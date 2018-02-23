Cát Tường ‘đốt mắt’ công chúng khi diện bikini nóng bỏng, gợi cảm trước biển

Tung loạt ảnh diện bikini trước biển trong chuyến du lịch đầu năm mới, MC Cát Tường khiến không ít người bất ngờ trước vẻ quyến rũ khó cưỡng của bà mẹ một con ở tuổi 40.
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Tự thưởng cho mình chuyến du lịch biển trước khi bắt đầu một năm 2018 bận rộn, MC Cát Tường khiến dân tình “phát sốt” khi diện trang phục bikini khoe thân hình nóng bỏng, nuột nà của mình.
Ở tuổi 40 và trải qua một lần sinh nở, bà mối của chương trình “Bạn muốn hẹn hò” vẫn khiến nhiều đàn em ghen tị khi sở hữu nhan sắc tươi trẻ, rạng ngời. Khác với nét đằm thắm và mặn mà thường ngày, lần này Cát Tường "lột xác" trong trang phục bikini một mảnh bốc lửa, khoe đường cong cơ thể quyến rũ trước biển.