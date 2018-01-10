Tân Hoa hậu Hoàn Vũ H'Hen Niê sở hữu 3 vòng chuẩn đến từng centimet nhờ ăn thực phẩm quen thuộc này mỗi ngày

Mới đây, trong cuộc trao đổi trực tuyến với độc giả, Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê chia sẻ, mỗi ngày cô ăn đến 1,5 kg thịt gà và một nải chuối để duy trì vóc dáng thon gọn, săn chắc.

Phụ nữ vốn xem trọng vóc dáng và vẻ bề ngoài, đối với Hoa hậu, người đại diện cho sắc đẹp dân tộc như H’Hen Niê thì tiêu chuẩn về cân nặng và hình thể lại thêm phần gắt gao. Chia sẻ về vấn đề vóc dáng, Hoa hậu Hoàn Vũ H’Hen Niê cho biết, bản thân từng bị người khác chê bai là “ổ bánh mì di động” vì cơ thể béo ú, nặng đến 68 kg. Kể từ khi đặt ra mục tiêu trở thành người mẫu, bản thân cô mới có ý thức bảo vệ sức khỏe, bắt đầu tập luyện, ăn kiêng để lấy lại thân hình đẹp và chuẩn.

Mỗi ngày, cô cắt giảm lượng thức ăn chứa nhiều tinh bộ và chất béo, đồng thời duy trì thói quen uống một ly nước lọc trước các bữa ăn chính. Bữa sáng, H’Hen Niê ăn một chén cơm, hai chén canh và thức ăn. Đến bữa trưa, cô bổ sung thêm nửa chén cơm và hầu như không ăn gì vào buổi tối. Nhờ chế độ ăn uống và tập luyện gắt gao, Hoa hậu H'Hen Niê đã sở hữu hình thể chuẩn đến từng centimet - Ảnh: Internet Trong suốt quá trình giữ dáng, Tân Hoa hậu Hoàn Vũ tăng cường hoạt động thể chất, tập luyện. Cụ thể là chạy bộ hai giờ đồng hồ mỗi ngày để giảm mỡ thừa ở bụng, đùi và bắp chân. Trước khi chạy, H’Hen sẽ uống một ly nước ép trái cây để làm tăng hiệu quả đào thải chất béo bên trong cơ thể.

Hoa hậu H’Hen Niê chia sẻ cùng PV VnExpress: "Thời gian đầu mới ăn kiêng rất mệt mỏi, nhưng theo đuổi đam mê trở thành người mẫu nên em cố gắng kiên trì. Khi cơ thể đã thích nghi, em bắt đầu loại bỏ hoàn toàn cơm và tinh bột khỏi chế độ ăn". Chia sẻ về thời điểm trước khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 vài tháng, H’Hen đặt mục tiêu giảm cân để cơ thể trông cân đối và chuẩn hơn. Trong thời gian này, cô tập gym theo huấn luyện viên chuyên môn với các bài tập căng cơ, giảm mỡ nhằm tăng số đo các vòng. Ngoài ra, nàng Tân Hoa hậu tiết lộ, sữa đậu nành chính là thức uống mà cô dùng để tăng kích thước vòng ngực. Sữa đậu nành là thức uống mà Hoa hậu H'Hen Niê chọn để cải thiện số đo vòng 1 - Ảnh: Intrnet Trong quá trình này, để tăng cơ, mỗi ngày H’Hen Niê phải ăn đến 1,5 kg thịt gà luộc và một nải chuối chín. “Ngày nào cũng ăn thịt gà luộc rất ngấy, nhưng vì mục tiêu đặt ra, em luôn kiên trì theo đuổi chế độ ăn này và chưa bao giờ chán nản hay bỏ cuộc” – Hoa hậu H’Hen Niê chia sẻ. Hoa hậu H'Hen Niê ăn 1,5 kg thịt gà và một nải chuối chín mỗi ngày để duy trì vóc dáng cân đối, thon gọn - Ảnh: Internet Hiện giờ, tuy đã giữ ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 nhưng H’Hen Niê vẫn luôn tuân thủ theo chế độ ăn uống lành mạnh bằng cách nấu ăn tại nhà. Đồng thời, giữ các thói quen sinh hoạt tốt cho sức khỏe để duy trì vóc dáng và nhan sắc hoàn hảo.

H'Hen Niê dự đoán 6 màu son sẽ gây sốt trong năm 2018 Các sắc son tươi sáng như hồng, cam sẫm được tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam dự đoán sẽ rất được ưa chộng trong năm nay.

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