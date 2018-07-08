Chỉ với hành động này trong suốt 5 năm kết hôn, đủ biết chồng Tăng Thanh Hà 'cuồng' vợ đến mức nào

Dù đã kết hôn được hơn 5 năm nhưng Louis Nguyễn - chồng Tăng Thanh Hà vẫn không ngừng làm điều này cho vợ khiến nhiều người phải ganh tỵ.

Louis Nguyễn không chỉ giàu có, tài giỏi mà còn là một người chồng hoàn hảo khi luôn biết cách lấy lòng vợ bằng những hành động nhỏ nhất. Từ lúc kết hôn cho đến nay, vị doanh nhân này vẫn đều đặn đăng hình ảnh của vợ lên trang cá nhân. Điều này làm nhiều khán giả vô cùng thích thú và cho rằng anh là một người chồng "cuồng" vợ.

Vợ chồng Tăng Thanh Hà luôn nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả - Ảnh: Internet Mới đây, Louis Nguyễn lại tiếp tục khoe bức ảnh được bà xã ôm chặt giữa khung cảnh nên thơ tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Nha Trang. Trong ảnh, cả hai vợ chồng đều diện trang phục đơn giản. Tăng Thanh Hà nở nụ cười hạnh phúc khi nép vào vòng tay của ông xã. Bức ảnh bình yên và giản dị của cặp vợ chồng nổi tiếng nhất nhì showbiz nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Louis Nguyễn và Hà Tăng hạnh phúc bên nhau - Ảnh: Intagram nhân vật Đây không phải lần đầu tiên vị doanh nhân trẻ khoe hình bà xã xinh đẹp trên trang cá nhân. Ông xã Tăng Thanh Hà vốn là một người kín tiếng và ít khi sử dụng mạng xã hội để tránh ồn ào nhưng vì yêu vợ, anh không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của cả hai.

Những hình ảnh đời thường của vợ được Louis Nguyễn chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: Instagram nhân vật Hiếm có ông chồng nào lại chăm đăng hình vợ lên trên cá nhân như Louis Nguyễn - Ảnh: Internet Hầu hết những bức ảnh vị doanh nhân trẻ này đăng tải lên trang cá nhân đều là hình của bà xã Tăng Thanh Hà. Không chỉ chia sẻ những lúc Tăng Thanh Hà xinh đẹp, lộng lẫy trong những trang phục đắt tiền, Louis Nguyễn còn đăng ảnh vợ để mặt mộc diện đồ giản dị một cách đầy yêu thương và tự hào. Vị doanh nhân trẻ khoe ảnh mặt mộc của vợ - Ảnh: Instagram nhân vật Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Hà Tăng luôn là niềm tự hào của anh - Ảnh: Instagram nhân vật Hành động nhỏ nhưng ngọt ngào trong suốt 5 năm kết hôn này khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ tình yêu của Louis Nguyễn dành cho Hà Tăng.

Tăng Thanh Hà tựa đầu vào vai vợ Phạm Anh Khoa, dân tình xót xa khi phát hiện điểm này Vẻ ngoài tiều tụy, kém sắc của bà xã Phạm Anh Khoa vừa được Tăng Thanh Hà đăng tải khiến nhiều người không khỏi lo lắng.

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