Bữa tiệc sinh nhật giản dị hết cỡ của Hoài Linh ngay sân nhà thờ Tổ

Hậu trường 23/12/2018 13:18

Nhiều nghệ sĩ đã ghé đến nhà thờ Tổ của danh hài Hoài Linh để chúc mừng ông sang tuổi mới.

Mới đây, một số nghệ sĩ đã chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh mừng sinh nhật Hoài Linh ở nhà thờ Tổ do ông xây dựng. Bữa tiệc khá giản dị được tổ chức ngay sân nhà thờ với sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng như vợ chồng Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt, nghệ sĩ Lê Giang, Trấn Thành, Nguyên Lộc, Đại Nghĩa...

Trong hình, Hoài Linh chỉ ăn mặc giản dị với bộ đồ màu nâu. Dường như, lúc này ông đang bận rộn dọn dẹp nhà thờ thì các đồng nghiệp đến và dành tặng sự bất ngờ trong ngày sinh nhật. Những năm trước, Hoài Linh thường tổ chức bữa tiệc nhỏ tại một nhà hàng ở quận 3, TP.HCM. Tuy nhiên, năm nay ông quyết định tiết kiệm hơn vì còn nhiều thứ phải lo tại nhà thờ.

Bữa tiệc sinh nhật giản dị hết cỡ của Hoài Linh ngay sân nhà thờ Tổ - Ảnh 1
Hoài Linh được đồng nghiệp mừng sinh nhật tại nhà thờ Tổ - Ảnh: Internet
Bữa tiệc sinh nhật giản dị hết cỡ của Hoài Linh ngay sân nhà thờ Tổ - Ảnh 2
Trấn Thành tranh thủ thời gian đến mừng tuổi mới người anh thân thiết - Ảnh: Internet
Bữa tiệc sinh nhật giản dị hết cỡ của Hoài Linh ngay sân nhà thờ Tổ - Ảnh 3
Bữa tiệc sinh nhật giản dị hết cỡ của Hoài Linh ngay sân nhà thờ Tổ - Ảnh 4
Bữa tiệc sinh nhật giản dị hết cỡ của Hoài Linh ngay sân nhà thờ Tổ - Ảnh 5
Hoài Linh ăn mặc hết sức đơn giản trong ngày sinh nhật - Ảnh: Internet
Bữa tiệc sinh nhật giản dị hết cỡ của Hoài Linh ngay sân nhà thờ Tổ - Ảnh 6
Đông đảo nghệ sĩ và học trò đã quây quần tại sân nhà thờ 100 tỷ của Hoài Linh vào tối qua - Ảnh: Internet

Hoài Linh được biết đến là một nghệ sĩ giỏi giang nhưng có lối sống giản dị nhất showbiz. Tuy kiếm được hàng trăm tỷ đồng nhưng ông sẵn sàng dùng hết số tiền đó để xây dựng nhà thờ Tổ, bản thân chỉ ở trong một căn nhà nhỏ hẹp chỉ đủ chỗ sinh hoạt và bày một số nội thất đơn giản. Thường ngày, Hoài Linh ăn uống cũng khá bình thường. Ông cũng thích di chuyển bằng xe may thay vì ô tô như các nghệ sĩ nổi tiếng khác.

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