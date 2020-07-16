BTV Đài Trang hiến gan cứu con gái mắc bệnh hiếm khiến nhiều người cảm phục

Hậu trường 16/07/2020 16:49

Con gái mắc bệnh teo ống mật bẩm sinh, biên tập viên Đài Trang quyết định hiến gan cứu con nhưng hy vọng rất mong manh.

Mới đây, biên tập viên Hoài Anh bất ngờ đăng tải dòng trạng thái chia sẻ về một người đồng nghiệp trên trang Facebook cá nhân: “Đồng nghiệp của tôi, một người mẹ nghị lực! Tôi chưa từng làm việc cùng em, chưa từng gặp em, chỉ biết em cũng đang công tác trong đài… Nhưng tôi xúc động trước câu chuyện của em và bé Tròn”.

dai trang 1
Biên tập viên Đài Trang...
dai trang 2
...và con gái 9 tháng tuổi - Ảnh: FB

Theo thông tin Hoài Anh tiết lộ, người đồng nghiệp của cô – biên tập viên Đài Trang đang phải chữa bệnh hiếm gặp cho con. Cụ thể, con gái Đài Trang mắc bệnh teo ống mật bẩm sinh và cần phải phẫu thuật gấp khi các chức năng của gan đã mất.

BTV Đài Trang đã quyết định hiến gan để cứu con nhưng hy vọng lại rất mong manh vì khoảng thời gian này, các bác sĩ nước ngoài không thể qua Việt Nam. Hoài Anh chia sẻ: “Bối cảnh của dịch Covid-19 khiến cho hy vọng này trở nên mong manh hơn khi các bác sĩ nước ngoài không thể sang Việt Nam vào thời điểm này để tiến hành việc ghép gan cho con được”.

Bên cạnh đó, chi phí chữa trị cũng là một vấn đề lớn với gia đình Đài Trang.

dai trang 3
BTV Hoài Anh đứng ra kêu gọi giúp đỡ đồng nghiệp - Ảnh: FB

Cảm phục trước sự hy sinh của một người mẹ, Hoài Anh và nhiều đồng nghiệp đã chung tay kêu gọi mọi người ủng hộ, giúp đỡ Đài Trang vượt qua giai đoạn khó khăn: “Mọi sự giúp đỡ, dù là nhỏ nhất, đều vô cùng quý giá và cần thiết vào thời điểm này. Tất cả đều với hy vọng có thể cứu sống con”.

Dưới bài đăng của nữ biên tập viên, cư dân mạng không giấu được sự xúc động và thầm cầu nguyện cho ca phẫu thuật sắp tới của con gái Đài Trang.

Hoàng Gia Anh Vũ (Vietnam’s Next Top Model) phải phẫu thuật tinh hoàn và trải qua 6 đợt hóa trị ở Trung Quốc lẫn Việt Nam

Hoàng Gia Anh Vũ (Vietnam’s Next Top Model) phải phẫu thuật tinh hoàn và trải qua 6 đợt hóa trị ở Trung Quốc lẫn Việt Nam

Sau khi được cập nhật tình hình sức khỏe có diễn biến tốt, Hoàng Gia Anh Vũ tiếp tục theo dõi tại nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   biên tập viên Hoài Anh biên tập viên Đài Trang con gái Đài Trang

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026