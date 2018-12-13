Trà Ngọc Hằng được biết đến là một chân dài có phong cách ăn mặc gợi cảm nhất nhì làng giải trí. Người đẹp này chơi thân với Ngọc Trinh và được xem một trong những mỹ nhân cực kỳ đắt show dưới tay ông trùm Vũ Khắc Tiệp.

Tuy nhiên, một năm qua Trà Ngọc Hằng gần như không hề xuất hiện ở bất kỳ sự kiện nào của làng giải trí. Sự biến mất khó hiểu của "Hoa khôi đất mũi" gây không ít tò mò cho người hâm mộ. Cách đây ít lâu, một số khán giả đã bắt gặp Trà Ngọc Hằng đang bế một em bé 4 tháng tuổi đi chơi. Hóa ra, thời gian qua cô ở ẩn để sinh con nhưng giữ bí mật hoàn toàn với khán giả.