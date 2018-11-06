Bất ngờ với vóc dáng 'nóng bỏng' của Lan Ngọc khi diện bikini lả lơi bên hồ bơi

Hậu trường 06/11/2018 14:41

Lan Ngọc có màn lột xác ngoạn mục khi khoe thân hình đẫy đà trong bộ áo tắm dây mảnh bên hồ bơi.

Sau thời gian dính ồn ào liên quan đến bạn trai cũ Minh Luân, Lan Ngọc đã bắt đầu quay trở lại điện ảnh khi vào vai Ms.Q nóng bỏng trong Gái già lắm chiêu 2. Người đẹp sẽ hóa thân thành nữ MC quyền lực của chương trình "Showbiz secret" (Bí mật showbiz) với tạo hình sang chảnh và kiêu kỳ. Nhân vật Ms.Q trong phim đã bước sang tuổi băm nên yêu cầu diễn viên phải có độ chín trong suy nghĩ và cách ăn mặc.

Trong loạt ảnh mới được êkip làm phim hé lộ, Lan Ngọc tuy còn trẻ nhưng đã thể hiện được thần thái của một quý cô. Người đẹp lả lơi khoe vóc dáng đầy quyến rũ trong bộ bikini hai mảnh màu hồng phấn. Có thể thấy, sau nhiều năm gia nhập showbiz Lan Ngọc đã tự tin hơn nhiều khi chụp ảnh với áo tắm. Không chỉ có sự biến chuyển về nhan sắc mà vóc dáng của Lan Ngọc trông cũng đầy đặn và gợi cảm hơn so với thời mới nổi lên từ vai Nương trong Cánh đồng bất tận.

Bất ngờ với vóc dáng 'nóng bỏng' của Lan Ngọc khi diện bikini lả lơi bên hồ bơi - Ảnh 1
Bất ngờ với vóc dáng 'nóng bỏng' của Lan Ngọc khi diện bikini lả lơi bên hồ bơi - Ảnh 2
Lan Ngọc khoe dáng nóng bỏng bên hồ bơi đốt mắt cư dân mạng - Ảnh: Internet
Bất ngờ với vóc dáng 'nóng bỏng' của Lan Ngọc khi diện bikini lả lơi bên hồ bơi - Ảnh 3
Đây là một trong những lần hiếm hoi người đẹp 'Cánh đồng bất tận' diện bikini trên phim - Ảnh: Internet
Bất ngờ với vóc dáng 'nóng bỏng' của Lan Ngọc khi diện bikini lả lơi bên hồ bơi - Ảnh 4
Bất ngờ với vóc dáng 'nóng bỏng' của Lan Ngọc khi diện bikini lả lơi bên hồ bơi - Ảnh 5
Lan Ngọc vào vai Ms Q - nữ MC quyền lực của chương trình "Showbiz secret" (Bí mật showbiz) trong Gái già lắm chiêu 2 - Ảnh: Internet
Bất ngờ với vóc dáng 'nóng bỏng' của Lan Ngọc khi diện bikini lả lơi bên hồ bơi - Ảnh 6
Hình thể mỏng manh trước đây của Lan Ngọc không được đánh giá cao khi diện bikini - Ảnh: Internet
Trấn Thành khen Anna Lan Ngọc - em gái Chí Tài có phong thái diva

Trấn Thành khen Anna Lan Ngọc - em gái Chí Tài có phong thái diva

Trong tập 10 "Giọng ca bí ẩn", Anna Lan Ngọc xuất hiện với vai trò là ca sĩ khách mời cùng với các nghệ sĩ: Diễm My 9X, Hiếu Nguyễn, Gin Tuấn Kiệt, Hồng Xuân, Quốc Anh.

Xem thêm
Từ khóa:   Lan Ngọc Lan Ngọc mặc bikini ảnh gợi cảm của Lan Ngọc Gái già lắm chiêu

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Tâm sự 37 phút trước
Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 2 giờ 37 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 37 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42