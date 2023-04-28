Chính thức: Tuyên án diễn viên hài Hữu Tín 7 năm 6 tháng tù

Hậu trường 28/04/2023 14:57

TAND quận 8 (TP HCM) tuyên phạt bị cáo Trần Hữu Tín (diễn viên hài Hữu Tín; SN 1987) 7 năm 6 tháng tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, trưa 28-4, sau một buổi xét xử, TAND quận 8 (TP HCM) tuyên phạt bị cáo Trần Hữu Tín (diễn viên hài Hữu Tín; SN 1987) 7 năm 6 tháng tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Phi (SN 1990; làm nghề DJ), HĐXX tuyên phạt bị cáo này mức án 5 năm 6 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và 8 năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", tổng hợp hình phạt là 13 năm 6 tháng tù.

Tại toà, bị cáo Hữu Tín khai đã lấy ma túy của Nguyễn Hoàng Phi để sử dụng, nguyên nhân xuất phát từ sự tò mò.

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Hoàng Phi thì nói không biết "chơi" ma túy. Về số ma túy bị cáo có, Phi khai do một người đàn ông không rõ lai lịch nhét vô tay lúc đi chơi cùng nên cầm về nhà. Bị cáo Phi khai rất hối hận vì sự việc mình đã gây ra.

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Diễn viên hài Hữu Tín tại cơ quan điều tra trước đó. Ảnh: Internet

HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội, 2 bị cáo phạm tội không hưởng lợi nên không áp dụng hình phạt bổ sung.

Quá trình lượng hình, tòa án cũng xem xét các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ hình phạt như phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội (bị cáo Hữu Tín)...

Nội dung vụ án thể hiện, tối 10-6-2022, sau khi đi nhậu về, Hữu Tín, Phi cùng bạn bè lấy số ma túy mà Phi được cho, dùng còn dư ra sử dụng tại nơi ở của mình. Sáng 11-6-2022, cả nhóm bị Công an phường 5, quận 8 bắt quả tang.

Chính thức: Tuyên án diễn viên hài Hữu Tín 7 năm 6 tháng tù - Ảnh 3

Bị cáo Trần Hữu Tín và Nguyễn Hoàng Phi tại toà. Ảnh: Người Lao Động

Theo thông tin từ VietNamNet, tối 10-6-2022, sau khi đi nhậu về, Hữu Tín, Phi cùng bạn bè lấy số ma túy mà Phi được cho, dùng còn dư ra sử dụng tại nơi ở của mình. Sáng 11-6-2022, cả nhóm bị Công an phường 5, quận 8 bắt quả tang.

Tại thời điểm kiểm tra, có 6 người trong căn hộ, gồm Trần Hữu Tín, Nguyễn Hoàng Phi, Trần Thanh Tâm (34 tuổi), N.T.X.T (35 tuổi), Dương Thái Ngọc Huyền (18 tuổi) và A. (31 tuổi).

Công an thu giữ 1 đĩa sành có chứa tinh thể màu trắng, 1 gói ni lông chứa 1 viên nén màu hồng, 1 gói ni lông chứa 10 viên nén màu xanh, 1 thẻ nhựa, tờ 50.000 đồng cuộn tròn, máy tính, 1 dàn máy DJ…

Qua xét nghiệm, Hữu Tín cùng Tâm, Huyền dương tính với chất ma túy. Còn Phi, T. và A. âm tính với ma túy.

Theo cơ quan chức năng, A. ngủ trong phòng khác nên không biết việc Hữu Tín và bạn bè sử dụng ma túy. Chủ căn hộ mà Hữu Tín thuê cũng không biết vụ việc này nên không bị xem xét trách nhiệm.

 

Diễn viên hài Hữu Tín và DJ Nguyễn Hoàng Phi cùng ra hầu tòa hôm nay

Diễn viên hài Hữu Tín và DJ Nguyễn Hoàng Phi cùng ra hầu tòa hôm nay

Bị cáo Trần Hữu Tín (diễn viên hài Hữu Tín) bị cáo Nguyễn Hoàng Phi đều bị đưa ra xét xử về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

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