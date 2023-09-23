Bùi Lan Hương lần đầu thổ lộ về chuyện yêu đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, khẳng định mình không sống lập dị

Hậu trường 23/09/2023 08:53

Kể từ ngày công khai hẹn hò, cặp đôi thường xuyên chia sẻ nhiều hình ảnh ngọt ngào bên nhau. 

Tháng 6/2023 vừa qua, ca sĩ Bùi Lan Hương gây bất ngờ khi công khai hẹn hò với đạo diễn Nguyễn Quang Dũng sau 3 năm hẹn hò kín tiếng. Giọng ca Ngày chưa giông bão còn khẳng định không quan trọng chuyện tuổi tác trong tình yêu.

"Tuổi ít cũng được, nhiều cũng được, miễn là con người đó khắc sẽ đẹp. Ngược lại nếu người khác, có đúng số tuổi đó cũng chưa chắc đã phù hợp" - Bùi Lan Hương chia sẻ. Nữ ca sĩ sinh năm 1989 cũng cho biết chia sẻ cảm thấy may mắn khi được gặp gỡ và nên duyên với đạo diễn Quang Dũng. 

Bùi Lan Hương lần đầu thổ lộ về chuyện yêu đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, khẳng định mình không sống lập dị - Ảnh 1
Tháng 6/2023 vừa qua, ca sĩ Bùi Lan Hương gây bất ngờ khi công khai hẹn hò với đạo diễn Nguyễn Quang Dũng sau 3 năm hẹn hò kín tiếng

Mới đây khi tham gia chương trình Giao lộ thời gian, Bùi Lan Hương lần đầu thổ lộ về bạn trai. Giọng ca Ngày chưa giông bão cho biết Dũng "Khùng" là một người rất hài hước: "Đối với tôi, anh Dũng là người vui tính. Nhiều khi mình bị căng thẳng trong công việc còn anh Dũng lại là người biết cân bằng và có thể chịu được áp lực lớn, chắc do công việc làm phim vất vả hơn. Thế nên, anh ấy luôn luôn là một điểm tựa, một người pha trò cho mọi người chứ không phải riêng tôi. Mọi người đều thấy anh ấy là một người hài hước và có cảm giác dễ chịu khi sống cùng".

Về chuyện đã hẹn hò đạo diễn nổi tiếng 3 năm nay nhưng mãi gần đây mới tiết lộ. Bùi Lan Hương cho biết không phải cô giấu mà chưa cảm thấy thời điểm phù hợp và thoải mái để công khai: "Tôi không giấu chuyện tình cảm nhưng tôi cũng không phải là người đi khắp mọi nơi để tuyên bố chuyện này".

Bùi Lan Hương lần đầu thổ lộ về chuyện yêu đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, khẳng định mình không sống lập dị - Ảnh 2
Mới đây khi tham gia chương trình Giao lộ thời gian, Bùi Lan Hương lần đầu thổ lộ về bạn trai. Giọng ca Ngày chưa giông bão cho biết Dũng "Khùng" là một người rất hài hước

Cũng trong chương trình kể trên, Bùi Lan Hương phủ nhận mình là người sống lập dị, khác biệt: "Tôi nghĩ bản thân là người vui vẻ, thích đi du lịch, ăn uống hay trải nghiệm cuộc sống giống như mọi người. Tôi không nghĩ mình quá khác biệt trong cuộc sống đời thường.

Một nghệ sĩ có cá tính riêng trong âm nhạc không có nghĩa là họ sống lập dị ngoài đời. Hầu hết, các anh chị em trong nghề mà tôi biết đều sống hòa đồng và có thể chìm vào trong đám đông nếu họ không muốn thể hiện cái tôi cá nhân của mình. Đó là cách để họ cân bằng cuộc sống sau những giây phút thăng hoa trên sân khấu".

Bùi Lan Hương lần đầu thổ lộ về chuyện yêu đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, khẳng định mình không sống lập dị - Ảnh 3
Bùi Lan Hương phủ nhận mình là người sống lập dị, khác biệt: "Tôi nghĩ bản thân là người vui vẻ, thích đi du lịch, ăn uống hay trải nghiệm cuộc sống giống như mọi người"

Kể từ ngày công khai hẹn hò, cặp đôi thường xuyên chia sẻ nhiều hình ảnh ngọt ngào bên nhau. Cơ duyên gặp nhau của cặp đôi đến từ việc Nguyễn Quang Dũng từng làm Giám đốc sáng tạo cho MV Giấc mơ của mẹ của Bùi Lan Hương. Sau khi tiếp xúc trong công việc, cặp đôi đã nảy sinh tình cảm và tìm hiểu, hẹn hò.

Bùi Lan Hương sinh năm 1989, lần đầu được khán giả biết đến qua cuộc thi Sing my song 2018. Vừa qua, cô còn ghi dấu ấn khi thể hiện ca khúc nhạc phim có tên "Ngày chưa giông bão". Cô tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, sau đó theo học khoa Thanh nhạc và Biểu diễn Jazz tại Trường Cao đẳng nghệ thuật Lasalle, Singapore.

Bùi Lan Hương lần đầu thổ lộ về chuyện yêu đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, khẳng định mình không sống lập dị - Ảnh 4
Kể từ ngày công khai hẹn hò, cặp đôi thường xuyên chia sẻ nhiều hình ảnh ngọt ngào bên nhau

Nguyễn Quang Dũng sinh năm 1978, là con của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Anh đạo diễn nhiều bộ phim nổi tiếng như: Nụ hôn thần chết (2008), Mỹ nhân kế (2013), Dạ cổ hoài lang (2017), Tháng năm rực rỡ (2018), Tiệc trăng máu (2020)... và sắp tới là Đất rừng phương Nam. 

Phát hiện khoảnh khắc Bùi Lan Hương 'kín như bưng' cùng bạn trai đi xem ca nhạc, hóa ra đã ngầm công khai từ 2 năm trước?

Phát hiện khoảnh khắc Bùi Lan Hương 'kín như bưng' cùng bạn trai đi xem ca nhạc, hóa ra đã ngầm công khai từ 2 năm trước?

Không phải đến bây giờ, hóa ra nữ ca sĩ Bùi Lan Hương và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã ngầm công khai chuyện tình cảm từ lâu.

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