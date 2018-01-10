Không thể nhịn cười với loạt ảnh chế 'siêu bựa' về H'Hen Niê

Hậu trường 10/01/2018 17:41

Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, H’Hen Niê đã trở thành nguồn cảm hứng cho cư dân mạng chế ảnh "siêu bựa".

H’Hen Niê giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 khi xuất sắc vượt qua rất nhiều thí sinh tài năng khác.

Bên cạnh những lời khen ngợi, người đẹp Ê Đê cũng trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho các “thánh ảnh chế”. Dân mạng đã liên tục cắt ghép và chia sẻ hình ảnh “siêu bựa” của cô trên khắp các trang mạng xã hội.

Cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh thú vị nhưng cũng không kém phần hài hước của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 khiến ai cũng phải bật cười.

Không thể nhịn cười với loạt ảnh chế 'siêu bựa' về H'Hen Niê - Ảnh 1

Giây phút xúc động khi được xướng tên ở ngôi vị cao nhất của H’Hen Niê lại bị dân mạng chế thành thế này đây - Ảnh: Internet

Không thể nhịn cười với loạt ảnh chế 'siêu bựa' về H'Hen Niê - Ảnh 2

H’Hen Niê không biết nên vui hay buồn với sự quan tâm của cư dân mạng - Ảnh: Internet

Không thể nhịn cười với loạt ảnh chế 'siêu bựa' về H'Hen Niê - Ảnh 3

Đây là điều Phạm Hương đã nói với tân Hoa hậu Hoàn vũ 2017 trong giây phút đặc biệt này? - Ảnh: Internet

Không thể nhịn cười với loạt ảnh chế 'siêu bựa' về H'Hen Niê - Ảnh 4

Ngả mũ trước sự sáng tạo và độ hài hước của các “anh hùng bàn phím” - Ảnh: Internet

Không thể nhịn cười với loạt ảnh chế 'siêu bựa' về H'Hen Niê - Ảnh 5

Không biết người đẹp Ê Đê sẽ có biểu cảm như thế nào khi xem bức ảnh này? - Ảnh: Internet

Không thể nhịn cười với loạt ảnh chế 'siêu bựa' về H'Hen Niê - Ảnh 6

Loạt ảnh chế chứng tỏ óc hài hước của con người là vô hạn - Ảnh: Internet

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