Học Hoa hậu Kỳ Duyên cách phối đồ đi chơi Tết vừa chất vừa sang, quý cô xem ngay kẻo lỡ

Tết đến là dịp chị em phụ nữ nô nức xúng xính áo quần đi chơi hay dạo phố. Nếu bạn muốn trở thành một cô nàng thời thượng với phong cách chất lừ, hãy học cách phối đồ đi chơi hay còn gọi là street style từ Hoa hậu Kỳ Duyên.

Các quý cô có thể học cách phối đồ đi chơi, dạo phố vừa chất vừa sang của Hoa hậu Kỳ Duyên để ứng dụng vào dịp Tết sắp đến. Chắc chắn, bạn sẽ trở nên vô cùng nổi bật giữa đường phố. Phối đồ đi chơi Tết với quần tây suông Năm 2018 này được xem là năm của xu hướng quần tây, đặc biệt là thiết kế ống suông, ống loe thanh lịch và cổ điển. Bạn có thể học cách phối đồ đi chơi Tết với item thời thượng này từ Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên là một tín đồ quần âu thực thụ. Cô nàng thường phối thiết kế quần đầy thanh lịch này với áo sơ mi và giày thể thao vô cùng năng động - Ảnh: Internet Một lần đi chơi ở trời Âu, Kỳ Duyên chọn quần tây màu xám ghi phối áo hai dây, đi sandal cực kỳ quyến rũ. Các nàng có thể học tập set đồ này cho những ngày dạo phố Xuân ấm áp - Ảnh: Internet Set đồ tuy đơn giản nhưng vô cùng thanh lịch với quần tây ống suông, áo ren họa tiết sọc trắng đen, giày cao gót mũi nhọn - Ảnh: Internet Bạn là một cô nàng yêu thích phong cách vừa phóng khoáng vừa thanh lịch, hãy học cách phối đồ đi chơi này của Hoa hậu Kỳ Duyên. Cô nàng khéo léo phối quần tây đen ống suông, loe gấu với áo sơ mi cách điệu phần tay, đi giày cao gót mũi nhọn, tất cả tạo nên một set đồ vô cùng sang trọng - Ảnh: Internet Ngoài mẫu quần tây đen quen thuộc, Kỳ Duyên cũng hay diện quần ống suông họa tiết kẻ sọc. Set đồ này tạo nên sự khỏe khoắn, năng động cho các buổi dã ngoại, đi chơi ngày Tết - Ảnh: Internet Ngày dạo phố Xuân thêm thoải mái và nổi bật với quần tây ống suông lửng và áo thun trắng. Đây là phong cách phối đồ tối giản nhưng rất sang trọng - Ảnh: Internet Phối đồ đi chơi Tết với chân váy Trong tủ quần áo của phụ nữ, chân váy là item không thể thiếu. Để biết cách phối đồ đi với Tết với chân váy thật thoải mái và sang trọng, bạn có thể tham khảo các set đồ dưới đây. Chân váy jeans dài phối cùng áo thun tay con màu cam vô cùng nổi bật. Cách phối đồ đi chơi Tết này giúp quý cô trông trẻ trung hơn rất nhiều - Ảnh: Internet Hoa hậu Kỳ Duyên là một tín đồ của phong cách tối giản, thanh lịch. Set đồ dạo phố với chân váy A jeans và áo thun trắng này là một minh chứng. Với phong cách này, bạn có thể thoải mái đi chơi Tết mà chẳng ngại bất tiện - Ảnh: Internet Kỳ Duyên khéo léo phối váy ngắn và áo đều có họa tiết nổi bật nhưng không hề diêm dúa, quê mùa. Các nàng có thể diện set đồ này cho những bữa tiệc tối đầu năm - Ảnh: Internet Phối đồ đi chơi Tết với quần jeans Quần jeans là thiết kế thời trang chưa bao giờ lỗi mốt. Mẫu quần này phù hợp cho những cuộc đi chơi đòi hỏi phải hoạt động, vận động nhiều. Để biết cách phối đồ đi chơi Tết với quần jeans sao cho chất, sang và đẹp, hãy tham khảo từ các set đồ dưới đây của Hoa hậu Kỳ Duyên.

Ngày đầu năm, tiết trời còn hơi se lạnh về chiều tối, bạn có thể học Kỳ Duyên phối quần jeans bụi bặm với áo len mỏng để vừa giữ ấm vừa nổi bật - Ảnh: Internet Cách phối quần jeans với áo len khá quen thuộc, tuy nhiên chỉ cần thông minh trong cách chọn màu sắc, set đồ của bạn sẽ trở nên sang trọng hơn - Ảnh: Internet Hoặc đơn giản hơn cho những ngày đi chơi Tết cần di chuyển, vận động, hãy mặc quần jeans skinny tối màu với áo sơ mi thêu hoa, đi giày thể thao năng động - Ảnh: Internet Phối đồ đi chơi Tết điệu đà Tuy theo đuổi phong cách menswear (nam tính) nhưng một vài lần Kỳ Duyên rất điệu đà, nữ tính. Phong cách thời trang nữ tính của cô nàng cũng rất đáng để tham khảo vì vừa đơn giản lại không kém phần sang trọng, nhã nhặn. Một chiếc váy liền ôm body sẻ tả, đi cùng đôi cao gót đen tạo nên tổng thể quyến rũ, sang trọng. Với chiếc váy này, bạn gái có thể diện đi chơi, dạo phố Tết - Ảnh: Internet Một buổi tảo mộ tổ tiên, hay đi chơi, dã ngoại cùng gia đình dịp Tết, quý cô có thể tham khảo kiểu váy ren trắng xếp tầng đầy cổ điển và thùy mị này của Kỳ Duyên - Ảnh: Internet Sắc đỏ nổi bật tượng trưng cho tiền tài, may mắn không thể thiếu trong dịp năm mới. Tết này, hãy sắm cho mình bộ jump đỏ đô với điểm nhấn nơ giữa eo đầy tinh tế này, chắc chắc buổi đi chơi, hẹn hò của bạn sẽ tràn đầy niềm vui - Ảnh: Internet Hy vọng các cách phối đồ đi chơi Tết vô cùng năng động, thanh lịch trên sẽ có ích đối với chị em phụ nữ.

Người vừa lùn vừa mập học ngay cách phối đồ sang chảnh này, Tết đến tự tin 'bung lụa' Cô nàng không sở hữu đôi chân thon dài hay hình thể chuẩn, hãy yên tâm vì đã có cách phối đồ cho người vừa mập vừa lùn dưới đây. Tết 2018 sắp đến, quý cô mũm mĩm cứ tự tin "bung lụa".

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