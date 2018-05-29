‘Búp bê’ Thanh Thảo bất ngờ tiết lộ đang mang thai con đầu lòng ở tháng thứ 8

Hậu trường 29/05/2018 09:57

Ở tuổi 41, ca sĩ Thanh Thảo khiến fan vui mừng xen lẫn lo lắng khi bất ngờ tiết lộ đang mang thai con gái đầu lòng.

Thông tin Thanh Thảo đang mang thai con gái đầu lòng ở tháng thứ 8 khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ. Giọng ca Búp bê con trai tiết lộ thêm, hiện tại cô và bạn trai đang chuẩn bị tiệc mừng em bé sắp chào đời.

‘Búp bê’ Thanh Thảo bất ngờ tiết lộ đang mang thai con đầu lòng ở tháng thứ 8 - Ảnh 1
Hình ảnh hạnh phúc của Thanh Thảo và bạn trai Việt kiều - Ảnh: FBNV

Sau khi nhận được thông tin, fan và bạn bè nhanh chóng gửi lời chúc mừng đến nữ ca sĩ. Tuy nhiên, không ít người bày tỏ sự lo ngại cho sức khỏe của Thanh Thảo khi cô làm mẹ lần đầu ở tuổi 41.

Nhưng điều vui mừng là tình hình sức khỏe của giọng ca Vì em còn yêu rất ổn định. Hiện tại, Thanh Thảo đang an thai tại Mỹ. Cô được bạn trai Việt kiều chăm sóc chu đáo và đang háo hức đợi ngày con chào đời.

‘Búp bê’ Thanh Thảo bất ngờ tiết lộ đang mang thai con đầu lòng ở tháng thứ 8 - Ảnh 2
Người hâm mộ vui mừng chúc phúc cho ca sĩ Thanh Thảo vì đã tìm được hạnh phúc bên người mình yêu và sắp chào đón con gái đầu lòng - Ảnh: FBNV
‘Búp bê’ Thanh Thảo bất ngờ tiết lộ đang mang thai con đầu lòng ở tháng thứ 8 - Ảnh 3
Thanh Thảo và con trai nuôi, Jacky Minh Trí. Hiện tại, cậu bé đang sống tại Mỹ cùng gia đình mẹ nuôi - Ảnh: Internet

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Vì công chúng gần đây rất quan tâm đến chuyện ngoại tình, phản bội nên Thanh Thảo đã viết một status dài để chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này.

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