Bùi Lan Hương khoe ảnh tình tứ bên Nguyễn Quang Dũng, khen khéo nửa kia 'như em bé, rất đáng yêu'

Hậu trường 17/08/2023 15:53

Kể từ ngày công khai hẹn hò, cặp đôi thường xuyên chia sẻ nhiều hình ảnh ngọt ngào bên nhau.

Tháng 6/2023 vừa qua, ca sĩ Bùi Lan Hương gây bất ngờ khi công khai hẹn hò với đạo diễn Nguyễn Quang Dũng sau 3 năm hẹn hò kín tiếng. Giọng ca Ngày chưa giông bão còn khẳng định không quan trọng chuyện tuổi tác trong tình yêu. "Tuổi ít cũng được, nhiều cũng được, miễn là con người đó khắc sẽ đẹp. Ngược lại nếu người khác, có đúng số tuổi đó cũng chưa chắc đã phù hợp" - Bùi Lan Hương chia sẻ. Nữ ca sĩ sinh năm 1989 cũng cho biết chia sẻ cảm thấy may mắn khi được gặp gỡ và nên duyên với đạo diễn Quang Dũng. 

Bùi Lan Hương khoe ảnh tình tứ bên Nguyễn Quang Dũng, khen khéo nửa kia 'như em bé, rất đáng yêu' - Ảnh 1
Tháng 6/2023 vừa qua, ca sĩ Bùi Lan Hương gây bất ngờ khi công khai hẹn hò với đạo diễn Nguyễn Quang Dũng sau 3 năm hẹn hò kín tiếng

Kể từ ngày công khai hẹn hò, cặp đôi thường xuyên chia sẻ nhiều hình ảnh ngọt ngào bên nhau. Mới đây nhất, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng khoe hình ảnh tình tứ cùng bạn gái Bùi Lan Hương kèm dòng trạng thái ngọt ngào trên trang cá nhân: "Trên trời có đám mây xanh. Loanh quanh dưới đất có 2 tụi mình". 

Bùi Lan Hương khoe ảnh tình tứ bên Nguyễn Quang Dũng, khen khéo nửa kia 'như em bé, rất đáng yêu' - Ảnh 2
Kể từ ngày công khai hẹn hò, cặp đôi thường xuyên chia sẻ nhiều hình ảnh ngọt ngào bên nhau

Trong ảnh, cặp đôi diện trang phục đơn giản, tạo dáng thân mật, thể hiện sự hạnh phúc trong chuyến du lịch. Về phía Bùi Lan Hương, cô cũng đáp lại tình yêu của bạn trai và kèm dòng chia sẻ đầy hạnh phúc: "Nhiều năm sau nhìn lại, hơn cả một tình yêu".

Đáng chú ý, dưới phần bình luận, giọng ca Ngày chưa giông bão còn dành lời khen cho nửa kia. Bùi Lan Hương cho biết đối với cô, đạo diễn Quang Dũng là đẹp trai nhất, trẻ trung và đáng yêu. "Chả thấy ai đẹp trai hơn cụ Rùa. Lại còn vui tính trẻ trung, tính mình như bà cô già, ông như em bé, quá là đáng yêu" - nữ ca sĩ chia sẻ.

Bùi Lan Hương khoe ảnh tình tứ bên Nguyễn Quang Dũng, khen khéo nửa kia 'như em bé, rất đáng yêu' - Ảnh 3
Về phía Bùi Lan Hương, cô cũng đáp lại tình yêu của bạn trai và kèm dòng chia sẻ đầy hạnh phúc: "Nhiều năm sau nhìn lại, hơn cả một tình yêu"

Trước đó, cơ duyên gặp nhau của cặp đôi đến từ việc Nguyễn Quang Dũng từng làm Giám đốc sáng tạo cho MV Giấc mơ của mẹ của Bùi Lan Hương. Sau khi tiếp xúc trong công việc, cặp đôi đã nảy sinh tình cảm và tìm hiểu, hẹn hò.

Bùi Lan Hương khoe ảnh tình tứ bên Nguyễn Quang Dũng, khen khéo nửa kia 'như em bé, rất đáng yêu' - Ảnh 4
Nữ ca sĩ sinh công khai khen ngợi, dành những lời có cánh cho bạn trai

Bùi Lan Hương sinh năm 1989, lần đầu được khán giả biết đến qua cuộc thi Sing my song 2018. Vừa qua, cô còn ghi dấu ấn khi thể hiện ca khúc nhạc phim có tên "Ngày chưa giông bão". Cô tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, sau đó theo học khoa Thanh nhạc và Biểu diễn Jazz tại Trường Cao đẳng nghệ thuật Lasalle, Singapore.

Bùi Lan Hương khoe ảnh tình tứ bên Nguyễn Quang Dũng, khen khéo nửa kia 'như em bé, rất đáng yêu' - Ảnh 5
 Cơ duyên gặp nhau của cặp đôi đến từ việc Nguyễn Quang Dũng từng làm Giám đốc sáng tạo cho MV Giấc mơ của mẹ của Bùi Lan Hương

Nguyễn Quang Dũng sinh năm 1978, là con của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Anh đạo diễn nhiều bộ phim nổi tiếng như: Nụ hôn thần chết (2008), Mỹ nhân kế (2013), Dạ cổ hoài lang (2017), Tháng năm rực rỡ (2018), Tiệc trăng máu (2020)... và sắp tới là Đất rừng phương Nam. 

Phát hiện khoảnh khắc Bùi Lan Hương 'kín như bưng' cùng bạn trai đi xem ca nhạc, hóa ra đã ngầm công khai từ 2 năm trước?

Phát hiện khoảnh khắc Bùi Lan Hương 'kín như bưng' cùng bạn trai đi xem ca nhạc, hóa ra đã ngầm công khai từ 2 năm trước?

Không phải đến bây giờ, hóa ra nữ ca sĩ Bùi Lan Hương và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã ngầm công khai chuyện tình cảm từ lâu.

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