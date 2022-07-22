Cát Phượng nghẹn ngào trải lòng về cuộc sống hiện tại sau loạt sóng gió

Hậu trường 22/07/2022 20:29

Mới đây, nữ nghệ sĩ Cát Phượng có dịp chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình sau loạt sóng gió bủa vây.

Mới đây, xuất hiện trong chương trình Mời trà, Cát Phượng tiết lộ bản thân rất bình lặng khi ở nhà. Cô kể bản thân có một góc nhỏ trong cơ ngơi của mình để ngồi thiền, đọc kịch bản hoặc xem các trang mạng xã hội.

Cô bộc bạch: "Những lúc gặp biến cố tôi cứ ngồi đó. Đi đâu tôi cũng nhớ về nơi đó. Nếu buồn thì tôi tắt hết đèn, chơi với cái bóng của mình. Tôi rất tỉnh táo nhưng lại thích như vậy. Tôi vui có thể gặp mọi người, còn lúc buồn thì chỉ có một mình thôi".

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Cát Phượng chọn cách ngồi trong góc tối mỗi lúc đối diện với chuyện buồn - Ảnh: Chụp màn 

Cát Phượng thừa nhận bản thân là người dễ khóc nên không muốn nhắc về những giông bão từng trải qua trong đời. Đồng thời, cô luôn cảm thấy vui khi cái tên Cát Phượng vẫn được mọi người quan tâm. 

Trước những sóng gió, điển hình là chuyện ly hôn, Cát Phượng nói cô cho bản thân 3 tháng để buồn. Nữ diễn viên đặt mục tiêu khi bước sang tháng thứ tư thì phải sống tươi vui, tích cực hơn và trở lại với công việc.

Cô nghẹn ngào trải lòng: "Trong 3 tháng đó, tôi vật vã, đau khổ. Tôi không nhận bất cứ show diễn nào và cũng không đi ra ngoài vì sợ bị thương hại".

Cát Phượng nghẹn ngào trải lòng về cuộc sống hiện tại sau loạt sóng gió - Ảnh 2
Ở thời điểm hiện tại, nữ nghệ sĩ thích cuộc sống bình yên hơn - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, Cát Phượng cho biết, ở thời điểm hiện tại, cách cô đón nhận những sóng gió trong cuộc sống khác với trước đây. Ngày xưa, khi có chuyện không vui ập đến, cô chọn cách lên Facebook. Sau này, nữ nghệ sĩ thích cuộc sống bình yên hơn.

“Ai hiểu thì tôi cảm ơn, còn không hiểu thì thôi chứ biết sao giờ. Trong gia đình còn chưa hiểu hết nhau huống chi người ngoài. Mình đâu thể nào đi giải thích. Cách để vượt qua một là kệ, hai là khóc. Nhìn vậy chứ tôi mau nước mắt lắm", nữ nghệ sĩ trải lòng.

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