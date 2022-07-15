Nghệ sĩ Công Lý đăng ảnh bên con trai, hé lộ mối quan hệ hiện tại với 'vợ cũ' MC Thảo Vân

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, bức ảnh nghệ sĩ Công Lý chụp cùng con trai nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.
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Mới đây, trên trang cá nhân của mình, bức ảnh chụp giữa nghệ sĩ Công Lý chụp cùng con trai của mình đã nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Con trai tôi". Có thể thấy trong bức ảnh, nam nghệ sĩ đã rất vui vẻ khi con trai đến thăm.
Cuộc hôn nhân của nam diễn viên Công Lý và MC Thảo Vân năm 2004 nhận được sự chúc phúc của rất nhiều người. Hạnh phúc càng viên mãn hơn khi bé trai Gia Bảo (tên thường gọi là Tít) chào đời 1 năm sau đó. Thế nhưng niềm vui chỉ kéo dài 6 năm, tháng 9/2010, cặp cha mẹ chính thức thông báo ly hôn, con chung Tít được giao cho Thảo Vân nuôi dưỡng.
Tuy nhiên, cả hai vẫn luôn làm bạn bè để cùng nhau chia sẻ chuyện nuôi dạy con. Nhiều bậc phụ huynh ngưỡng mộ cả hai khi có những ứng xử văn minh sau ly hôn, nhất là hướng nuôi dạy và giáo dục cậu bé Tít rất khéo léo.
MC Thảo Vân là một người mẹ tâm lý. Cô luôn ở bên cạnh con trai để động viên và chia sẻ mọi chuyện buồn vui trong cuộc sống. Cả hai mẹ con có tình cảm khăng khít, gắn bó. Thậm chí, cô còn không ngại khoe con trai đã có bạn gái. Nữ MC cũng thường xuyên đăng hình ảnh đời thường cùng con trên mạng xã hội. Thảo Vân từng chia sẻ Tít là người tình cảm, hiếu thảo, luôn dành sự quan tâm cho bố mẹ và gia đình.
Hiện tại, Công Lý và Ngọc Hà (vợ 3 của Công Lý) thoải mái tương tác với MC Thảo Vân trên mạng xã hội. Nhiều người càng thêm ngưỡng mộ họ bởi những ứng xử của người lớn, vợ mới và vợ cũ với nhau chính là điểm tựa giúp bé Tít phát triển trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn và thành công.