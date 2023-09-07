Cao Thái Sơn bất ngờ ngỏ ý muốn xin lỗi vì làm tổn thương đồng nghiệp, mẹ Nathan Lee liền phản ứng ngỡ ngàng!

Cao Thái Sơn muốn gửi lời xin lỗi và sẵn sàng ôm Nathan Lee vì những câu nói gây tổn thương trong quá khứ.

Những năm gần đây, Nathan Lee và Cao Thái Sơn là hai cái tên gây chú ý với những màn "đụng chạm" đầy căng thẳng. Mâu thuẫn càng lên đến đỉnh điểm khi Nathan Lee chi mạnh tay mua bản quyền loạt hit của Cao Thái Sơn. Không chỉ vậy, đầu năm 2022, Nathan Lee còn đăng ký độc quyền thương hiệu "Cao Thái Sơn" như một động thái đối đầu cực gắt với đối thủ. Những năm gần đây, Nathan Lee và Cao Thái Sơn là hai cái tên gây chú ý với những màn "đụng chạm" đầy căng thẳng Cho đến mới đây nhất, nhân dịp phát hành MV mới, Cao Thái Sơn bất ngờ bày tỏ ý muốn gửi lời xin lỗi đến Nathan Lee vì những mâu thuẫn trước đây. Cao Thái Sơn cho hay sau những ồn ào, anh thay đổi nhiều trong suy nghĩ, tự thấy bản thân trưởng thành hơn. Về mối quan hệ với Nathan Lee, anh nói với VietNamNet: "Tôi yêu chính mình và yêu cả những người mình đã từng làm tổn thương. Có khi thời điểm hoặc những lời nói của mình không phù hợp khiến họ buồn. Tôi sẵn sàng xin lỗi vì đã làm tổn thương họ.

Cho đến mới đây nhất, nhân dịp phát hành MV mới, Cao Thái Sơn bất ngờ bày tỏ ý muốn gửi lời xin lỗi đến Nathan Lee vì những mâu thuẫn trước đây Tôi biết bản thân mỗi người cũng có những điều tổn thương mà không phải ai cũng hiểu. Nếu có cơ hội gặp lại, tôi sẵn sàng trao cho người ấy một cái ôm, bỏ qua tất cả mọi thứ và cùng nhau yêu thương thôi". Không chỉ vậy, trên buổi livestream trên tiktok, khi được khán giả hỏi về mâu thuẫn với Nathan Lee, Cao Thái Sơn thừa nhận bản thân mình sai khi có những lời nói đụng chạm, làm tổn thương đồng nghiệp. Đồng thời, Cao Thái Sơn cũng muốn gửi lời xin lỗi tới Nathan Lee.

Khi được khán giả hỏi về mâu thuẫn với Nathan Lee, Cao Thái Sơn thừa nhận bản thân mình sai khi có những lời nói đụng chạm, làm tổn thương đồng nghiệp Cụ thể, Cao Thái Sơn bày tỏ: "Bây giờ thì tôi dám nhận đó là lỗi do mình, xuất phát từ mình mà ra. Mình dám chịu trách nhiệm rằng mình là 100% nguyên nhân gây ra chuyện đó. Mình tác động đến họ, làm họ bị tổn thương hoặc khó chịu thì họ mới tác động ngược lại mình. Khi nhận ra điều đó, tôi không còn quan tâm ai nghĩ gì nữa mà chỉ muốn là người có trách nhiệm. Tôi nghĩ nếu có dịp, cơ hội để gặp nhau, chắc chắn tôi sẽ xin lỗi Nathan Lee và dành cái ôm yêu thương để cho nhau vui vẻ hơn". Trước chia sẻ của Cao Thái Sơn, mẹ của Nathan Lee bất ngờ chia sẻ lại bài viết và bày tỏ trên trang cá nhân rằng: "Có hơi muộn không?" Trước chia sẻ của Cao Thái Sơn, mẹ của Nathan Lee bất ngờ chia sẻ lại bài viết và bày tỏ trên trang cá nhân rằng: "Có hơi muộn không?". Dưới phần bình luận, bà cũng bày tỏ thêm "hậu quả vô cùng thảm khốc". Dù chưa rõ câu chuyện mà mẹ Nathan Lee chia sẻ là như thế nào nhưng hiện vẫn đang nhận nhiều lời bình luận từ khán giả.

Sau khi cho ra mắt MV vào tháng 9/2022 và từng gây xôn xao khi cạo trọc đầu, gần đây, Nathan Lee gần như "mất hút" khỏi mạng xã hội Sau khi cho ra mắt MV vào tháng 9/2022 và từng gây xôn xao khi cạo trọc đầu, gần đây, Nathan Lee gần như "mất hút" khỏi mạng xã hội. Khán giả cũng đang tò mò động thái mới của Nathan Lee khi Cao Thái Sơn công khai xin lỗi đồng nghiệp.

Cao Thái Sơn trở lại với sản phẩm âm nhạc mới Nam ca sĩ trở lại với dự án âm nhạc mới sau thời gian dài im ắng.

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