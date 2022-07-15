Bị soi vòng 2 to bất thường, phản ứng của MC Thảo Vân khiến CĐM không ngờ

Tít từ nhỏ đã là một trong những nhóc tì được quan tâm bậc nhất showbiz. Cậu sở hữu nhiều nét đẹp từ bố và mẹ, đồng thời có tính cách hiền lành và tinh tế.

Hiện tại, MC Thảo Vân đang có một cuộc sống bình yên và tràn ngập hạnh phúc cùng cậu quý tử tên Gia Bảo (thường gọi là Tít).

Bài đăng mới nhất trên trang cá nhân, MC Thảo Vân chia sẻ tấm hình chụp cùng cậu con trai. Có thể thấy, Tít ngày nào nay đã trở thành cậu thanh niên cao lớn, cao hơn cả mẹ. Ngoài ra, Tít còn sở hữu ngoại hình điển trai cùng nụ cười vô cùng tỏa nắng khiến công chúng hết lời khen ngợi.

Dù đã chia tay nhưng Tít vẫn nhận được sự quan tâm dạy dỗ của cả hai bố mẹ. Theo chân mẹ từ nhỏ, cậu được mẹ Thảo Vân dạy rằng phải biết yêu quý gia đình và sống văn minh.

Đáng chú ý, trong bức hình chụp cùng với con trai, MC Thảo Vân bất ngờ bị dân tình soi ra cô có vòng 2 to bất thường. Một tài khoản để lại bình luận: "Thấy gì đó sai sai". Đáp lại nghi vấn này, MC Thảo Vân chỉ hài hước để lại dòng bình luận: "Thực ra nếu đúng thế thì ăn mừng to đó". Dòng bình luận của MC Thảo Vân dường như đã ngầm phủ định nghi vấn trên. Sau đó, người này "bẻ lái" với dòng bình luận: "Ý người ta nói giống hai anh em chứ bộ".

MC Thảo Vân chỉ hài hước để lại dòng bình luận: "Thực ra nếu đúng thế thì ăn mừng to đó" - Ảnh: Internet

Tít là con chung của MC Thảo Vân và chồng cũ NSND Công Lý. Vốn là một bà mẹ cuồng con, trước đó, MC Thảo Vân thường xuyên chia sẻ hình ảnh cùng những câu chuyện về con trai Tít với người hâm mộ. Cậu bé mới lớn được dân tình nhận xét là dễ thương và hiểu chuyện.

MC Thảo Vân thường xuyên chia sẻ hình ảnh cùng những câu chuyện về con trai Tít với người hâm mộ - Ảnh: Internet

Con trai MC Thảo Vân là cậu bé tâm lý. Trước đó, Tít còn đưa ra gợi ý mẹ hãy kết hôn, nếu sợ cô đơn 1 mình khi về già: "Mẹ nên nghĩ về việc lấy chồng, hoặc ít nhất cũng tìm người yêu đi, chứ bọn con chăm sóc kiểu khác". MC Thảo Vân cho rằng, việc này phải do duyên số, Tít khẳng định khó nhưng không có nghĩa là không có. MC Thảo Vân và con trai thân thiết giống như những người bạn.

Tít là chàng trai sống rất tình cảm và thương mẹ - Ảnh: Internet

Theo nhận xét của mẹ, Tít là chàng trai sống rất tình cảm và thương mẹ. Cậu thường có những hành động và cử chỉ tinh tế để thể hiện sự quan tâm đến MC Thảo Vân. Tít cũng thường xuyên gặp bố và được nghệ sĩ Công Lý cho gặp gia đình mới của mình. Chính cách dạy con văn minh của MC Thảo Vân đã giúp Tít trở thành một chàng trai ấm áp và tử tế.

Hiện tại, Tít đang học lớp 10 tại trường Alpha Shool, một trong những ngôi trường tư thục khá có tiếng tại Hà Nội. Dù bảng điểm không mấy đẹp nhưng MC Thảo Vân vẫn khen ngợi và chọn cách từ từ khuyên bảo con thay vì đánh mắng Tít.