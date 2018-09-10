Bị đặt điều bêu xấu, Hồ Ngọc Hà nổi trận lôi đình: ‘Lần này tôi không dung tha và bỏ qua nữa đâu'

Hậu trường 10/09/2018 16:54

Trước những lời bịa đặt, bôi nhọ danh dự làm ảnh hưởng đến hình ảnh của mình, Hồ Ngọc Hà tức giận tuyên bố sẽ không tha cho anti-fan.

Xinh đẹp, tài năng và nổi tiếng, “Nữ hoàng giải tríHồ Ngọc Hà nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu mến của người hâm mộ. Thế nhưng bên cạnh những khán giả luôn ủng hộ thì giọng ca Cả một trời thương nhớ có một lượng anti-fan không hề nhỏ. 

Sau nhiều lần im lặng bỏ qua khi bị tung tin bịa đặt, Hà Hồ không thể tiếp tục nhẫn nhịn. Trên trang cá nhân của mình, bạn gái Kim Lý vừa gửi lời tuyên bố đanh thép đến các anti-fan: “Lần này tôi không dung tha và bỏ qua nữa đâu. Tôi sẽ làm đến cùng”.

Bị đặt điều bêu xấu, Hồ Ngọc Hà nổi trận lôi đình: ‘Lần này tôi không dung tha và bỏ qua nữa đâu' - Ảnh 1
Hồ Ngọc Hà là một nhân vật quyền lực của showbiz Việt - Ảnh: FBNV

Mọi chuyện bắt đầu khi Hồ Ngọc Hà nhận được một email bôi xấu cô: “Mùng 1 nhận được Email: ‘Con người Việt Nam của các bạn luôn chơi xấu nhau vậy sao? Chúng tôi là những người làm việc chuyên nghiệp và bạn cứ đứng vững trước mọi chuyện”.

Bị các anti-fan chơi xấu, Hà Hồ tức giận đáp trả: “Cảm ơn các bạn anti đã luôn có sự bền bỉ phá hoại, dựng chuyện và len lỏi như những con rắn độc vào các hang hốc chỉ để thỏa mãn cơn hả dạ của bản thân. (Và nhận được những đồng tiền thuê mướn).

Tôi mà như những gì các bạn viết về tôi thì thứ 1 tôi không có thời gian để làm những công việc hiện tại, thứ 2 tôi đáng để bị chết từ lâu, thứ 3 tôi không bao giờ có những cơ hội ngày một lớn hơn trong công việc của mình.

Các bạn biết rằng tôi có được mọi thứ ngày hôm nay cũng một phần hưởng lộc từ các bạn. Các bạn đã xỉ vả, bóp méo, tưởng tượng những chuyện tệ hại nhất để dán nó vào tôi.

Bị đặt điều bêu xấu, Hồ Ngọc Hà nổi trận lôi đình: ‘Lần này tôi không dung tha và bỏ qua nữa đâu' - Ảnh 2
Nữ ca sĩ tức giận đáp trả khi bị nói xấu - Ảnh: FBNV

Ông trời luôn có mắt, nếu tôi có làm điều tệ thì tôi sẽ là người bị trừng phạt. Và ngược lại các bạn nếu cứ tiếp tục làm công việc không tên ngu ngốc và tức thời này sẽ nhận hậu quả tan nát cả tương lai dài. Đừng cố dùng nhiều chiêu trò như lấy hình fan của tôi để tạo Facebook các bạn và xỉa xói khắp nơi mà vẫn sợ người khác biết các bạn là ai.

Sống trượng phu lên, đừng ném đá giấu tay. Và hãy nhớ trên đời nếu muốn người khác không biết thì đừng bao giờ làm. Và từ bây giờ tôi sẽ cho các bạn hiểu rằng: Nếu không ra tay với các bạn thì các bạn không khác gì virus ung thư”.

Bị đặt điều bêu xấu, Hồ Ngọc Hà nổi trận lôi đình: ‘Lần này tôi không dung tha và bỏ qua nữa đâu' - Ảnh 3
Cô có một lượng fan và anti-fan khá lớn - Ảnh: FBNV

Cuối cùng, nữ ca sĩ đưa ra tuyên bố sẽ điều tra những người cố ý bịa chuyện xấu, gây hại đến cô suốt thời gian qua: “Hẹn gặp các bạn sớm để lắng nghe lời khai của các bạn qua sự trừng phạt của công lý. Lần này tôi không dung tha và bỏ qua cho các bạn nữa đâu. Có làm thì có chịu nhé các bạn.

Các bạn lập nhóm kín thì tôi sẽ làm cho sáng tỏ để mọi người cùng nhìn thấy ai là những người vô tình làm cho người Việt Nam đã ‘đẹp’ nay còn ‘đẹp hơn’ trong mắt các nước bạn”.

Bị đặt điều bêu xấu, Hồ Ngọc Hà nổi trận lôi đình: ‘Lần này tôi không dung tha và bỏ qua nữa đâu' - Ảnh 4

Bị đặt điều bêu xấu, Hồ Ngọc Hà nổi trận lôi đình: ‘Lần này tôi không dung tha và bỏ qua nữa đâu' - Ảnh 5
Nhiều nghệ sĩ và fan cũng đồng tình với cách làm của Hồ Ngọc Hà - Ảnh: FBNV

 

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