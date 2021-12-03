'Cá sấu chúa' Quỳnh Nga úp mở chuyện tái hôn, Việt Anh quay ngay vào 'ô mất lượt'?

Hậu trường 03/12/2021 17:39

Giữa lúc tin đồn hẹn hò với Việt Anh vẫn đang râm ran MXH, mới đây Quỳnh Nga đã lên truyền thông trả lời về chuyện công việc và vấn đề tái hôn khiến dân tình rần rần.

Quỳnh Nga và Việt Anh là cặp đôi nổi đình nổi đám trong làng giải trí Việt với những lần lộ hint hẹn hò khiến fan đứng ngồi không yên. Dạo gần đây, cả hai liên tục phủ sóng mạng xã hội khi thường xuyên xuất hiện cùng nhau, thậm chí còn tình tứ đi ăn chung. CĐM còn tinh mắt soi ra chi tiết ghi vấn cả hai đã về chung 1 nhà. Mặc dù chưa một lần lên tiếng xác nhận nhưng netizen rất mong đợi cái kết ngọt cho cặp đôi của "cá sấu chúa".

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Hint hẹn hò rõ mồn một nhưng cặp đôi đều lên tiếng bác bỏ - Ảnh: Internet
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Fan của cả hai đều mong muốn thần tượng sớm tìm được hạnh phúc - Ảnh: Internet

Giữa lúc tin đồn hẹn hò vẫn đang râm ran MXH, mới đây Quỳnh Nga đã lên truyền thông trả lời về chuyện công việc và vấn đề tái hôn khiến dân tình rần rần. Nữ diễn viên cũng không quên chia sẻ lại link bài phòng vấn trên trang cá nhân để người hâm mộ theo dõi. Ngay lập tức dưới bình luận, Việt Anh được dân mạng réo tên vì nghi chính anh là chồng sắp cưới của Quỳnh Nga không "lệch phân nào".

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Thông báo 'nóng hổi' của cá sấu chúa - Ảnh chụp màn hình

 

Cụ thể, một khán giả bình luận nhắn nhủ: "Chị lấy Việt Anh chứ gì em biết thừa, mà ông này lắm tài nhiều tật bỏ đến mấy đời vợ rồi, chị cũng chưa chắc là vợ cuối của anh ta đâu. Yêu chơi thôi chị".

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Quỳnh Nga trực tiếp đáp trả CĐM - Ảnh chụp màn hình

Không trực tiếp phủ nhận hay thừa nhận, Quỳnh Nga nhanh chóng lên tiếng phản hồi. Cô khẳng định dân mạng trên không đọc kỹ nội dung: "Lại đọc tít mà không đọc trong bài viết gì rồi".

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Sau một lần đổ vỡ hôn nhân, nữ diễn viên vẫn 'lẻ bóng' - Ảnh: Internet

 

Theo chia sẻ của Quỳnh Nga, hiện tại cô chưa nghĩ đến việc tái hôn. Sau 1 lần đổ vỡ hôn nhân, Quỳnh Nga không mong gì nhiều ở chồng tương lai, chỉ cần là người hoà hợp và yêu thương cô chân thành. Chia sẻ này của nữ diễn viên đã khiến dân tình thêm một lần hụt hẫng khi "tài tử" điển trai Việt Anh có lẽ vẫn chưa phải là "người chồng lý tưởng" mà "cá sấu chúa" mong mỏi.

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Sau thời gian mất tích không bình luận dưới bài viết Quỳnh Nga, Việt Anh lần này đã xuất hiện, viết một câu mà khiến cả netizen rần rần thế này đây.

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Từ khóa:   Quỳnh Nga Việt Anh Quỳnh Nga tái hôn

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