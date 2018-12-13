Sau khi chia sẻ thông tin bí mật sinh con, Trà Ngọc Hằng đăng ảnh bụng bầu một cách thoải mái và không còn sợ ai dị nghị.
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Trà Ngọc Hằng được biết đến là một chân dài có phong cách ăn mặc gợi cảm nhất nhì làng giải trí. Người đẹp này chơi thân với Ngọc Trinh và được xem một trong những mỹ nhân cực kỳ đắt show dưới tay ông trùm Vũ Khắc Tiệp.
Tuy nhiên, một năm qua Trà Ngọc Hằng gần như không hề xuất hiện ở bất kỳ sự kiện nào của làng giải trí. Sự biến mất khó hiểu của "Hoa khôi đất mũi" gây không ít tò mò cho người hâm mộ. Cách đây ít lâu, một số khán giả đã bắt gặp Trà Ngọc Hằng đang bế một em bé 4 tháng tuổi đi chơi. Hóa ra, thời gian qua cô ở ẩn để sinh con nhưng giữ bí mật hoàn toàn với khán giả.
Chia sẻ trong một bài phỏng vấn, Trà Ngọc Hằng thừa nhận đã sinh con gái đầu lòng với bạn trai. Tuy nhiên, người đẹp chấp nhận cảnh làm mẹ đơn thân vì cả cô lẫn bố đứa bé đều chưa sẵn sàng cho hôn nhân.
Sau khi thẳng thắn đối diện với tất cả, mới đây "Hoa khôi đất mũi" đã chia sẻ bộ hình bầu bí đẹp long lanh. Tuy là ảnh chụp ở những tháng cuối thai kỳ nhưng Trà Ngọc Hằng vẫn giữ được vẻ đẹp tươi tắn đáng ngưỡng mộ. Người đẹp cho biết thời gian tới sẽ công khai ảnh của con gái để chính thức giới thiệu với khán giả.
Trà Ngọc Hằng và bạn trai có khoảng gần 2 năm hẹn hò trước khi sinh con. Cách đây một năm, người đẹp thi thoảng hé lộ ảnh chụp người yêu từ sau lưng nhưng chưa bao giờ đăng ảnh cận mặt. Được biết, hiện tại mối quan hệ giữa Trà Ngọc Hằng và người yêu cũng không còn được tốt như xưa.