Học Hoa hậu Kỳ Duyên cách phối đồ đi chơi Tết vừa chất vừa sang, quý cô xem ngay kẻo lỡ

Tết đến là dịp chị em phụ nữ nô nức xúng xính áo quần đi chơi hay dạo phố. Nếu bạn muốn trở thành một cô nàng thời thượng với phong cách chất lừ, hãy học cách phối đồ đi chơi hay còn gọi là street style từ Hoa hậu Kỳ Duyên.
Các quý cô có thể học cách phối đồ đi chơi, dạo phố vừa chất vừa sang của Hoa hậu Kỳ Duyên để ứng dụng vào dịp Tết sắp đến. Chắc chắn, bạn sẽ trở nên vô cùng nổi bật giữa đường phố.
Phối đồ đi chơi Tết với quần tây suông
Năm 2018 này được xem là năm của xu hướng quần tây, đặc biệt là thiết kế ống suông, ống loe thanh lịch và cổ điển. Bạn có thể học cách phối đồ đi chơi Tết với item thời thượng này từ Kỳ Duyên.
Phối đồ đi chơi Tết với chân váy
Trong tủ quần áo của phụ nữ, chân váy là item không thể thiếu. Để biết cách phối đồ đi với Tết với chân váy thật thoải mái và sang trọng, bạn có thể tham khảo các set đồ dưới đây.
Phối đồ đi chơi Tết với quần jeans
Quần jeans là thiết kế thời trang chưa bao giờ lỗi mốt. Mẫu quần này phù hợp cho những cuộc đi chơi đòi hỏi phải hoạt động, vận động nhiều. Để biết cách phối đồ đi chơi Tết với quần jeans sao cho chất, sang và đẹp, hãy tham khảo từ các set đồ dưới đây của Hoa hậu Kỳ Duyên.
Phối đồ đi chơi Tết điệu đà
Tuy theo đuổi phong cách menswear (nam tính) nhưng một vài lần Kỳ Duyên rất điệu đà, nữ tính. Phong cách thời trang nữ tính của cô nàng cũng rất đáng để tham khảo vì vừa đơn giản lại không kém phần sang trọng, nhã nhặn.
Hy vọng các cách phối đồ đi chơi Tết vô cùng năng động, thanh lịch trên sẽ có ích đối với chị em phụ nữ.