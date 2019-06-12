Chia sẻ mới nhất của Diễm My khiến nhiều người hoang mang: Nguyên nhân cái chết của mẹ nữ diễn viên vẫn chưa được làm rõ

Hậu trường 12/06/2019 17:20

Sau hơn 49 ngày mẹ mất, Diễm My 9x vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau và không ngừng day dứt về cái chết đột ngột của người mẹ thân yêu.

Ngày 22/4, Diễm My đau buồn thông báo tin mẹ cô qua đời, hưởng dương 58 tuổi. Trước nỗi mất mát to lớn của nữ diễn viên, bạn bè và người hâm mộ đã gửi lời động viên và chia buồn đến cô cùng gia quyến.

Chia sẻ mới nhất của Diễm My khiến nhiều người hoang mang: Nguyên nhân cái chết của mẹ nữ diễn viên vẫn chưa được làm rõ - Ảnh 1
Nữ diễn viên vô cùng đau buồn khi mất đi người thân yêu nhất - Ảnh: Internet

Gần 2 tháng trôi qua, Diễm My vẫn không ngừng day dứt về cái chết của mẹ. Mới đây, nữ diễn viên đã có những chia sẻ về bệnh tình của mẹ trước khi qua đời trên trang cá nhân: “Từ ngày đó đến nay bên cạnh cảm giác buồn My còn có cảm giác dằn vặt và hối tiếc vì đã không chuyển cho Mẹ sang Chợ Rẫy hoặc ĐHYD, nơi có các bác sĩ đầu ngành và chuyên môn cao hơn.

Khi chuyển mẹ xuống phòng cấp cứu hôm chủ nhật chỉ có duy nhất một bác sĩ theo trực, mà theo My nhận xét là không có thái độ nhiệt tình và tích cực đối với sự nguy kịch của Mẹ”.

Chia sẻ mới nhất của Diễm My khiến nhiều người hoang mang: Nguyên nhân cái chết của mẹ nữ diễn viên vẫn chưa được làm rõ - Ảnh 2

Chia sẻ mới nhất của Diễm My khiến nhiều người hoang mang: Nguyên nhân cái chết của mẹ nữ diễn viên vẫn chưa được làm rõ - Ảnh 3
Bài chia sẻ của Diễm My 9x - Ảnh: Internet

Mặc dù khẳng định không có ý trách cứ các bác sĩ làm việc nơi mẹ cô điều trị nhưng nữ diễn viên vẫn khuyên mọi người nên chọn những bệnh viện hàng đầu để khám và chữa bệnh. Bởi lẽ việc tin tưởng quá nhiều vào bệnh viện có thể khiến bản thân hối tiếc về sau.

Bên cạnh đó, Diễm My còn cho biết: “Sống chết không ai biết trước được thế nhưng việc chết rõ nguyên nhân và được báo trước bao giờ cũng cảm thấy thanh thản và dễ chịu hơn cái chết mà NGUYÊN NHÂN KHÔNG ĐƯỢC LÀM RÕ”.

Chia sẻ mới nhất của Diễm My khiến nhiều người hoang mang: Nguyên nhân cái chết của mẹ nữ diễn viên vẫn chưa được làm rõ - Ảnh 4

Diễm My vẫn chưa hết dằn vặt vì cái chết đột ngột của mẹ – Ảnh: Internet

Trải qua biến cố gia đình, dù vẫn còn đau lòng nhưng Diễm My đã bắt đầu ổn định lại cuộc sống và trở lại với các hoạt động nghệ thuật.

49 ngày mẹ mất, Diễm My nức nở: 'Mất 30 năm nữa để tập làm quen với sự cô độc mồ côi mẹ'

49 ngày mẹ mất, Diễm My nức nở: 'Mất 30 năm nữa để tập làm quen với sự cô độc mồ côi mẹ'

Diễn viên Diễm My 9x vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau mất người thân. Dòng tâm sự xúc động cô viết nhân 49 ngày mẹ ra đi khiến dân mạng rưng rưng.

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