Bị Quế Vân khui ảnh hẹn hò bí mật, vợ chồng Việt Anh có phản ứng cực lạ

Nhiều người đồn đoán Quế Vân có mối quan hệ mờ ám với Việt Anh nhưng vợ chồng nam diễn viên có phản ứng khá khôn ngoan.

Mới đây, Quế Vân khiến nhiều người sốc khi bất ngờ đăng tải bức ảnh chụp chính diện khuôn mặt một người đàn ông được cho là diễn viên Việt Anh. Ngồi trước mặt người này là một cô gái có mái tóc dài và dáng dấp rất giống chủ nhân Facebook trên. Đi cùng bài chia sẻ, mỹ nhân sinh năm 1982 bất ngờ để lại một câu hỏi khó hiểu: "Có đẹp không cả nhà?".

Quế Vân đăng ảnh tình tứ cùng Việt Anh gây hoang mang dư luận - Ảnh: FBNV

Ngay lập tức, bài viết này nhận được sự quan tâm rất lớn trên cộng đồng mạng. Hầu hết, mọi người đều tỏ ra hoang mang trước hành động bất ngờ của Quế Vân. Nhiều người nhanh chóng nhận ra diễn viên Việt Anh và không ngừng đặt những câu hỏi tò mò. Thậm chí, một số cư dân mạng còn mạnh dạn tag tên bà xã Việt Anh (Hương Trần) vào để hỏi rõ sự tình.

Tuy nhiên, mặc cho cư dân mạng không ngừng đồn đoán rằng Quế Vân muốn "bóc phốt" chuyện Việt Anh có quan hệ mờ ám với mình thì Hương Trần (bà xã nam diễn viên) vẫn tỏ ra vô tư như không có chuyện gì. Bà mẹ một con bình thản theo dõi Worldcup và thường xuyên đăng những status liên quan đến bóng đá. Trong khi đó, Việt Anh chia sẻ khoảnh khắc đi ăn uống cùng vợ và bạn bè rất vui vẻ. Anh dường như không mấy bận tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh cuộc sống của Quế Vân.

Nhiều người đoán Quế Vân và Việt Anh có mối quan hệ không bình thường - Ảnh: Internet

Vợ chồng Việt Anh vui vẻ đi ăn giữa ồn ào với Quế Vân - Ảnh: FBNV

Hương Trần vẫn bình thản ngồi xem bóng đá, không quan tâm đến lùm xùm của chồng - Ảnh: FBNV

Việt Anh cũng không có động thái nào liên quan đến sự việc trên - Ảnh: FBNV

Sốc: Quế Vân hé lộ người đàn ông bí ẩn sau Trường Giang, dân tình choáng váng vì khuôn mặt này Cư dân mạng hoang mang tột độ, liên tục đặt nhiều nghi vấn khi Quế Vân đăng bức ảnh khó hiểu bên Việt Anh Người phán xử.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-que-van-khui-anh-hen-ho-bi-mat-vo-chong-viet-anh-co-phan-ung-cuc-la-289418.html