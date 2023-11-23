Bùi Quỳnh Hoa có chia sẻ đầu tiên sau thất bại tại Miss Universe 2023: 'Bản thân Hoa có nhiều tiếc nuối và trăn trở'

Sau khi kết thúc hành trình ở Miss Universe, Bùi Quỳnh Hoa viết tâm thư xin lỗi sau nhiều ồn ào cá nhân.

Sáng ngày 19/11 (giờ Việt Nam), Chung kết Miss Universe 2023 đã diễn ra và ngôi vị cao nhất đã thuộc về người đẹp đến từ Nicaragua - Sheynnis Palacios. Bùi Quỳnh Hoa - đại diện nhan sắc Việt tại Miss Universe năm nay đã trượt khỏi Top 20 chung cuộc. Sau 1 tuần hậu cuộc thi khép lại, Bùi Quỳnh Hoa đã có chia sẻ đầu tiên trên mạng xã hội về hành trình dự thi của mình. Nàng hậu chia sẻ: "Hành trình Miss Universe 2023 đã khép lại, Hoa muốn chia sẻ những cảm xúc sâu sắc sau hơn hai tuần trải nghiệm đầy ý nghĩa. Đây không chỉ là một giấc mơ trở thành hiện thực, mà còn là một hành trình chứa đựng những thách thức và học hỏi, giúp Hoa trưởng thành và kết nối với nhiều trải nghiệm, được nhiều người bạn thân tại Miss Universe".

Sau 1 tuần hậu cuộc thi khép lại, Bùi Quỳnh Hoa đã có chia sẻ đầu tiên trên mạng xã hội về hành trình dự thi của mình Miss Universe Vietnam 2023 cho hay cuộc sống gặp nhiều biến động, khó khăn từ khi đăng quang cương vị mới nhưng cô chọn im lặng suốt thời gian qua là để tập trung cho cuộc thi quốc tế: "Sau đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2023, cuộc sống lại mang đến nhiều biến động và thách thức không lường trước, bản thân Hoa có nhiều tiếc nuối và trăn trở. Quá nhiều luồng thông tin đúng hoặc sai khiến Hoa thật sự khủng hoảng. Lúc đó, Hoa cần thời gian im lặng, để tập trung tinh thần và chuẩn bị tốt nhất cho hành trình sắp tới tại Miss Universe". Miss Universe Vietnam 2023 cho hay cuộc sống gặp nhiều biến động, khó khăn từ khi đăng quang cương vị mới nhưng cô chọn im lặng suốt thời gian qua là để tập trung cho cuộc thi quốc tế Cuối cùng, Bùi Quỳnh Hoa hạnh phúc khi nhận được sự yêu thương, động viên và khích lệ từ mọi người. Đây là nguồn động viên lớn, giúp cô vượt qua mọi khó khăn. Sự trưởng thành và hoàn thiện không chỉ là một hành trình cá nhân mà còn là sự chia sẻ và học hỏi từ cộng đồng. Với lòng biết ơn sâu sắc, Hoa tin rằng những trải nghiệm này sẽ là chìa khóa mở ra những cánh cửa mới, để Hoa có thể chia sẻ sự mạnh mẽ với mọi người. Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng Hoa trên hành trình này" - Bùi Quỳnh Hoa bày tỏ.

Cuối cùng, Bùi Quỳnh Hoa hạnh phúc khi nhận được sự yêu thương, động viên và khích lệ từ mọi người. Đây là nguồn động viên lớn, giúp cô vượt qua mọi khó khăn Sau nhiều ồn ào cá nhân, ngày 2/11 vừa qua, Bùi Quỳnh Hoa đã âm thầm lên đường sang El Salvador thi Miss Universe. Chỉ có một tháng chuẩn bị cho cuộc thi, cô tập luyện cường độ cao, ăn uống nghiêm ngặt. Người đẹp trau dồi ngoại ngữ, kỹ năng ứng xử với huấn luyện viên. Hơn hai tuần tham dự cuộc thi, cô luôn thể hiện hình ảnh vui tươi, giàu năng lượng.

Sau nhiều ồn ào cá nhân, ngày 2/11 vừa qua, Bùi Quỳnh Hoa đã âm thầm lên đường sang El Salvador thi Miss Universe Bùi Quỳnh Hoa giàu kinh nghiệm trình diễn, từng đạt nhiều thành tích cao trong quá trình hoạt động làng mẫu như đăng quang Hoa hậu Áo dài Việt Nam Thế giới 2017, đoạt giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2018, vào top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Năm ngoái, cô đăng quang Siêu mẫu Quốc tế tại Thái Lan. Bùi Quỳnh Hoa giàu kinh nghiệm trình diễn, từng đạt nhiều thành tích cao trong quá trình hoạt động làng mẫu Năm nay, cô gây chú ý khi đảm nhận vị trí huấn luyện viên cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam và Miss Earth Vietnam, làm giám khảo Super Model International Philippines. Hiện ngoài công việc người mẫu, Quỳnh Hoa kinh doanh bất động sản, sản xuất cà phê và mở tiệm hoa tươi nhập khấu tại TP.HCM.

Bùi Quỳnh Hoa tiếp tục 'ở ẩn' sau khi trượt Top 20 Miss Universe nhưng đã nhanh tay làm trước hành động này! Nhiều ý kiến cho rằng phong độ không ổn định của Bùi Quỳnh Hoa cùng những lần mắc lỗi vì hạn chế ngoại ngữ khiến nàng hậu không thể đi sâu trong đêm Chung kết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bui-quynh-hoa-co-chia-se-au-tien-sau-that-bai-tai-miss-universe-2023-ban-than-hoa-co-nhieu-tiec-nuoi-va-tran-tro-632778.html