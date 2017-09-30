Cạnh Phạm Hương và Võ Hoàng Yến quá xuất sắc, Lệ Hằng còn cơ hội tỏa sáng với vai trò host tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam?

Hậu trường 30/09/2017 17:26

Ngoài Phạm Hương và Võ Hoàng Yến, Á hậu Lệ Hằng cũng trở thành host quyền lực của Hoa hậu Hoàn vũ 2017. Liệu cô sẽ đem đến điều gì mới mẻ cho 70 thí sinh tại cuộc thi này khi bên cạnh cô có 2 người đồng nghiệp quá nổi tiếng?

Trong hành trình trở lại Hoa hậu Hoàn vũ 2017, không chỉ có Hoa hậu Phạm Hương, Á hậu Lệ Hằng cũng đồng hành cùng đàn chị để hỗ trợ các thí sinh vượt qua những thử thách của cuộc thi. Cô xuất hiện trong buổi sơ khảo cả hai miền của Miss Universe và cùng các giám khảo lựa chọn những người đẹp ưu tú nhất cũng như những bộ trang phục dân tộc xuất sắc nhất để góp phần làm nên thành công của chương trình.

Cạnh Phạm Hương và Võ Hoàng Yến quá xuất sắc, Lệ Hằng còn cơ hội tỏa sáng với vai trò host tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam? - Ảnh 1
Lệ Hằng xuất hiện xinh đẹp trong các buổi sơ khảo Hoa hậu Hoàn vũ 2017 - Ảnh: FBNV

Cạnh Phạm Hương và Võ Hoàng Yến quá xuất sắc, Lệ Hằng còn cơ hội tỏa sáng với vai trò host tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam? - Ảnh 2
Lệ Hằng giúp các thí sinh chỉnh sửa tư thế trình diễn để hoàn thiện hình ảnh cá nhân hơn trước ban giám khảo - Ảnh: FB Miss Universe 

Không chỉ vậy, Lệ Hằng còn tham gia vào show truyền hình thực tế Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ 2017 với vai trò host cùng Phạm Hương và siêu mẫu Võ Hoàng Yến.

Cạnh Phạm Hương và Võ Hoàng Yến quá xuất sắc, Lệ Hằng còn cơ hội tỏa sáng với vai trò host tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam? - Ảnh 3
Cùng với Phạm Hương và Võ Hoàng Yến, Lệ Hằng trở thành host của chương trình Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ - Ảnh: FB Miss Universe

Với kinh nghiệm thi đấu tại các cuộc thi sắc đẹp trong và ngoài nước lại từng rất thành công với những show truyền hình thực tế được khán giả yêu thích, Phạm Hương và Võ Hoàng Yến chắc chắn sẽ đem lại những bài học bổ ích cho 70 thí sinh lọt vào bán kết Hoa hậu Hoàn vũ năm nay. Chính vì vậy, sự xuất hiện của 2 nhân vật này nhận được rất nhiều sự ủng hộ và quan tâm của khán giả.

Cạnh Phạm Hương và Võ Hoàng Yến quá xuất sắc, Lệ Hằng còn cơ hội tỏa sáng với vai trò host tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam? - Ảnh 4
Phạm Hương và Võ Hoàng Yến đều là những người đẹp có nhiều kinh nghiệm trong các cuộc thi sắc đẹp lớn - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, khi Lệ Hằng chính thức xác nhận trở thành host của show truyền hình thực tế này, nhiều người tự hỏi liệu sự xuất hiện của cô có trở nên “thừa thãi”? Liệu Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 có tìm được đất diễn cho mình khi Phạm Hương và Võ Hoàng Yến đã quá xuất sắc?

Với thần thái tự tin và vẻ đẹp rất riêng lại từng có kinh nghiệm chinh chiến đấu trường sắc đẹp quốc tế - Lệ Hằng từng tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2016 và gây ấn tượng mạnh với phần thi trang phục dân tộc - khi trở thành host tại Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, “Nàng Mây” đã trở lại vô cùng xuất sắc và ấn tượng trong bộ trang phục độc đáo này.

Cạnh Phạm Hương và Võ Hoàng Yến quá xuất sắc, Lệ Hằng còn cơ hội tỏa sáng với vai trò host tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam? - Ảnh 5
Nàng mây từng gây ấn tượng mạnh tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2016 với phần trình diễn trang phục dân tộc - Ảnh: FBVN 

Nếu Phạm Hương sẽ trau dồi cho các thí sinh khả năng ứng xử và hoàn thiện những nét đẹp khác, Võ Hoàng Yến hỗ trợ những người đẹp về kĩ năng catwalk, trình diễn trên sân khấu lớn thì Lệ Hằng có thể giúp các thí sinh tự tin hơn với phần trình diễn trang phục.

Năm nay, rất nhiều thiết kế trang phục dân tộc với nhiều ý tưởng táo bạo được gửi về Ban tổ chức cuộc thi sẽ tạo ra một thách thức lớn cho các cô gái tham dự Miss Universe. Những bộ trang phục cầu kì, thậm chí “cồng kềnh” đòi hỏi những người đẹp phải thật khéo léo và duyên dáng để thể hiện được ý tưởng của mỗi thiết kế.

Cạnh Phạm Hương và Võ Hoàng Yến quá xuất sắc, Lệ Hằng còn cơ hội tỏa sáng với vai trò host tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam? - Ảnh 6
Những bộ trang phục dân tộc cầu kỳ này có thể làm khó các thí sinh, Lệ Hằng sẽ giúp ích gì cho họ? - Ảnh: FB Miss Universe

Như vậy, Lệ Hằng có thể truyền đạt cho các hậu bối những kinh nghiệm quý báu nhất trong phần thi này. Cùng đón xem sự xuất hiện của Á hậu Lệ Hằng tại show truyền hình thực tế Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ để thấy cô tỏa sáng như thế nào!

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