Chỉ vì bức ảnh này, hình tượng 'ngọc nữ' bao năm của Tăng Thanh Hà bỗng nhiên tan biến

Hậu trường 29/01/2019 15:13

Sau khi chia sẻ bức ảnh mới nhất, Tăng Thanh Hà bất ngờ bị chỉ trích vì chi tiết nhạy cảm này.

Thời điểm cuối năm, các sao Việt đều tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ ở những nơi mình ghé qua. Hà Tăng - mỹ nhân được xem là "ngọc nữ" làng điện ảnh Việt cũng không ngoại lệ.

Mới đây, cô gây chú ý khi tung lên Instagram bức ảnh khoe đôi chân dài miên man trong một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Hà Tăng tự động viên mình cố gắng giữa thời điểm bận tối mắt tối mũi. 

"Em hỏi sao tôi có thể phân bổ thời gian của mình làm nhiều việc cùng một lúc như thế. Ừ thì ai mà không biết mệt, ai mà không có những khó khăn áp lực riêng, nhưng mình may mắn được làm công việc mình yêu thích và chăm sóc những người mình thương yêu thì đó là hạnh phúc", Hà Tăng viết.

Chỉ vì bức ảnh này, hình tượng 'ngọc nữ' bao năm của Tăng Thanh Hà bỗng nhiên tan biến - Ảnh 1
Tăng Thanh Hà khoe bức ảnh sang chảnh với thần thái ngút ngàn trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Bức ảnh lập tức thu hút hàng chục ngàn lượt like và bình luận. Hầu hết, cư dân mạng đều khen ngợi vẻ ngoài trẻ trung đáng ghen tỵ của nàng Trúc trong Bỗng dưng muốn khóc. Dù đã hai lần sinh con nhưng Hà Tăng vẫn sở hữu vòng 2 nhỏ nhắn, vóc dáng mảnh mai khó ai so bì.

Tuy nhiên, ngay sau đó một số người phát hiện ra chỗ Hà Tăng check in là nơi có đề bảng "vui lòng không ngồi tại khu vực này". Sự vô ý của bà xã Louis Nguyễn khiến nhiều khán giả không hài lòng. Ngoài những bình luận khen ngợi thì không ít khán giả chỉ trích nữ diễn viên. "Rõ ràng là đề bảng cấm ngồi mà còn cố ngồi lên, lại còn ngồi che luôn cái bảng thì thật không thể chấp nhận. Người nổi tiếng thì nên giữ gìn hình ảnh một chút chứ", một cư dân mạng bình luận.

Chỉ vì bức ảnh này, hình tượng 'ngọc nữ' bao năm của Tăng Thanh Hà bỗng nhiên tan biến - Ảnh 2
Cư dân mạng phát hiện ra chỗ Tăng Thanh Hà chụp ảnh là nơi bị cấm ngồi - Ảnh: Internet
Chỉ vì bức ảnh này, hình tượng 'ngọc nữ' bao năm của Tăng Thanh Hà bỗng nhiên tan biến - Ảnh 3
Tăng Thanh Hà thường xuyên khoe ảnh tươi xinh trên mạng xã hội - Ảnh: Internet
Chỉ vì bức ảnh này, hình tượng 'ngọc nữ' bao năm của Tăng Thanh Hà bỗng nhiên tan biến - Ảnh 4
Dù đã hai lần sinh con nhưng bà xã doanh nhân Louis Nguyễn vẫn sở hữu vẻ đẹp lay động lòng người - Ảnh: Internet

Hà Tăng từng là "ngọc nữ" một thời của làng điện ảnh Việt. Cô được yêu mến không chỉ bởi vẻ ngoài xinh đẹp mà còn vì khả năng diễn xuất tuyệt vời. Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao thì Hà Tăng bất ngờ lên xe hoa và lùi hẳn về hậu trường để chăm sóc gia đình.

Nhiều năm trôi qua, tuy Hà Tăng không còn hoạt động nhiều trong showbiz nhưng vẫn giữ được sức hút kỳ lạ khó có thể lý giải. Người đẹp hiện đang có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình chồng và hai con đủ nếp đủ tẻ.

Từ khóa:   Tăng Thanh Hà

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