Chia tay Phượng Chanel 1 tháng, Quách Ngọc Ngoan đã 'buông lời' yêu thương người khác

Hậu trường 05/05/2021 11:39

Sau khi chia tay Phượng Chanel, Quách Ngọc Ngoan tập trung toàn bộ vào công việc và dành thời gian cho con gái 2 tuổi. Tuy nhiên mới đây, nam diễn viên bất ngờ tỏ tình "ngọt ngào" khiến dân tình "rần rần".

Sau gần một tháng chia tay Phượng Chanel, Quách Ngọc Ngoan dường như bận rộn hơn khi quay lại đóng phim. Trước đó, người tình cũ của Phượng Chanel còn gây sốc khi xuất hiện với hình ảnh mới mẻ, gầy đi trông thấy sau khi giảm 10kg. Chia sẻ về việc giảm cân Quách Ngọc Ngoan tiết lộ là để phục vụ việc quay phim và cũng là để chiều lòng con gái cưng của anh và Phượng Chanel. 

Chia tay Phượng Chanel 1 tháng, Quách Ngọc Ngoan đã 'buông lời' yêu thương người khác - Ảnh 1
 Phượng Chanel - Quách Ngọc Ngoan - Ảnh: Internet 

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Quách Ngọc Ngoan khiến netizen vô cùng thích thú khi đọc được dòng trạng thái tỏ tình của anh. Cụ thể, tối ngày 4/5, nam diễn viên đăng tải hình ảnh anh và cô con gái gần hai tuổi đang nằm xem điện thoại.

Bên cạnh đó anh viết: "Từ ngày em mê xem phim ba đóng em mới chịu ăn cơm thì ba phải đi đóng nhiều phim để phục vụ em. Em yêu đàn chó, yêu đàn chim bồ câu thì ba lại phải mở rộng trang trại để phục vụ em! Nói chung yêu em nhất trên đời á". Điều đáng nói, lời tỏ tình này không phải dành cho Phượng Chanel, Quách Ngọc Ngoan cho biết nhân vật anh yêu thương nhất đời chính là cô con gái cưng.

Chia tay Phượng Chanel 1 tháng, Quách Ngọc Ngoan đã 'buông lời' yêu thương người khác - Ảnh 2
Quách Ngọc Ngoan 'tỏ tình' với con gái - Ảnh FBNV 
Chia tay Phượng Chanel 1 tháng, Quách Ngọc Ngoan đã 'buông lời' yêu thương người khác - Ảnh 3
 Quách Ngọc Ngoan và con gái vô cùng tình cảm - Ảnh: FBNV

Mặc dù bày tỏ tình cảm với con gái, nhưng dân tình chỉ để ý tới hình xăm trên ngực của Quách Ngọc Ngoan. Hóa ra, dù chia tay Phượng Chanel nhưng hình xăm gương mặt người yêu trên ngực trái của nam diễn viên vẫn nguyên vẹn không hề bị bôi xóa.

Điều này khiến nhiều người đồn đoán, phải chăng dù đã chia tay nhưng Quách Ngọc Ngoan vẫn còn lưu luyến tình cũ. Nói về hình xăm này, Phượng Chanel từng chia sẻ: "Anh Ngoan không có bất kì hình xăm nào ngoại trừ hình tôi ở ngực trái. Anh Ngoan xăm hình tôi từ gần 5 năm trước, khi cả hai mới yêu nhau được khoảng 6 tháng. Khi đó tôi bị chửi bới, chỉ trích nhiều nên anh thấy thương tôi quá bèn đi xăm luôn"

Mặc dù Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan từng bất chấp chỉ trích của dư luận để được bên nhau, nhưng sau 6 năm cả hai vẫn "đường ai nấy đi". Dù vậy, Phượng Chanel chia sẻ cô và nam diễn viên vẫn giữ mối quan hệ bạn bè. Đến nay, lý do chia tay của cặp đôi vẫn khiến nhiều người không khỏi tò mò. 

Chia tay Phượng Chanel, Quách Ngọc Ngoan giảm 10kg, điển trai thông thấy vì muốn người này thích

Chia tay Phượng Chanel, Quách Ngọc Ngoan giảm 10kg, điển trai thông thấy vì muốn người này thích

Quách Ngọc Ngoan thoát khỏi hình tượng ông bố "bỉm sữa" hậu ly hôn, tiết lộ giảm 10kg để phục vụ việc đóng phim chỉ vì con gái thích xem phim bố đóng.

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