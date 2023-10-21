Ca sĩ Anh Tú xác nhận cuối năm sẽ cưới vợ nhưng...

Hậu trường 21/10/2023 08:36

Thời gian gần đây xôn xao tin đồn ca sĩ Anh Tú và LyLy sắp sửa 'phát thiệp hồng' vào cuối năm nay. Mới đây, ca sĩ Anh Tú đã thẳng thắn chia sẻ trên livestream về việc này.

Thời gian gần đây, tại sự kiện ra mắt sản phẩm âm nhạc của LyLy, Trường Giang đã ‘hớ miệng’ khiến khán giả nghi vấn cặp đôi Anh Tú – LyLy sắp phát thiệp hồng vào tháng 12 tới, tổ chức tại Hồ Tràm.

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 Trường Giang lộ hint cặp đôi Anh Tú – LyLy sắp phát thiệp hồng vào tháng 12 tới, tổ chức tại Hồ Tràm.

 

Trước làn sóng tin đồn đang xôn xao, mới đây, ca sĩ Anh Tú đã thẳng thắn chia sẻ trên livestream. Khi nhắc về chuyện kết hôn, "bạn trai tin đồn" của LyLy bật cười rồi đáp: "Cuối năm anh cưới vợ, nhưng chưa biết năm nào. 4-5 năm nữa có thể lấy vợ, lúc đó sẽ quan tâm và có thời gian nhiều hơn dành cho vợ".

Ca sĩ Anh Tú xác nhận cuối năm sẽ cưới vợ nhưng... - Ảnh 2
Anh Tú cho biết cuối năm anh sẽ cưới vợ, nhưng chưa biết năm nào

 

Có thể thấy, theo như lời Anh Tú, anh đã xác nhận sẽ tổ chức đám cưới vào một ngày cuối năm nhưng chưa có thời điểm cụ thể. Dù khéo phủ nhận thông tin kết hôn vào tháng 12/2023 nhưng câu trả lời của Anh Tú khiến cư dân mạng rần rần cho rằng nam ca sĩ đã lên kế hoạch ‘chốt đơn' trong thời gian tới.

Ca sĩ Anh Tú xác nhận cuối năm sẽ cưới vợ nhưng... - Ảnh 3
Anh Tú và LyLy được đánh giá là cặp đôi đẹp của làng nhạc Việt khi sở hữu tài - sắc vẹn toàn

Anh Tú và LyLy được đánh giá là cặp đôi đẹp của làng nhạc Việt khi sở hữu tài - sắc vẹn toàn. Cả hai thường xuyên được khán giả ‘đẩy thuyền’ với mong muốn sớm về chung một nhà.

Dù không công khai hẹn hò nhưng cặp đôi liên tục để lộ những chi tiết trùng hợp khiến người hâm mộ tin rằng mối quan hệ này không chỉ đơn thuần là bạn bè hay đồng nghiệp. Từng có thời gian, Anh Tú và LyLy còn bị nghi sống chung nhà khi để lộ nhiều chi tiết trùng khớp.

Ca sĩ Anh Tú xác nhận cuối năm sẽ cưới vợ nhưng... - Ảnh 4
Anh Tú và LyLy từng bị nghi sống chung nhà khi để lộ nhiều chi tiết trùng khớp

 

Nói về việc này, LyLy từng tiết lộ: "Tôi với Anh Tú là hàng xóm thân thiết, lại đang độc thân nên việc 'đẩy thuyền' này không có vấn đề gì". Về phía Anh Tú, anh chàng cũng nhiều lần phủ nhận tin đồn và khẳng định cả hai chỉ là bạn bè thân thiết.

Ca sĩ Anh Tú xác nhận cuối năm sẽ cưới vợ nhưng... - Ảnh 5
Cả 2 từng nhiều lần phủ nhận tin đồn yêu đương

 

Cách đây không lâu, khán giả xôn xao khi Anh Tú - Lyly cùng lúc huỷ theo dõi lẫn nhau trên Instagram. Chi tiết này đã làm dấy lên tin đồn cặp đôi "rạn nứt" sau nhiều lần úp úp mở mở chuyện tình cảm. Mặc dù vậy trong lần xuất hiện mới nhất, cả hai vẫn vui vẻ bên nhau.

Bị Trường Giang 'khui' chuyện bí mật với Anh Tú vào tháng 12, LyLy đã có chia sẻ chính thức!

Bị Trường Giang 'khui' chuyện bí mật với Anh Tú vào tháng 12, LyLy đã có chia sẻ chính thức!

Trước tin đồn lên xe hoa với Anh Tú vào tháng 12 sắp tới, Lyly đã có chia sẻ chính thức.

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