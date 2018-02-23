Cát Tường ‘đốt mắt’ công chúng khi diện bikini nóng bỏng, gợi cảm trước biển

Hậu trường 23/02/2018 14:39

Tung loạt ảnh diện bikini trước biển trong chuyến du lịch đầu năm mới, MC Cát Tường khiến không ít người bất ngờ trước vẻ quyến rũ khó cưỡng của bà mẹ một con ở tuổi 40.

Tự thưởng cho mình chuyến du lịch biển trước khi bắt đầu một năm 2018 bận rộn, MC Cát Tường khiến dân tình “phát sốt” khi diện trang phục bikini khoe thân hình nóng bỏng, nuột nà của mình.

Ở tuổi 40 và trải qua một lần sinh nở, bà mối của chương trình “Bạn muốn hẹn hò” vẫn khiến nhiều đàn em ghen tị khi sở hữu nhan sắc tươi trẻ, rạng ngời. Khác với nét đằm thắm và mặn mà thường ngày, lần này Cát Tường "lột xác" trong trang phục bikini một mảnh bốc lửa, khoe đường cong cơ thể quyến rũ trước biển.

Cát Tường ‘đốt mắt’ công chúng khi diện bikini nóng bỏng, gợi cảm trước biển - Ảnh 1
Cát Tường khiến đấng mày râu toát mồ hôi khi nhìn vào hình ảnh quyến rũ khó cưỡng của mình - Ảnh: FBNV
Cát Tường ‘đốt mắt’ công chúng khi diện bikini nóng bỏng, gợi cảm trước biển - Ảnh 2
Với vóc dáng nóng bỏng, Cát Tường tự tin diện trang phục gợi cảm ở nơi đông người - Ảnh: FBNV
Cát Tường ‘đốt mắt’ công chúng khi diện bikini nóng bỏng, gợi cảm trước biển - Ảnh 3
Tự tin tạo dáng trước ống kính, bà mối của chương trình 'Bạn muốn hẹn hò' không tạo cảm giác khó chịu hay phản cảm cho người đối diện - Ảnh: FBNV
Cát Tường ‘đốt mắt’ công chúng khi diện bikini nóng bỏng, gợi cảm trước biển - Ảnh 4
Cát Tường nhận được nhiều lời khen 'có cánh' từ fan - Ảnh: FBNV
Cát Tường ‘đốt mắt’ công chúng khi diện bikini nóng bỏng, gợi cảm trước biển - Ảnh 5
Một Facebooker còn ưu ái gọi cô là 'Hoa hậu biển Cát Tường' - Ảnh: FBNV
Bị tố mượn hơi H'Hen Niê để PR, MC Cát Tường bức xúc lên tiếng

Bị tố mượn hơi H'Hen Niê để PR, MC Cát Tường bức xúc lên tiếng

Bị nhiều người "tố" mượn hơi H'Hen Niê để PR bản thân khi đăng bài viết phàn nàn về việc Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đến trễ giờ ghi hình, MC Cát Tường vừa lên tiếng phân trần.

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