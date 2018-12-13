Bị lộ chuyện bí mật sinh con và làm mẹ một mình, Trà Ngọc Hằng quyết định làm điều này sau một năm mất tích

Hậu trường 13/12/2018 12:20

Sau khi chia sẻ thông tin bí mật sinh con, Trà Ngọc Hằng đăng ảnh bụng bầu một cách thoải mái và không còn sợ ai dị nghị.

Trà Ngọc Hằng được biết đến là một chân dài có phong cách ăn mặc gợi cảm nhất nhì làng giải trí. Người đẹp này chơi thân với Ngọc Trinh và được xem một trong những mỹ nhân cực kỳ đắt show dưới tay ông trùm Vũ Khắc Tiệp.

Tuy nhiên, một năm qua Trà Ngọc Hằng gần như không hề xuất hiện ở bất kỳ sự kiện nào của làng giải trí. Sự biến mất khó hiểu của "Hoa khôi đất mũi" gây không ít tò mò cho người hâm mộ. Cách đây ít lâu, một số khán giả đã bắt gặp Trà Ngọc Hằng đang bế một em bé 4 tháng tuổi đi chơi. Hóa ra, thời gian qua cô ở ẩn để sinh con nhưng giữ bí mật hoàn toàn với khán giả. 

Bị lộ chuyện bí mật sinh con và làm mẹ một mình, Trà Ngọc Hằng quyết định làm điều này sau một năm mất tích - Ảnh 1
Trà Ngọc Hằng bị bắt gặp đang bế con gái 4 tháng tuổi đi ăn sau một năm mất tích - Ảnh: Internet

Chia sẻ trong một bài phỏng vấn, Trà Ngọc Hằng thừa nhận đã sinh con gái đầu lòng với bạn trai. Tuy nhiên, người đẹp chấp nhận cảnh làm mẹ đơn thân vì cả cô lẫn bố đứa bé đều chưa sẵn sàng cho hôn nhân. 

Sau khi thẳng thắn đối diện với tất cả, mới đây "Hoa khôi đất mũi" đã chia sẻ bộ hình bầu bí đẹp long lanh. Tuy là ảnh chụp ở những tháng cuối thai kỳ nhưng Trà Ngọc Hằng vẫn giữ được vẻ đẹp tươi tắn đáng ngưỡng mộ. Người đẹp cho biết thời gian tới sẽ công khai ảnh của con gái để chính thức giới thiệu với khán giả.

Bị lộ chuyện bí mật sinh con và làm mẹ một mình, Trà Ngọc Hằng quyết định làm điều này sau một năm mất tích - Ảnh 2
Bị lộ chuyện bí mật sinh con và làm mẹ một mình, Trà Ngọc Hằng quyết định làm điều này sau một năm mất tích - Ảnh 3
Trà Ngọc Hằng chia sẻ ảnh bụng bầu sau khi hé lộ thông tin bí mật sinh con - Ảnh: Internet
Bị lộ chuyện bí mật sinh con và làm mẹ một mình, Trà Ngọc Hằng quyết định làm điều này sau một năm mất tích - Ảnh 4
Dù mang thai nhưng mỹ nhân miền Tây vẫn giữ được làn da căng bóng cùng vóc dáng gợi cảm - Ảnh: Internet
Bị lộ chuyện bí mật sinh con và làm mẹ một mình, Trà Ngọc Hằng quyết định làm điều này sau một năm mất tích - Ảnh 5
Trước khi mang bầu, Trà Ngọc Hằng nổi tiếng là mỹ nhân ăn mặc gợi cảm nhất nhì showbiz - Ảnh: Internet
Bị lộ chuyện bí mật sinh con và làm mẹ một mình, Trà Ngọc Hằng quyết định làm điều này sau một năm mất tích - Ảnh 6
Trà Ngọc Hằng từng vài lần hé lộ ảnh chụp bạn trai từ phía sau - người được cho là bố của em bé 4 tháng tuổi - Ảnh: Internet

Trà Ngọc Hằng và bạn trai có khoảng gần 2 năm hẹn hò trước khi sinh con. Cách đây một năm, người đẹp thi thoảng hé lộ ảnh chụp người yêu từ sau lưng nhưng chưa bao giờ đăng ảnh cận mặt. Được biết, hiện tại mối quan hệ giữa Trà Ngọc Hằng và người yêu cũng không còn được tốt như xưa. 

Trà Ngọc Hằng bí mật sinh con 4 tháng tuổi, thừa nhận làm mẹ đơn thân

Trà Ngọc Hằng bí mật sinh con 4 tháng tuổi, thừa nhận làm mẹ đơn thân

Người đẹp cho biết, cô không có ý định kết hôn với bố của đứa bé vì cả hai đã hết tình cảm.

Xem thêm
Từ khóa:   Trà Ngọc Hằng con gái Trà Ngọc Hằng Trà Ngọc Hằng làm mẹ đơn thân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 2 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 5 giờ 18 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 5 giờ 48 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 6 giờ 23 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 6 giờ 49 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 7 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42