Choáng khi biết danh tính nhân vật bí ẩn giúp H'Hen Niê đoạt vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Phương Thanh vừa đăng ảnh chụp màn hình tin nhắn H’Hen Niê gửi cho cô kèm dòng trạng thái tiết lộ nhiều bí mật khiến cộng đồng mạng "giật mình".

Giọng ca Giã từ dĩ vãng viết: “Hôm nay mới tám với mọi người về hoa hậu nè. Ừm… thì như vậy có hạnh phúc không cả nhà. Cũng có công đứng sau xúi giục sâu sắc vài lần và coi quẻ cho cháu một lần… Đi thi hoa hậu đi con… Ai dè đoạt Hoa hậu Hoàn vũ luôn. Có ai xem quẻ không coi luôn cho nè… cho đoạt hoa hậu hết cho vui cả nhà".