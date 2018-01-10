Không thể nhịn cười với loạt ảnh chế 'siêu bựa' về H'Hen Niê

Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, H’Hen Niê đã trở thành nguồn cảm hứng cho cư dân mạng chế ảnh "siêu bựa".
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H’Hen Niê giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 khi xuất sắc vượt qua rất nhiều thí sinh tài năng khác.
Bên cạnh những lời khen ngợi, người đẹp Ê Đê cũng trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho các “thánh ảnh chế”. Dân mạng đã liên tục cắt ghép và chia sẻ hình ảnh “siêu bựa” của cô trên khắp các trang mạng xã hội.
Cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh thú vị nhưng cũng không kém phần hài hước của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 khiến ai cũng phải bật cười.