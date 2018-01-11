Choáng khi biết danh tính nhân vật bí ẩn giúp H'Hen Niê đoạt vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Hậu trường 11/01/2018 11:42

Cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ khi biết danh tính người xúi giục H’Hen Niê đi thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Phương Thanh vừa đăng ảnh chụp màn hình tin nhắn H’Hen Niê gửi cho cô kèm dòng trạng thái tiết lộ nhiều bí mật khiến cộng đồng mạng "giật mình".

Giọng ca Giã từ dĩ vãng viết: “Hôm nay mới tám với mọi người về hoa hậu nè. Ừm… thì như vậy có hạnh phúc không cả nhà. Cũng có công đứng sau xúi giục sâu sắc vài lần và coi quẻ cho cháu một lần… Đi thi hoa hậu đi con… Ai dè đoạt Hoa hậu Hoàn vũ luôn. Có ai xem quẻ không coi luôn cho nè… cho đoạt hoa hậu hết cho vui cả nhà".

Choáng khi biết danh tính nhân vật bí ẩn giúp H'Hen Niê đoạt vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Ảnh 1
Phương Thanh tiết lộ cô là người đã xúi giục H’Hen Niê đi thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 - Ảnh: FBNV

Theo lời Phương Thanh, cô chính là người đã khuyên người đẹp Ê Đê đi thi hoa hậu. Nhưng nữ ca sĩ không ngờ H’Hen Niê lại giành được vương miện.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng không quên gửi đến tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam lời chúc mừng và sự kỳ vọng của mình: “Chúc con luôn tự hào về sự tự lập, sự dung dị sẽ là khí chất tạo nên sự thành công của con trong cuộc sống. Có sứ mệnh làm thay đổi tư tưởng... nên khí chất là rất quan trọng - Có như thế thì mới đưa ra được thông điệp mới cho xã hội được chứ. Mạnh mẽ tự thân tự lực sống không ỷ lại. Các bạn trẻ thế hệ mới cần điều này hơn tất cả”.

Choáng khi biết danh tính nhân vật bí ẩn giúp H'Hen Niê đoạt vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Ảnh 2

Với nhan sắc nổi bật, tài năng và sự thông minh của mình, người đẹp Ê Đê đã xuất sắc giành được ngôi vị cao nhất - Ảnh: FBNV

Choáng khi biết danh tính nhân vật bí ẩn giúp H'Hen Niê đoạt vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Ảnh 3

Sau khi đăng quang, H’Hen Niê đã gửi tin nhắn cảm ơn ca sĩ Phương Thanh - Ảnh: FBNV

Choáng khi biết danh tính nhân vật bí ẩn giúp H'Hen Niê đoạt vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Ảnh 4

Dưới bài viết, giọng ca Đêm lao xao cũng trả lời các bình luận của cộng đồng mạng một cách hài hước - Ảnh: FBNV

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Dù biết rằng H'Hen Niê đã phải nỗ lực rất nhiều mới có được chiếc vương miện, thế nhưng tiết lộ mới đây từ người bạn thân của cô thực sự khiến cho công chúng khâm phục Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

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