Con gái mắc bệnh teo ống mật bẩm sinh, biên tập viên Đài Trang quyết định hiến gan cứu con nhưng hy vọng rất mong manh.

Mới đây, biên tập viên Hoài Anh bất ngờ đăng tải dòng trạng thái chia sẻ về một người đồng nghiệp trên trang Facebook cá nhân: “Đồng nghiệp của tôi, một người mẹ nghị lực! Tôi chưa từng làm việc cùng em, chưa từng gặp em, chỉ biết em cũng đang công tác trong đài… Nhưng tôi xúc động trước câu chuyện của em và bé Tròn”.

Biên tập viên Đài Trang...

...và con gái 9 tháng tuổi - Ảnh: FB

Theo thông tin Hoài Anh tiết lộ, người đồng nghiệp của cô – biên tập viên Đài Trang đang phải chữa bệnh hiếm gặp cho con. Cụ thể, con gái Đài Trang mắc bệnh teo ống mật bẩm sinh và cần phải phẫu thuật gấp khi các chức năng của gan đã mất.

BTV Đài Trang đã quyết định hiến gan để cứu con nhưng hy vọng lại rất mong manh vì khoảng thời gian này, các bác sĩ nước ngoài không thể qua Việt Nam. Hoài Anh chia sẻ: “Bối cảnh của dịch Covid-19 khiến cho hy vọng này trở nên mong manh hơn khi các bác sĩ nước ngoài không thể sang Việt Nam vào thời điểm này để tiến hành việc ghép gan cho con được”.

Bên cạnh đó, chi phí chữa trị cũng là một vấn đề lớn với gia đình Đài Trang.

BTV Hoài Anh đứng ra kêu gọi giúp đỡ đồng nghiệp - Ảnh: FB

Cảm phục trước sự hy sinh của một người mẹ, Hoài Anh và nhiều đồng nghiệp đã chung tay kêu gọi mọi người ủng hộ, giúp đỡ Đài Trang vượt qua giai đoạn khó khăn: “Mọi sự giúp đỡ, dù là nhỏ nhất, đều vô cùng quý giá và cần thiết vào thời điểm này. Tất cả đều với hy vọng có thể cứu sống con”.

Dưới bài đăng của nữ biên tập viên, cư dân mạng không giấu được sự xúc động và thầm cầu nguyện cho ca phẫu thuật sắp tới của con gái Đài Trang.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/btv-dai-trang-hien-gan-cuu-con-gai-mac-benh-hiem-khien-nhieu-nguoi-cam-phuc-369592.html