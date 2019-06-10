49 ngày mẹ mất, Diễm My nức nở: 'Mất 30 năm nữa để tập làm quen với sự cô độc mồ côi mẹ'

Hậu trường 10/06/2019 16:21

Diễn viên Diễm My 9x vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau mất người thân. Dòng tâm sự xúc động cô viết nhân 49 ngày mẹ ra đi khiến dân mạng rưng rưng.

Trên trang cá nhân, diễn viên phim Gái già lắm chiêu vừa đăng tải loạt ảnh đến thăm mộ mẹ dịp cúng 49 ngày của bà. Cô còn viết tâm sự dài với những lời thương nhớ dành cho người mẹ đã khuất.

Dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng nữ diễn viên vẫn chưa chấp nhận được việc mẹ ra đi đột ngột. Nỗi đau mất đi người mình yêu quý nhất khiến cô chông chênh, mất động lực sống.

"49 ngày mẹ ra đi mãi mãi.

Thật không tin được một người yêu thương con nhất thế gian, chăm lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ, lau mát cho con những lúc con đêm hôm bệnh sốt, mang nặng đẻ đau nuôi nấng con hi sinh cho con sống tất cả vì con, ngủ với con ôm con, một người hiện hữu cùng con bằng xương bằng thịt bằng hơi ấm của trái tim... mà bây giờ bỗng dưng đột ngột biến mất khỏi thế gian mà không hề báo trước, nằm yên trong lòng đất rồi một ngày trở thành tro bụi không còn, hoàn nguyên tan vào đất, vào không gian, vào hư vô... Lạ lùng và khó mà chấp nhận được", Diễm My rưng rưng.

49 ngày mẹ mất, Diễm My nức nở: 'Mất 30 năm nữa để tập làm quen với sự cô độc mồ côi mẹ' - Ảnh 1

49 ngày mẹ mất, Diễm My nức nở: 'Mất 30 năm nữa để tập làm quen với sự cô độc mồ côi mẹ' - Ảnh 2
Gương mặt đượm buồn của Diễm My khi đến thăm mộ mẹ cùng người thân nhân 49 ngày bà qua đời - Ảnh: FBNV

Tuổi thơ không êm đềm vì bố mẹ ly hôn, Diễm My sống trong sự bảo bọc và yêu thương của mẹ. Bà là người luôn bên cạnh, ủng hộ và yêu thương cô vô điều kiện. 

Cô nghẹn ngào: "Chắc phải mất 30 năm nữa để tập làm quen với sự cô độc mồ côi Mẹ, không có Mẹ ở bên làm chỗ dựa. Dù bên ngoài có sóng gió như thế nào về nhà Mẹ vẫn dang tay yêu thương vô bờ. Dù con có đẹp xấu có thành công hay thất bại thì vẫn là con của Mẹ, về với Mẹ. 30 năm qua sống với Mẹ quen rồi... giờ như là bắt đầu một cuộc sống mới mà cố mãi cũng vẫn chưa quen được".

49 ngày mẹ mất, Diễm My nức nở: 'Mất 30 năm nữa để tập làm quen với sự cô độc mồ côi mẹ' - Ảnh 3
Trên trang cá nhân, Diễm My vẫn không ngừng nhắc đến mẹ. Cô còn chia sẻ rất nhiều hình ảnh lúc bà còn sống vì quá nhớ thương - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ gửi lời chia buồn đến Diễm My. Mọi người hi vọng cô nhanh chóng vực dậy tinh thần, tiếp tục sống và làm việc thật tốt để mẹ ra đi thanh thản.

Sau 2 tuần mẹ mất, Diễm My 9x làm điều xúc động để tưởng nhớ bà

Sau 2 tuần mẹ mất, Diễm My 9x làm điều xúc động để tưởng nhớ bà

Hơn 10 ngày sau khi đưa mẹ ruột về nơi an nghỉ, diễn viên Diễm My vẫn chưa thể nguôi ngoai trước nỗi đau quá lớn này.

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