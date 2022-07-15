Nghệ sĩ Công Lý đăng ảnh bên con trai, hé lộ mối quan hệ hiện tại với 'vợ cũ' MC Thảo Vân

Hậu trường 15/07/2022 17:17

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, bức ảnh nghệ sĩ Công Lý chụp cùng con trai nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, bức ảnh chụp giữa nghệ sĩ Công Lý chụp cùng con trai của mình đã nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Con trai tôi". Có thể thấy trong bức ảnh, nam nghệ sĩ đã rất vui vẻ khi con trai đến thăm.

Cuộc hôn nhân của nam diễn viên Công Lý và MC Thảo Vân năm 2004 nhận được sự chúc phúc của rất nhiều người. Hạnh phúc càng viên mãn hơn khi bé trai Gia Bảo (tên thường gọi là Tít) chào đời 1 năm sau đó. Thế nhưng niềm vui chỉ kéo dài 6 năm, tháng 9/2010, cặp cha mẹ chính thức thông báo ly hôn, con chung Tít được giao cho Thảo Vân nuôi dưỡng.

Nghệ sĩ Công Lý đăng ảnh bên con trai, hé lộ mối quan hệ hiện tại với 'vợ cũ' MC Thảo Vân - Ảnh 1
Nghệ sĩ Công Lý hạnh phúc khi con trai qua thăm - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, cả hai vẫn luôn làm bạn bè để cùng nhau chia sẻ chuyện nuôi dạy con. Nhiều bậc phụ huynh ngưỡng mộ cả hai khi có những ứng xử văn minh sau ly hôn, nhất là hướng nuôi dạy và giáo dục cậu bé Tít rất khéo léo.

MC Thảo Vân là một người mẹ tâm lý. Cô luôn ở bên cạnh con trai để động viên và chia sẻ mọi chuyện buồn vui trong cuộc sống. Cả hai mẹ con có tình cảm khăng khít, gắn bó. Thậm chí, cô còn không ngại khoe con trai đã có bạn gái. Nữ MC cũng thường xuyên đăng hình ảnh đời thường cùng con trên mạng xã hội. Thảo Vân từng chia sẻ Tít là người tình cảm, hiếu thảo, luôn dành sự quan tâm cho bố mẹ và gia đình. 

Nghệ sĩ Công Lý đăng ảnh bên con trai, hé lộ mối quan hệ hiện tại với 'vợ cũ' MC Thảo Vân - Ảnh 2
Sự khôn lớn và trưởng thành của con trai luôn khiến Thảo Vân và Công Lý tự hào - Ảnh: Internet
Nghệ sĩ Công Lý đăng ảnh bên con trai, hé lộ mối quan hệ hiện tại với 'vợ cũ' MC Thảo Vân - Ảnh 3
Sau khi bố mẹ ly hôn, con trai của Công Lý và MC Thảo Vân đã sống cùng mẹ - Ảnh: FBNV

Hiện tại, Công Lý và Ngọc Hà (vợ 3 của Công Lý) thoải mái tương tác với MC Thảo Vân trên mạng xã hội. Nhiều người càng thêm ngưỡng mộ họ bởi những ứng xử của người lớn, vợ mới và vợ cũ với nhau chính là điểm tựa giúp bé Tít phát triển trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn và thành công.

MC Thảo Vân xuất hiện với vòng 2 nhô cao bất thường, phải chăng có 'tin vui' sau 12 năm ly hôn NS Công Lý?

MC Thảo Vân xuất hiện với vòng 2 nhô cao bất thường, phải chăng có 'tin vui' sau 12 năm ly hôn NS Công Lý?

MC Thảo Vân nói gì khi bị dân tình "soi" vòng 2 to bất thường như đang mang bầu?

Xem thêm
Từ khóa:   Công Lý MC Thảo Vân sao Việt con trai Công Lý

TIN MỚI NHẤT

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 1 giờ 48 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 1 giờ 52 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 2 giờ 28 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 2 giờ 52 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 3 giờ 25 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An