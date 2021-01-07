Cận cảnh căn nhà bạc tỷ Hòa Minzy mới tậu tại Hà Nội, gây chú ý nhất là chi tiết này

Mới đây, nữ ca sĩ Hòa Minzy hào hứng đăng tải lên trang Facebook cá nhân loạt ảnh khoe cận cảnh mọi ngóc ngách trong căn nhà mới tậu tại Hà Nội: “Mơ ước 1 căn nhà nho nhỏ xinh xinh theo phong cách vintage châu Âu tại Hà Nội cũng thành hiện thực rồi, mỗi lần ra diễn không còn phải thuê khách sạn nữa”.

Qua hình ảnh chia sẻ, căn nhà được thiết kế theo phong cách quý tộc châu Âu với tông màu chủ đạo là vàng và xanh. Mọi góc nhỏ của căn nhà đều được trang trí vô cùng tỉ mỉ và mang lại cảm giác vừa nhẹ nhàng vừa thơ mộng. Đặc biệt, Hòa Minzy còn gây chú ý khi dành riêng một phòng cho trẻ nhỏ với thiết kế giường tầng cực đáng yêu.

Phòng ngủ lớn sang trọng...

...nhưng gây chú ý nhất lại chính là căn phòng đáng yêu này - Ảnh: FB

Được biết, dù chỉ vỏn vẹn gần 50m2 nhưng nhìn nội thất cầu kỳ được chọn lựa kỹ lưỡng của chủ nhân cũng đủ để thấy giá trị của căn nhà không hề nhỏ.

Trước đó, Hòa Minzy vừa tậu xế hộp 5 tỷ. Có thể nói, ở độ tuổi 26, giọng ca “Không thể cùng nhau suốt kiếp” đã sở hữu khối tài sản khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ gửi lời chúc mừng đến nữ ca sĩ: “Nhà xinh quá bé, giống studio ghê”, “Chúc mừng em nha, nhà mới đẹp lắm”, “Nhà cưng quá, chúc mừng Hòa”…