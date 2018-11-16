'Bấn loạn' ngắm loạt ảnh trút bỏ xiêm y, khoe thân táo bạo của Trà Ngọc Hằng

Hậu trường 16/11/2018 17:10

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng thân hình nóng bỏng, người mẫu Trà Ngọc Hằng không e ngại khi cởi bỏ xiêm y trước ống kính.

Trà Ngọc Hằng được công chúng biết đến nhiều qua hình ảnh một chân dài có thân hình cuốn hút và gu thời trang táo bạo nhất nhì làng giải trí Việt. Người đẹp sinh năm 1990 không ngại “đốt mắt” người nhìn khi tung ra những loạt ảnh sexy, khoe 3 vòng chuẩn trên mạng xã hội.

Trà Ngọc Hằng: Ngắm ảnh Sex của Trà Ngọc Hằng khỏa thân cực HOT
Trà Ngọc Hằng 'đốt mắt' người nhìn với những hình ảnh táo bạo - Ảnh: Internet

Đặc biệt, Trà Ngọc Hằng là một cái tên khá hot trong giới trẻ khi sở hữu gương mặt xinh đẹp, ngoại hình nổi bật, đôi chân dài miên man, làn da trắng ngần cùng gu thời trang sành điệu. Trước khi vào showbiz cô được công chúng biết đến nhiều khi giành danh hiệu Hoa khôi đất Mũi Cà Mau 2010. Ngoài ra, chân dài này cũng từng là Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Quốc tế 2011.

Sau những thành công trong lĩnh vực người mẫu, Trà Ngọc Hằng lấn sân sang ca hát. Dù đầu tư khá nhiều về hình ảnh nhưng cô không tạo được dấu ấn với khán giả.

Trà Ngọc Hằng: Ngắm ảnh Sex của Trà Ngọc Hằng khỏa thân cực HOT
Công chúng không khỏi đỏ mặt khi ngắm hình ảnh 'mặc như không mặc' của chân dài này - Ảnh: Internet

Sự nghiệp ca hát không thành công như mong đợi, Trà Ngọc Hằng gần như rút lui khỏi showbiz Việt. Thế nhưng thời gần đây, cô bất ngờ quay lại và được nhắc đến nhiều khi tung ra những hình ảnh siêu nóng bỏng.

Trà Ngọc Hằng: Ngắm ảnh Sex của Trà Ngọc Hằng khỏa thân cực HOT
Để sở hữu vóc dáng 'vạn người mê', Trà Ngọc Hằng phải duy trì chế độ ăn uống và tập luyện khoa học - Ảnh: Internet

Trà Ngọc Hằng: Ngắm ảnh Sex của Trà Ngọc Hằng khỏa thân cực HOT

Trà Ngọc Hằng: Ngắm ảnh Sex của Trà Ngọc Hằng khỏa thân cực HOT
Cô nàng không ngại tung ra những bức ảnh 'không mảnh vải che thân' trên mạng xã hội - Ảnh: Internet
Trà Ngọc Hằng: Ngắm ảnh Sex của Trà Ngọc Hằng khỏa thân cực HOT
Dù không tạo được nhiều dấu ấn ở lĩnh vực ca hát nhưng Trà Ngọc Hằng khá đắt show event nhờ gu thời trang sành điệu của mình - Ảnh: Internet
Trà Ngọc Hằng: Ngắm ảnh Sex của Trà Ngọc Hằng khỏa thân cực HOT
Khoảnh khắc người đẹp họ Trà khoe vòng 1 lấp ló trong bồn tắm từng gây 'bão' mạng - Ảnh: Internet
Trà Ngọc Hằng: Ở bệnh viện, tôi gọi cho anh xin giữ cái thai nhưng anh không nghe máy

Trà Ngọc Hằng: Ở bệnh viện, tôi gọi cho anh xin giữ cái thai nhưng anh không nghe máy

"Trong lúc tới bệnh viện phá thai, tôi đã quyết định chia tay với anh", Trà Ngọc Hằng chia sẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   Trà Ngọc Hằng Trà Ngọc Hằng khoe thân ảnh nóng của Trà Ngọc Hằng ảnh nóng sao việt

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 55 phút trước
Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 1 giờ 55 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 2 giờ 55 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 3 giờ 51 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 4 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42