Bất ngờ với vóc dáng 'nóng bỏng' của Lan Ngọc khi diện bikini lả lơi bên hồ bơi

Lan Ngọc có màn lột xác ngoạn mục khi khoe thân hình đẫy đà trong bộ áo tắm dây mảnh bên hồ bơi.
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Sau thời gian dính ồn ào liên quan đến bạn trai cũ Minh Luân, Lan Ngọc đã bắt đầu quay trở lại điện ảnh khi vào vai Ms.Q nóng bỏng trong Gái già lắm chiêu 2. Người đẹp sẽ hóa thân thành nữ MC quyền lực của chương trình "Showbiz secret" (Bí mật showbiz) với tạo hình sang chảnh và kiêu kỳ. Nhân vật Ms.Q trong phim đã bước sang tuổi băm nên yêu cầu diễn viên phải có độ chín trong suy nghĩ và cách ăn mặc.
Trong loạt ảnh mới được êkip làm phim hé lộ, Lan Ngọc tuy còn trẻ nhưng đã thể hiện được thần thái của một quý cô. Người đẹp lả lơi khoe vóc dáng đầy quyến rũ trong bộ bikini hai mảnh màu hồng phấn. Có thể thấy, sau nhiều năm gia nhập showbiz Lan Ngọc đã tự tin hơn nhiều khi chụp ảnh với áo tắm. Không chỉ có sự biến chuyển về nhan sắc mà vóc dáng của Lan Ngọc trông cũng đầy đặn và gợi cảm hơn so với thời mới nổi lên từ vai Nương trong Cánh đồng bất tận.