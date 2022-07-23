Cát Phượng trải lòng về cuộc sống sau chia tay Kiều Minh Tuấn, tiết lộ luôn tình trạng sau ly hôn Thái Hòa

Hậu trường 23/07/2022 10:10

Cát Phượng gây chú ý khi có những trải lòng về cuộc sống hiện tại sau cuộc tình tan vỡ với Kiều Minh Tuấn.

Sau công bố chia tay Kiều Minh Tuấn, cuộc sống của Cát Phượng được chú ý hơn cả. Vừa qua, trong một chương trình talkshow, nữ diễn viên đã có những trải lòng về cuộc sống hiện tại sau loạt biến cố tình cảm. Cát Phượng cho biết, mỗi lần biến cố ập đến, cô lại tìm đến góc nhỏ trong nhà để ngồi thiền, đọc kịch bản hoặc lướt mạng. Còn khi buồn, nữ diễn viên nhốt mình trong phòng tối, chơi với cái bóng của bản thân. Khi vui, Cát Phượng gặp gỡ mọi người.

Cát Phượng trải lòng về cuộc sống sau chia tay Kiều Minh Tuấn, tiết lộ luôn tình trạng sau ly hôn Thái Hòa - Ảnh 1
Cuộc hôn nhân của Cát Phượng và Thái Hoà chỉ kéo dài vỏn vẹn trong 7 ngày - Ảnh: Internet

Chia sẻ thêm về chuyện tình cảm, Cát Phượng nhớ lại thời điểm ly hôn Thái Hòa. Khi đó cô chỉ cho phép bản thân được buồn trong 3 tháng, ngay sau đó phải vực dậy để sống tích cực, tươi vui hơn, và đặc biệt là để trở lại với công việc.

Cát Phượng trải lòng về cuộc sống sau chia tay Kiều Minh Tuấn, tiết lộ luôn tình trạng sau ly hôn Thái Hòa - Ảnh 2
Sau ly hôn Thái Hoà, cô chỉ cho phép bản thân được buồn trong 3 tháng, ngay sau đó phải vực dậy để sống tích cực - Ảnh: Internet

“Trong 3 tháng đó, tôi vật vã, đau khổ. Tôi không nhận bất cứ show diễn nào và cũng không đi ra ngoài vì sợ bị thương hại” - Cát Phượng tâm sự. Hiện tại, sau khi kết thúc mối tình nhiều năm với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng cũng học được cách đón nhận nhẹ nhàng hơn. Cô chọn cách phớt lờ những lời đàm tiếu hoặc khóc để giải tỏa áp lực. Đồng thời, Cát Phượng cho biết, bản thân là người mau nước mắt nên từ chối nhắc lại những bão giông mình từng phải trải qua.

Cát Phượng trải lòng về cuộc sống sau chia tay Kiều Minh Tuấn, tiết lộ luôn tình trạng sau ly hôn Thái Hòa - Ảnh 3
Cát Phượng cho biết, sau chia tay Kiều minh Tuấn, cô đã bình tâm hơn trước - Ảnh: Internet

Chia sẻ về chuyện nghề, Cát Phượng cảm thấy vui khi tên tuổi của mình vẫn được quan tâm. Cô tiết lộ, bản thân đã từng bị vùi dập, cướp vai, gặp nhiều biến cố khi làm nghệ thuật. Thậm chí, có người còn cho rằng cô không có đạo đức. Cát Phượng quan niệm: “Nếu hại mình để họ có công việc làm, cuộc sống họ tốt hơn thì tôi cũng kệ. Đến hôm nay, tôi nghĩ Tổ nghiệp công bằng lắm, những người đó bây giờ mất tiêu rồi, tôi không tiện nói tên ra đây”.

Cát Phượng nghẹn ngào trải lòng về cuộc sống hiện tại sau loạt sóng gió

Cát Phượng nghẹn ngào trải lòng về cuộc sống hiện tại sau loạt sóng gió

Mới đây, nữ nghệ sĩ Cát Phượng có dịp chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình sau loạt sóng gió bủa vây.

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Từ khóa:   Cát Phượng diễn viên Cát Phượng Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn

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