảnh sexy, khoe 3 vòng chuẩn trên mạng xã hội.

Trà Ngọc Hằng 'đốt mắt' người nhìn với những hình ảnh táo bạo - Ảnh: Internet

Đặc biệt, Trà Ngọc Hằng là một cái tên khá hot trong giới trẻ khi sở hữu gương mặt xinh đẹp, ngoại hình nổi bật, đôi chân dài miên man, làn da trắng ngần cùng gu thời trang sành điệu. Trước khi vào showbiz cô được công chúng biết đến nhiều khi giành danh hiệu Hoa khôi đất Mũi Cà Mau 2010. Ngoài ra, chân dài này cũng từng là Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Quốc tế 2011.