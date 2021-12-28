Bị mỉa mai 'lấy chồng giàu nên nói đạo lý', Jennifer Phạm 'văn minh' đáp trả, phát ngôn gì mà được CĐM vỗ tay rào rào?

Hậu trường 28/12/2021 09:32

Nhiều người cho rằng, sở dĩ người đẹp Jennifer Phạm thoải mái, ung dung, ít lo nghĩ bởi cuộc hôn nhân quá viên mãn, lấy chồng đại gia thì có gì phải lo lắng. Ngay lập tức nàng hậu đã đáp trả khiến CĐM vỗ tay rào rào.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với nam ca sĩ Quang Dũng, người đẹp Jennifer Phạm tái hôn với doanh nhân Nguyễn Đức Hải và định cư tại Hà Nội. Trên trang cá nhân, nàng hậu thường xuyên khoe khoảnh khắc hạnh phúc với chồng đại gia và các con.

Cuộc hôn nhân viên mãn của Jennifer Phạm và doanh nhân Đức Hải đón những trái ngọt là 3 em bé: Thùy An (nickname là Na, sinh năm 2013), Minh Trung (nickname là Nu, sinh năm 2016) và Phương Bình (nickname là Nấm, sinh năm 2020). 

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Hôn nhân viên mãn của nàng hậu - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, người đẹp khiến fan mãn nhãn khi khoe trọn nhan sắc mặn mà, kiều diễm trong trang phục dạ hội xẻ tà cực sexy. Kèm theo đó là dòng trạng thái gây chú ý. Jennifer viết: "Luôn vui vẻ sống hết mình với cuộc sống hiện tại chính là cách để không vướng bận vào quá khứ cũng như tạo động lực hướng tới tương lai tích cực".

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Bài đăng của Jennifer - Ảnh chụp màn hình
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Nhan sắc 'đẹp mãi với thời gian' của nàng hậu - Ảnh: FBNV

Bên cạnh những bình luận khen nhan sắc thì đáng chú ý hơn cả khi xuất hiện một số bình luận mỉa mai dòng trạng thái của Jennifer Phạm.

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'Gái 4 con' nhận vô số lời khen ngợi vì nhan sắc xinh đẹp - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, nhiều người cho rằng, sở dĩ người đẹp thoải mái, ung dung, ít lo nghĩ bởi cuộc hôn nhân quá viên mãn, lấy chồng đại gia thì có gì phải lo lắng. 

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Bình luận của CĐM - Ảnh chụp màn hình

Ngay lập tức, Jennifer Phạm đã đáp trả lại vô cùng nhẹ nhàng và văn minh. Nàng hậu viết: "Chồng giàu hay nghèo có làm sao hả bạn? Thời buổi bây giờ nam nữ bình đẳng, phụ nữ cũng phải có sự nghiệp riêng chứ không phải cứ ở nhà ỷ lại chông nuôi như quan điểm của bạn đâu. Chúc bạn tìm được hạnh phúc của riêng mình". 

Phát ngôn của người đẹp sinh năm 1985 nhận được vô số ủng hộ của CĐM. Đặc biệt, hội chị em phụ nữ vô cùng thích thú và đồng tình với quan điểm nam nữ bình đẳng của Jennifer. 

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Được biết, người đẹp là Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006. Cô từng đoạt giải Miss Vietnamese American Top Model, giải Á hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tại Mỹ năm 2005, và giải hoa hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam miền Nam California năm 2006. Hiện tại bên cạnh việc chăm lo cho tổ ấm, Jennifer còn tham gia hoạt động nghệ thuật và kinh doanh riêng.

Sau thời gian dài ở ẩn, Jennifer Phạm quyết định tái xuất vì người đàn ông này

Sau thời gian dài ở ẩn, Jennifer Phạm quyết định tái xuất vì người đàn ông này

Với sự duyên dáng và hoạt ngôn trong vai trò dẫn dắt chương trình, Jennifer Phạm trở thành gương mặt được Dương Triệu Vũ mời tham gia show diễn "Uyên Uyển" tại Hội An.

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