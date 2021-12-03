'Cá sấu chúa' Quỳnh Nga úp mở chuyện tái hôn, Việt Anh quay ngay vào 'ô mất lượt'?

Quỳnh Nga và Việt Anh là cặp đôi nổi đình nổi đám trong làng giải trí Việt với những lần lộ hint hẹn hò khiến fan đứng ngồi không yên. Dạo gần đây, cả hai liên tục phủ sóng mạng xã hội khi thường xuyên xuất hiện cùng nhau, thậm chí còn tình tứ đi ăn chung. CĐM còn tinh mắt soi ra chi tiết ghi vấn cả hai đã về chung 1 nhà. Mặc dù chưa một lần lên tiếng xác nhận nhưng netizen rất mong đợi cái kết ngọt cho cặp đôi của "cá sấu chúa".

Hint hẹn hò rõ mồn một nhưng cặp đôi đều lên tiếng bác bỏ - Ảnh: Internet

Fan của cả hai đều mong muốn thần tượng sớm tìm được hạnh phúc - Ảnh: Internet

Giữa lúc tin đồn hẹn hò vẫn đang râm ran MXH, mới đây Quỳnh Nga đã lên truyền thông trả lời về chuyện công việc và vấn đề tái hôn khiến dân tình rần rần. Nữ diễn viên cũng không quên chia sẻ lại link bài phòng vấn trên trang cá nhân để người hâm mộ theo dõi. Ngay lập tức dưới bình luận, Việt Anh được dân mạng réo tên vì nghi chính anh là chồng sắp cưới của Quỳnh Nga không "lệch phân nào".