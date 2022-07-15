Nghệ sĩ Công Lý đăng ảnh bên con trai, hé lộ mối quan hệ hiện tại với 'vợ cũ' MC Thảo Vân

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, bức ảnh chụp giữa nghệ sĩ Công Lý chụp cùng con trai của mình đã nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Con trai tôi". Có thể thấy trong bức ảnh, nam nghệ sĩ đã rất vui vẻ khi con trai đến thăm.

Cuộc hôn nhân của nam diễn viên Công Lý và MC Thảo Vân năm 2004 nhận được sự chúc phúc của rất nhiều người. Hạnh phúc càng viên mãn hơn khi bé trai Gia Bảo (tên thường gọi là Tít) chào đời 1 năm sau đó. Thế nhưng niềm vui chỉ kéo dài 6 năm, tháng 9/2010, cặp cha mẹ chính thức thông báo ly hôn, con chung Tít được giao cho Thảo Vân nuôi dưỡng.