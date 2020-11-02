Bị hỏi ‘có vui không?’ trước scandal của Hương Giang, Trang Trần chính thức lên tiếng

Trước hàng loạt câu hỏi liên quan đến Hương Giang của cư dân mạng, cựu người mẫu Trang Trần đã thẳng thắn trả lời trên trang Facebook cá nhân.

Những ngày vừa qua, Hoa hậu Hương Giang chính là cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội. Theo đó, một “group anti” nữ ca sĩ đã được thành lập và thu hút hơn 100 nghìn người tham gia. Trước sự công kích của anti-fan, giọng ca “Anh đang ở đâu đấy anh” quyết định nhờ pháp luật can thiệp để bảo vệ bản thân.

Hương Giang đến nhà anti-fan đối chất - Ảnh: Internet

Giữa scandal của Hương Giang, cựu người mẫu Trang Trần - người từng xảy ra mâu thuẫn với nữ ca sĩ bất ngờ nhận được hàng loạt câu hỏi từ cư dân mạng.

Mới đây, trên sóng livestream, Trang Trần đã chính thức lên tiếng về scandal của đồng nghiệp: “Tôi bị nhiều người nhắn tin hỏi về Hương Giang và hỏi thấy có vui không? Tôi cảm thấy các bạn cần phải suy nghĩ, người ta giỏi phải biết chấp nhận. Dù cả hai có hiềm khích thật nhưng đã từng chơi chung, từng chị em, nhưng khi ghét thì vẫn gặp mặt mà. Thay vì mặt xưng xỉa thì thôi mỉm cười chào nhau vì gặp hoài mà.

Dưới bóng đèn, tôi chả có gì hả hê cả. Ô hay, kì cục, tôi làm gì có thời gian để vui trên sự đau khổ của người khác. Bản thân cũng bị đặt điều, cũng có anti-fan, cũng bị bôi nhọ danh dự liệu mình có vui khi người khác bị như vậy không”.

Trang Trần cho biết bản thân không hề hả hê trước scandal của Hương Giang - Ảnh: Internet

Cựu người mẫu cho biết cô cũng có lượng anti-fan lớn nhưng vì công việc quá bận rộn nên chẳng buồn quan tâm: “Phải đi truy cứu nhóm người mất thời gian quá, tôi chán rồi, kệ đi. Anti-fan thì cứ sống cuộc đời của các bạn đi, muốn nói gì nói. Mình hơi sức đâu đi tìm, họ chả làm được gì cả, cuộc sống vẫn tiếp diễn, vẫn đi làm kiếm tiền…”.

Có thể thấy, trái ngược với dự đoán của cư dân mạng, Trang Trần chẳng những không hả hê trước vụ việc của Hương Giang mà còn có phần đồng cảm với cô.

Biến căng Hương Giang và antifan: Nhóm anti mọc như “nấm”, cuộc chiến chưa dứt? Các nhóm với nội dung anti Hương Giang bất ngờ “mọc” lên nhan nhản sau khi cô nhờ pháp luật can thiệp, đến tận nhà antifan “ba mặt một lời”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-hoi-co-vui-khong-truoc-scandal-cua-huong-giang-trang-tran-chinh-thuc-len-tieng-385091.html