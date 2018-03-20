Chị gái song sinh bất ngờ lên tiếng khi Nam Em bị ‘ném đá’ là người thứ 3 phá hoại tình cảm Trường Giang và Nhã Phương

Hậu trường 20/03/2018 15:22

Phản ứng bất ngờ của Nguyễn Lệ Nam khi em gái bị chỉ trích mượn danh tiếng của Trường Giang để PR khiến nhiều người cảm động.

Nhiều ngày qua, cái tên Nam Em đang tràn ngập khắp các trang mạng xã hội vì công khai chuyện tình cảm với diễn viên hài Trường Giang.

Nhiều người ngỡ ngàng khi top 8 Hoa hậu Trái đất cho biết, cô và Trường Giang có mối quan hệ tình cảm lúc nam diễn viên hài đã công khai chuyện yêu đương mặn nồng với Nhã Phương.

Chị gái song sinh bất ngờ lên tiếng khi Nam Em bị ‘ném đá’ là người thứ 3 phá hoại tình cảm Trường Giang và Nhã Phương - Ảnh 1
Hình ảnh Trường Giang và Nam Em khi tham gia chương trình truyền hình - Ảnh: Internet

Thông tin gây sốc khiến Nam Em nhận không ít “gạch đá” từ cư dân mạng. Nhiều người hoài nghi chân dài này đang cố tình làm quá mọi chuyện để PR cho bản thân. Bên cạnh đó, không ít khán giả cho rằng người đẹp này cố tình làm người thứ 3 chen ngang mối quan hệ tốt đẹp của Trường Giang và Nhã Phương.

Trước hàng loạt phản ứng tiêu cực của công chúng, mới đây chị gái song sinh của Nam Em bất ngờ lên tiếng.

“Sống sao để vừa lòng tất cả? Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo. Miệng không vành méo mó tứ tung. Sống trên đời cho dù cố gắng tốt tất cả cũng không tránh khỏi bao điều đàm tiếu. Nên là cứ làm hết sức, sống hết mình, mạnh mẽ lên cô gái. Nhiều khi muốn không nghe không thấy đỡ đau lòng”, Lệ Nam nhắn nhủ.

Chị gái song sinh bất ngờ lên tiếng khi Nam Em bị ‘ném đá’ là người thứ 3 phá hoại tình cảm Trường Giang và Nhã Phương - Ảnh 2
Lệ Nam tâm sự, sống trên đời dù có cố gắng cũng sẽ không tránh khỏi thị phi - Ảnh: FBNV
Chị gái song sinh bất ngờ lên tiếng khi Nam Em bị ‘ném đá’ là người thứ 3 phá hoại tình cảm Trường Giang và Nhã Phương - Ảnh 3
Hình ảnh Nam Em và chị gái song sinh khi còn thân thiết - Ảnh: Internet

Tuy không chỉ đích danh nhưng nhiều người tin rằng đây là những gì chị gái nhắn nhủ đến Nam Em.

Chị gái song sinh bất ngờ lên tiếng khi Nam Em bị ‘ném đá’ là người thứ 3 phá hoại tình cảm Trường Giang và Nhã Phương - Ảnh 4

Chị gái song sinh bất ngờ lên tiếng khi Nam Em bị ‘ném đá’ là người thứ 3 phá hoại tình cảm Trường Giang và Nhã Phương - Ảnh 5
Cư dân mạng nhắn nhủ Lệ Nam hãy bỏ qua mọi xích mích, động viên nhau lúc khó khăn - Ảnh: FBNV
Bị fan Nhã Phương 'ném đá' chuyện yêu Trường Giang, Nam Em hậm hực lên tiếng

Bị fan Nhã Phương 'ném đá' chuyện yêu Trường Giang, Nam Em hậm hực lên tiếng

Nam Em bày tỏ thái độ bức xúc khi bị cư dân mạng chỉ trích, soi mói chuyện tình cảm trong quá khứ với Trường Giang.

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