Chỉ một câu nói, khán giả phát hiện ngay mối quan hệ ngoài đời của Thư ‘Về nhà đi con’ và Nhã ‘tiểu tam’

Hậu trường 15/07/2019 17:28

Trên phim là tình địch, vậy ngoài đời diễn viên Bảo Thanh (vai Thư) và Quỳnh Nga (vai Nhã) có mối quan hệ như thế nào?

Sự xuất hiện của nhân vật Nhã (Quỳnh Nga) trong những tập gần đây của “Về nhà đi con” đã đẩy tình tiết phim lên cao trào. Dù chỉ mới góp mặt trong vài tập nhưng nhân vật của Quỳnh Nga đã trở thành nhân vật phản diện bị ghét nhất nhì phim. Theo đó, Nhã chính là kẻ thứ 3 xen vào mối quan hệ của Thư (Bảo Thanh) và Vũ (Quốc Trường). Nhiều cư dân mạng còn ủng hộ Thư sớm đánh ghen Nhã để giữ hạnh phúc gia đình.

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Nhã là tiểu tam xen vào mối quan hệ của Vũ và Thư - Ảnh: Internet

Chính vì vậy, điều khiến khán giả tò mò là mối quan hệ của diễn viên Bảo Thanh và Quỳnh Nga ngoài đời có căng thẳng như trên phim?

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Là tình địch trên phim, mối quan hệ của Bảo Thanh và Quỳnh Nga ngoài đời sẽ như thế nào? - Ảnh: Internet

Mới đây, khán giả đã có câu trả lời khi chứng kiến sự tương tác vô cùng đáng yêu của Bảo Thanh và Quỳnh Nga trên mạng xã hội. Cụ thể, Quỳnh Nga chỉ vừa đăng ảnh khoe nhan sắc xinh đẹp lên trang cá nhân, Bảo Thanh đã lập tức dành lời khen ngợi cho cô bạn diễn: “Xinh thật”. Ngay sau đó, Quỳnh Nga đã nhắn nhủ đến Bảo Thanh “Hôm nào lại off tụ hội em nhỉ?”.

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Quỳnh Nga đăng ảnh xinh đẹp trên Facebook...

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...Bảo Thanh vào khen xinh ngay lập tức - Ảnh: Internet

Có thể thấy, động thái này đã chứng tỏ mối quan hệ của Bảo Thanh và Quỳnh Nga vô cùng thân thiết. Dưới bình luận của cả hai, người hâm mộ tỏ ra vô cùng thích thú, thậm chí còn mong hai nữ diễn viên sớm hội ngộ.

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Từ khóa:   Quỳnh Nga Về nhà đi con Bảo Thanh

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